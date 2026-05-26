Le Premier ministre demande de renforcer la préparation aux catastrophes naturelles

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a publié la Directive n°23/CT-TTg visant à renforcer la mise en œuvre de la Conclusion n°213-KL/TW du Secrétariat du Parti sur l’amélioration de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, dans un contexte marqué par des phénomènes climatiques de plus en plus violents, imprévisibles et extrêmes.



Afin de protéger la population et de limiter les dégâts matériels, le Premier ministre demande aux ministres, aux dirigeants des organes concernés et aux autorités locales de diriger et mettre en œuvre de manière proactive, rapide et efficace les actions de prévention, de lutte et de réparation des conséquences des catastrophes naturelles, renforcer la direction et la coordination des actions, selon les principes de prévention proactive, d’alerte précoce et de rétablissement rapide, en plaçant la sécurité des habitants au premier plan.



Les secrétaires des Comités du Parti et les présidents des Comités populaires des villes et provinces doivent diriger la révision et la mise à jour des plans locaux de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles pour chaque type de risque, afin de garantir des dispositifs adaptés à la réalité.



Ils sont également chargés de faire réévaluer la sécurité et la capacité de résistance des infrastructures essentielles, notamment dans les transports, les télécommunications et l’électricité, afin de renforcer et réparer rapidement les installations vulnérables.



Il est en outre nécessaire de renforcer les investissements en équipements et moyens de soutien pour les forces directement engagées dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, afin d’assurer une capacité de réponse rapide jusqu’au niveau des villages.



La directive insiste également sur le renforcement de la sensibilisation afin d’encourager la population à respecter strictement les consignes et recommandations de sécurité en cas d’alerte aux catastrophes naturelles. Elle prévoit aussi l’organisation proactive du relogement des habitants vivant dans les zones à risque, ainsi que l’intégration des mesures de prévention des catastrophes naturelles dans les plans et stratégies de développement socio-économique.



Des soldats sont déployés à Huê pour aider les habitants à reconstruire et réparer leurs maisons endommagées par les catastrophes naturelles, dans le cadre de la campagne Quang Trung (novembre 2025). Photo : VNA

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit collaborer avec les ministères, les secteurs et les autorités locales afin d’améliorer la qualité des prévisions et des alertes météorologiques, notamment pour les phénomènes extrêmes. Il poursuit également les efforts visant à garantir la sécurité des barrages et à améliorer les plans de réponse aux catastrophes naturelles. Il travaille aussi avec les localités pour mobiliser les ressources nécessaires à la réparation et à la modernisation des digues et barrages.



Le ministère de la Défense maintient les forces de secours et de sauvetage et déploie la ligne d’urgence 112 destinée à soutenir les opérations de secours et de recherche.



Le ministère de la Sécurité publique prépare le personnel et le matériel nécessaires à la réponse aux catastrophes naturelles et assure la sécurité publique, les opérations de secours et la circulation pendant les tempêtes et les inondations.



Le ministère de la Construction doit améliorer les infrastructures de transport et mettre en place des mesures pour limiter les glissements de terrain et garantir la sécurité des transports pendant la saison des pluies.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de garantir la sécurité des barrages hydroélectriques et du système électrique, tout en assurant des réserves de biens essentiels pour les zones régulièrement isolées par les inondations.



Le ministère des Sciences et des Technologies renforce l’application des sciences, des technologies, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique dans la prévention des catastrophes naturelles et les opérations de secours, tout en garantissant des communications stables, notamment dans les zones montagneuses.



Les groupes VNPT, Viettel et EVN doivent renforcer les infrastructures de télécommunications et d’électricité afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes dans toutes les situations. -VNA