An Giang accélère la transformation verte de Phu Quoc en vue de l'APEC 2027



An Giang, 25 mai (VNA) - S'appuyant sur la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 (APEC 2027), la zone spéciale de Phu Quoc, située dans la province d'An Giang, au cœur du delta du Mékong, poursuit une vaste transition écologique afin de devenir une île écologique de référence pour la région, répondant aux normes internationales en matière de qualité environnementale, d'infrastructures vertes et de gouvernance urbaine.



Pour concrétiser cette vision, An Giang élabore un plan de transition verte pour Phu Quoc pour la période 2026-2035, avec une perspective à l'horizon 2050. Ce plan repose sur six piliers fondamentaux visant à réduire les émissions, à restaurer les écosystèmes et à garantir une croissance durable.



En conséquence, Phu Quoc privilégiera le développement de transports publics écologiques, l'électrification des services touristiques et de transport de passagers, ainsi que l'expansion des infrastructures de recharge et des stations d'échange de batteries, tout en créant des espaces piétonniers et cyclables.



D'ici 2027, la part des transports publics écologiques devrait passer de 15 % à 50 %. Des corridors de transport écologiques relieront l'aéroport, les ports maritimes, les centres urbains, les zones touristiques et les sites de l'APEC, tandis que la dépendance aux véhicules à combustibles fossiles sera progressivement réduite afin d'améliorer l'expérience de voyage des résidents et des visiteurs.



La modernisation des infrastructures urbaines portera sur l'approvisionnement en eau potable, le traitement des déchets et des eaux usées, la prévention des inondations et l'expansion des espaces verts. D'ici 2030, tous les habitants devraient avoir accès à l'eau potable, et un taux de couverture de traitement moderne des déchets de 90 % est visé.



Le tourisme, pilier de l'économie de Phu Quoc, est en pleine mutation autour des principes de durabilité et de qualité. Une certification « label vert » pour les entreprises touristiques sera expérimentée en 2026-2027. Les visiteurs pourront profiter de plages plus propres, dont au moins 70 % répondent aux normes environnementales, et d'hébergements engagés à éliminer les produits en plastique à usage unique.



La protection des écosystèmes naturels demeure essentielle à la compétitivité à long terme de l'île. Les autorités locales donnent la priorité à la restauration des récifs coralliens dégradés, des herbiers marins et des forêts naturelles, ainsi qu'à une protection renforcée des habitats critiques, au suivi de la biodiversité et à une sécurité accrue de l'approvisionnement en eau.



Concernant le développement énergétique, Phu Quoc vise à réduire sa dépendance à l'égard du réseau électrique fortement polluant en encourageant l'installation de panneaux solaires sur les toits, associés à des systèmes de stockage dans les hôtels et les complexes touristiques. Les énergies renouvelables devraient représenter 35 % de la production totale d'électricité d'ici 2027 et 50 % d'ici 2035.



Une gouvernance fondée sur les données et la participation citoyenne est tout aussi importante. La réussite de la transition écologique dépendra fortement des changements de comportement des résidents, des touristes et des entreprises. À court terme, l'île vise un tri des déchets à la source à 100 %.



La période 2026-2027 est définie comme une « phase d'accélération », axée sur des projets visibles et à fort impact en vue de l'APEC 2027. Ces projets comprennent le déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques à l'échelle de l'île, l'éclairage intelligent, des systèmes de transport intelligents et une initiative de « tourisme sans plastique » dans les principales destinations touristiques.



Les dirigeants locaux ont réaffirmé la détermination de la province à mettre en œuvre ce plan, le considérant comme un fondement pour un développement durable à long terme et la création de valeur. Le président du Comité populaire provincial, Ho Van Mung, a insisté sur la nécessité de finaliser rapidement la feuille de route, ainsi que sur la mise en place d'incitations pour favoriser l'adoption des véhicules électriques et les pratiques commerciales écologiques.



Des mesures urgentes sont également déployées, notamment l'intégration de critères de transition écologique (tels que la densité d'arbres urbains, les bornes de recharge et les points d'échange de batteries pour véhicules électriques) dans les plans d'urbanisme, des ajustements au plan directeur de Phu Quoc et la publication d'une réglementation en matière de gestion architecturale afin de garantir un développement urbain harmonieux et structuré.



Les autorités prévoient d'interdire les sacs et bouteilles en plastique sur les ferries et les marchés, et de mettre en place des restrictions pilotes sur les véhicules à essence sur les grands axes routiers dès que les infrastructures seront prêtes.



Des consultants seront mobilisés pour accélérer la délivrance des certifications environnementales aux entreprises touristiques, tandis que des outils numériques seront utilisés pour promouvoir les destinations éco-responsables auprès des voyageurs.



Avec plus de 137 000 milliards de dongs (plus de 5 milliards de dollars) alloués aux investissements liés à l'APEC, Phu Quoc se positionne non seulement comme ville hôte d'un événement mondial, mais aussi comme île pionnière en matière de neutralité carbone, aspirant à devenir un modèle de développement durable pour la région et le monde.- VNA

source