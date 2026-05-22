Préserver la biodiversité : des actions locales pour un avenir durable



Hanoï (VNA) – La Journée internationale de la biodiversité 2026, placée sous le thème « L’action locale pour un impact mondial », souligne une nouvelle fois le rôle essentiel des autorités locales, des communautés et de l’ensemble de la société dans la préservation de la nature et la protection de la « maison verte » pour les générations futures.



Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le Vietnam a enregistré ces dernières années des résultats encourageants dans la conservation de la nature et la restauration des écosystèmes. Toutefois, la biodiversité continue de faire face à de nombreux défis majeurs, notamment le changement climatique, la pollution de l’environnement, la surexploitation des ressources naturelles ainsi que le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages.



Le 22 mai de chaque année est célébré comme Journée internationale de la biodiversité par les Nations unies afin de sensibiliser l’opinion mondiale à l’importance de la biodiversité pour le développement durable. Cette année, le thème « L’action locale pour un impact mondial » appelle les pays à promouvoir une approche impliquant l’ensemble de la société, dans laquelle les communautés locales jouent un rôle central dans la conservation de la nature et la mise en œuvre des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.



Au Vietnam, le réseau des aires protégées continue de s’étendre et de se consolider. Le pays compte actuellement 180 zones de conservation naturelles terrestres et marines couvrant plus de 2,67 millions d’hectares. Ce système est progressivement renforcé afin d’améliorer l’efficacité de sa gestion, de favoriser la connectivité écologique, de restaurer les habitats naturels et de préserver les espèces rares et menacées.



Les forêts de la commune de Dak Pek (province de Quang Ngai) sont activement préservées et protégées par des individus et des communautés locales. Photo : VNA.

Par ailleurs, le taux de couverture forestière du Vietnam demeure stable à plus de 42 %, contribuant de manière significative à la protection de la biodiversité, des ressources en eau, à l’absorption du carbone et à l’adaptation au changement climatique. Plusieurs écosystèmes importants, tels que les mangroves, les zones humides intérieures, les récifs coralliens, les herbiers marins et les zones côtières, sont progressivement restaurés grâce à des programmes de reboisement, de restauration des habitats et à des solutions fondées sur la nature.



Le Vietnam poursuit également l’élargissement de ses reconnaissances internationales en matière de conservation avec plusieurs sites Ramsar, réserves mondiales de biosphère et parcs du patrimoine de l’ASEAN. Ces distinctions contribuent non seulement à protéger des écosystèmes d’importance mondiale, mais aussi à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la conservation de la nature et de la biodiversité.



Parallèlement à la protection des écosystèmes, les efforts en faveur de la sauvegarde des espèces sauvages menacées ont été intensifiés à travers des programmes de sauvetage, d’élevage conservatoire, de réintroduction dans la nature et de contrôle du commerce illégal d’animaux sauvages. Le système juridique et les mécanismes de coordination intersectorielle dans la gestion de la biodiversité continuent également d’être perfectionnés afin d’améliorer l’efficacité de l’application des réglementations et de la lutte contre les infractions.



Il convient de souligner que la biodiversité est progressivement intégrée aux stratégies nationales, sectorielles et locales de développement, notamment dans l’aménagement du territoire, la planification de l’espace maritime, l’agriculture écologique, la pêche durable, la foresterie, le tourisme écologique et les infrastructures vertes. Selon les experts, cette approche constitue une orientation nécessaire pour réduire les impacts négatifs sur l’environnement et promouvoir un modèle de développement harmonieux entre l’homme et la nature.



De jeunes participants au programme « Échanger des bouteilles en plastique contre des cadeaux » lors de la Fête de l’environnement « Vivre vert - Accompagner l’économie verte » dans la province de Đồng Tháp. Photo : VNA.

Cependant, la biodiversité au Vietnam continue de subir de fortes pressions. La dégradation des écosystèmes, la perte d’habitats naturels, la pollution environnementale, les déchets plastiques marins, la surexploitation des ressources naturelles et les effets du changement climatique demeurent des défis majeurs. En outre, le braconnage, le transport et la consommation illégale d’espèces sauvages restent préoccupants dans de nombreuses localités.



Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, ces défis nécessitent une coordination intersectorielle, des investissements à long terme et une mobilisation plus large de l’ensemble de la société. Le ministère a ainsi demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de renforcer la communication dans les médias afin de sensibiliser davantage la population à l’importance de la Journée internationale de la biodiversité ainsi qu’à la responsabilité collective dans la protection de la nature.



Le ministère encourage également les collectivités locales, les entreprises, les organisations sociopolitiques et les citoyens à participer activement à des activités concrètes telles que la plantation d’arbres, la protection des forêts, le nettoyage de l’environnement, la mise en place de modèles de conservation communautaire et l’utilisation durable des ressources naturelles. Parallèlement, les localités sont invitées à renforcer l’application de la transformation numérique, des sciences et technologies ainsi que des solutions fondées sur la nature dans la gestion et la conservation de la biodiversité.



À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité 2026, de nombreuses provinces et villes du pays ont lancé des activités concrètes telles que des campagnes de plantation d’arbres, de restauration des mangroves, de nettoyage des zones marines, de protection des ressources en eau et de réduction des déchets plastiques, avec la participation massive des habitants, des jeunes, des entreprises et des organisations sociales.



Dans la province de Son La, le programme « Rừng xanh lên » (« La forêt reverdit ») a récemment été organisé dans la commune de Vân Hô avec la participation des gardes forestiers, des autorités locales, des entreprises et des habitants. Environ 6.000 arbres ont été plantés afin de restaurer l’écosystème forestier naturel de la région du Nord-Ouest.



Selon Trinh Lê Nguyên, directeur du Centre pour l’Homme et la Nature, la bande forestière reliant Mai Châu à Vân Hô constitue un « poumon vert » essentiel du Nord-Ouest et abrite de nombreuses espèces rares de faune et de flore, dont le gibbon noir à joues blanches. Cependant, ces écosystèmes naturels subissent depuis plusieurs années de fortes pressions liées à l’exploitation des ressources et au développement économique.



Le programme « Rừng xanh lên » est mis en œuvre depuis 2022 avec pour objectif de restaurer 500 hectares de forêts naturelles sur la période 2022-2032. Selon les organisateurs, chaque arbre planté contribue non seulement à reverdir les terres dénudées, mais transmet également un message fort sur la responsabilité de protéger la nature à travers des actions concrètes menées dans chaque localité.



Dans le même temps, dans la province de Tây Ninh, le Département de l’Agriculture et de l’Environnement a lancé une série de concours de dessin et de création de vidéos de sensibilisation à la conservation des écosystèmes. Ces initiatives visent à promouvoir l’amour de la nature et à renforcer la sensibilisation de la communauté, en particulier des jeunes générations, à la protection des ressources naturelles et de la biodiversité.



Les experts estiment que la protection de la biodiversité ne relève pas uniquement des autorités ou des organisations de conservation, mais nécessite l’engagement de l’ensemble de la société. Grâce à des actions concrètes menées dans chaque localité, chaque citoyen peut contribuer à préserver la nature, en faveur d’un développement durable et de l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050. - VNA