Environnement

Quang Binh : treize animaux sauvages remis en liberté dans le parc de Phong Nha-Ke Bang

Sous la supervision rigoureuse des gardes forestiers de Phong Nha, les unités ont relâché deux civettes palmistes à masque, quatre macaques d'Assam et sept macaques rhésus. Ces espèces sont toutes répertoriées dans le groupe IIB, qui regroupe les animaux rares et menacés dont la gestion et la protection sont strictement encadrées par la réglementation nationale et par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Chaque individu a fait l’objet d’un examen sanitaire complet afin d’évaluer sa capacité d’adaptation. Photo : VNA
Chaque individu a fait l’objet d’un examen sanitaire complet afin d’évaluer sa capacité d’adaptation. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) - Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des créatures, relevant du Comité de gestion du parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Tri, en coordination avec les unités concernées, a procédé à la remise en liberté de treize animaux sauvages.

Cette opération intervient après une période de soins intensifs et de réhabilitation comportementale destinée à garantir leur survie dans leur habitat naturel, a annoncé le 21 mai le comité de gestion du parc national.

Sous la supervision rigoureuse des gardes forestiers de Phong Nha, les unités ont relâché deux civettes palmistes à masque, quatre macaques d'Assam et sept macaques rhésus. Ces espèces sont toutes répertoriées dans le groupe IIB, qui regroupe les animaux rares et menacés dont la gestion et la protection sont strictement encadrées par la réglementation nationale et par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Selon les responsables du centre, ces animaux avaient été recueillis auprès de différentes sources au cours de la période récente. Pendant leur prise en charge, ils ont bénéficié d’un suivi vétérinaire approfondi afin de restaurer leurs capacités physiques et leurs instincts de survie avant leur réintroduction en milieu naturel.

Avant leur remise en liberté, chaque individu a fait l’objet d’un examen sanitaire complet afin d’évaluer sa capacité d’adaptation. Les zones de réintroduction ont été soigneusement sélectionnées pour répondre aux besoins écologiques spécifiques de chaque espèce, notamment en garantissant des ressources alimentaires suffisantes, des abris naturels adaptés et une exposition limitée aux activités humaines.

D’après les représentants du centre, cette initiative ne vise pas seulement à rendre leur liberté à ces animaux, mais contribue également à la reconstitution des populations sauvages et au maintien de l’équilibre des écosystèmes.

​Cette action illustre les efforts continus des autorités locales en faveur de la protection de la biodiversité et de la sensibilisation du public à la lutte contre le braconnage, la détention illégale et le trafic d’espèces menacées. -VNA

#Quang Binh #animaux sauvages remis en liberté #parc de Phong Nha-Ke Bang #groupe IIB
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