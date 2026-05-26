Environnement

Le Vietnam devrait se préparer à un été très chaud et à des tempêtes complexes

Le nombre de journées chaudes devrait dépasser la moyenne pluriannuelle et celle de la même période l’an dernier.

Des touristes étrangers sous un soleil ardent à Hanoi. Photo : VTC News
Des touristes étrangers sous un soleil ardent à Hanoi. Photo : VTC News

Hanoi (VNA) – Le Vietnam devrait connaître une période plus intense de vagues de chaleur, de fortes pluies et de tempêtes tropicales à partir du mois prochain, les autorités météorologiques mettant en garde contre des conditions météorologiques dangereuses dans une grande partie du pays pendant la saison des pluies et des typhons.

Commentant les prévisions météorologiques pour la saison des pluies et des typhons du mois prochain jusqu’en août, le chef adjoint du bureau des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), Nguyên Duc Hoa, a déclaré que les températures moyennes à l’échelle nationale devraient être de 0,5 à 1°C supérieures à la moyenne pluriannuelle pour la même période.

Les vagues de chaleur devraient se poursuivre et s’intensifier dans le Nord, la région allant de Thanh Hoa à Huê et dans la région côtière du Centre-Sud.

Le nombre de journées chaudes devrait dépasser à la fois la moyenne pluriannuelle et les chiffres enregistrés au cours de la même période l’an dernier.

Le nombre et l’activité des cyclones et dépressions tropicales en Mer Orientale, ainsi que leurs impacts directs sur le Vietnam, devraient être comparables à la moyenne pluriannuelle. La moyenne à long terme en Mer Orientale serait de 5,2 typhons, dont 1,9 devrait toucher terre.

Concernant les précipitations, Nguyên Duc Hoa a indiqué que des pluies modérées à fortes seraient concentrées dans le Nord, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud.

Le mois prochain, les précipitations totales dans le Nord-Ouest, le Nord-Est, le delta du fleuve Rouge et les localités de Thanh Hóa à Huê devraient être généralement de 5 à 10% supérieures à la moyenne pluriannuelle pour la même période.

D’autres régions devraient recevoir des précipitations proches de la moyenne pluriannuelle, tandis que la région côtière du Centre-Sud devrait enregistrer des précipitations inférieures de 20 à 40% à la moyenne.

En juillet, les précipitations à l’échelle nationale devraient être généralement de 5 à 15% supérieures à la moyenne pluriannuelle, tandis que les régions montagneuses du Nord devraient rester proches des niveaux moyens.

En août, les précipitations devraient généralement rester proches de la moyenne pluriannuelle, sauf dans la région allant de Thanh Hoa à Dà Nang, dans les parties orientales de Quang Ngai-Gia Lai et dans les Hauts Plateaux du Centre, où les totaux devraient être de 10 à 25% supérieurs à la moyenne.

Plus précisément, les précipitations totales prévues pour le mois prochain dans la région nord devraient se situer entre 150 et 300 mm, avec des cumuls plus importants dans certaines zones montagneuses. En juillet, les cumuls devraient atteindre 280 à 380 mm, et dépasser 400 mm localement. En août, les cumuls prévus se situent entre 250 et 350 mm.

Les localités de Thanh Hoa à Huê devraient enregistrer de 70 à 150 mm le mois prochain, tandis que la région côtière du centre-sud devrait recevoir de 30 à 70 mm et les Hauts Plateaux du Centre de 150 à 300 mm.

En juillet, la région allant de Thanh Hoa à Huê devrait recevoir 150 à 250 mm, la région côtière du Centre-Sud 60 à 120 mm et les Hauts Plateaux du Centre 250 à 350 mm. En août, ils devraient enregistrer respectivement 250 à 350 mm, 100 à 200 mm et 350 à 450 mm.

Dans le Sud, les précipitations totales devraient atteindre 150 à 300 mm le mois prochain, 200 à 400 mm en juillet et 200 à 350 mm en août.

Le cours supérieur et moyen du bassin du Mékong devrait enregistrer le mois prochain des précipitations de 5 à 15% supérieures à la moyenne pluriannuelle. La partie nord du cours inférieur devrait connaître des précipitations supérieures de 5 à 10% à la moyenne, tandis que la partie sud devrait enregistrer des précipitations inférieures de 10 à 20% à la moyenne.

En juillet, la plupart des régions devraient recevoir des précipitations supérieures de 5 à 15% à la moyenne pluriannuelle. En août, la plupart des régions devraient enregistrer des précipitations inférieures de 5 à 20% à la moyenne pluriannuelle pour la même période.

« Il existe un risque national de phénomènes météorologiques dangereux tels que des orages, des tornades, la foudre, la grêle et de fortes rafales de vent », a averti Nguyên Duc Hoa.

Compte tenu de ces conditions météorologiques, les experts ont indiqué que les typhons, les dépressions tropicales et la mousson du sud-ouest pourraient engendrer des vents violents et de fortes vagues susceptibles de perturber les activités maritimes.

Les vagues de chaleur, les fortes pluies, les orages, les tornades, la foudre et la grêle pourraient également avoir des répercussions négatives sur la production agricole, la santé publique, les cultures et l’élevage.

La NCHMF a donc recommandé de mettre à jour et d’intégrer régulièrement les informations de prévision et d’alerte dans des bulletins à court terme couvrant un à trois jours afin d’aider les autorités et les entreprises à adapter en temps voulu leurs plans de production et leurs mesures d’intervention, notamment les plans d’exploitation des réservoirs, pour garantir la sécurité des infrastructures et des zones en aval tout en préservant les activités de production et les moyens de subsistance. –VNA

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