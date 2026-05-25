Environnement

Huê : 933 tonnes de déchets plastiques collectées grâce au projet "Ville intelligente face au plastique"

Lancé en 2021 grâce au financement du peuple norvégien via le WWF-Norvège et le WWF-Vietnam, le projet "Hue - A Plastic Smart City in Central Vietnam" visait à protéger les rivières ainsi que les écosystèmes des zones humides et côtiers contre la pollution plastique, tout en érigeant Huê en modèle de gestion durable pour la région.

Le 28 mai 2025, le Département du tourisme de la ville de Huê, en collaboration avec le projet «Hue - A Plastic Smart City in Central Vietnam», lance la destination touristique sans plastique de la lagune de Chuon dans la commune de Phu An, district de Phu Vang. Photo: VNA
Le 28 mai 2025, le Département du tourisme de la ville de Huê, en collaboration avec le projet «Hue - A Plastic Smart City in Central Vietnam», lance la destination touristique sans plastique de la lagune de Chuon dans la commune de Phu An, district de Phu Vang. Photo: VNA

Huê (VNA) - Après cinq années de mise en œuvre, le projet "Hue - A Plastic Smart City in Central Vietnam" (Huê - une ville intelligente face au plastique au Centre du Vietnam) a permis de réduire de 933,6 tonnes la quantité de déchets plastiques rejetés dans le milieu naturel, tout en généralisant le tri sélectif à la source sur l’ensemble du territoire urbain.

Cette information a été annoncée par le Comité populaire municipal de Huê, en collaboration avec le WWF-Vietnam (Fonds mondial pour la nature) lors d’un séminaire pour dresser le bilan de ce projet pour la période 2021-2026.

Lancé en 2021 grâce au financement du peuple norvégien via le WWF-Norvège et le WWF-Vietnam, ce projet visait à protéger les rivières ainsi que les écosystèmes des zones humides et côtiers contre la pollution plastique, tout en érigeant Huê en modèle de gestion durable pour la région. Le projet s'est articulé autour de cinq objectifs majeurs, incluant le perfectionnement des politiques et le renforcement du rôle des parties prenantes ; la réduction des déchets plastiques ; la limitation des pertes de déchets lors de la collecte et du transport ; l’augmentation du taux de récupération et de recyclage ; ainsi que l’amélioration du traitement et de l’élimination des déchets.

Le bilan de ces interventions est marqué par des résultats concrets, notamment un investissement de plus de 26 milliards de dongs (près d’un million de dollars) en équipements et infrastructures, tels que des camions de collecte et des bacs de tri. Le programme de tri des déchets ménagers à la source a été mis en œuvre à 100% dans la ville de Huê, formant ainsi une bonne habitude auprès des populations locales. En outre, plus de 750 tonnes de déchets organiques ont été transformées en compost, tandis que près de 823 tonnes de plastique ont été extraites des bassins versants de la ville.​

Sur le plan éducatif, le modèle "école sans plastique" a été déployé dans 190 établissements, contribuant à diffuser le message d’un mode de vie écologique auprès de centaines de milliers d’élèves, d’enseignants et de parents.

Le projet encourage également le développement d’un tourisme à faible usage de plastique, avec la participation de centaines d’entreprises touristiques et de services engagées à réduire les déchets plastiques. Par ailleurs, des stations d’attente équipées de points d’eau gratuits ont été installées afin d’inciter habitants et visiteurs à limiter l’utilisation de plastiques à usage unique.

Le projet a également mobilisé plus de 100 organisations, collectivités et 331 entreprises, touchant près de 1,6 million de personnes à travers diverses campagnes de communication. Un volet social important a permis de structurer trois coopératives de collecteurs de déchets et de fournir des équipements de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que de prévention des incendies à 52 centres de recyclage, améliorant ainsi les moyens de subsistance des travailleurs informels.

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Les délégués assistent au séminaire pour dresser le bilan de ce projet pour la période 2021-2026. Photo: VNA

​Grâce à cette dynamique, neuf politiques de gestion des déchets ont été adoptées, propulsant Huê en tête de l’indice de performance environnementale (IPE) en 2024. La cité impériale a également reçu la certification de Ville touristique propre de l’ASEAN et a été récemment honorée du titre de "Ville verte nationale 2026".​

L’innovation technologique a aussi joué un rôle clé avec l’intégration de l’intelligence artificielle pour surveiller les dépôts sauvages et la création d’une base de données de gestion des déchets sur l’application Hue-S.

​Hoang Hai Minh, vice-président du Comité populaire de Hue, a souligné que la valeur fondamentale du projet résidait dans le changement profond des comportements de la communauté envers l'environnement.

​L'ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, a quant à elle salué la détermination, l’accompagnement et le soutien actif des autorités, des citoyens de Huê et des partenaires concernés dans la protection de l’environnement et la réduction des déchets plastiques.

​D'après une étude préliminaire du WWF-Vietnam réalisée en 2021, la ville de Huê produit quotidiennement plus de 400 tonnes de déchets ménagers, dont plus de 60 tonnes de déchets plastiques. L'absence de tri systématique à la source entraîne le mélange de différents types de déchets, ce qui exerce une pression considérable sur le système de collecte et de traitement ainsi que sur l'environnement. -VNA

#Hue - A Plastic Smart City in Central Vietnam #déchets plastiques #tri sélectif à la source
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