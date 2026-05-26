Festival de Hue 2026 : la musique internationale à l’honneur en juin

Hue (VNA) - La Semaine internationale de la musique de Hue 2026 se tiendra du 13 au 18 juin 2026 sur une scène installée au bord de la rivière des Parfums, face au prestigieux lycée Quoc Hoc Hue.



L’information a été annoncée le 25 mai lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du Festival de Hue, relevant du Comité populaire de cette ville du Centre.



Cet événement est présenté comme l’un des temps forts du Festival de Hue 2026, réunissant des artistes et des troupes venus du Vietnam et de plusieurs autres pays.



Selon le vice-président du Comité populaire municipal de Hue, Tran Huu Thuy Giang, le programme, conçu dans un esprit ouvert et accessible, proposera gratuitement des spectacles aux habitants et aux visiteurs. L’objectif est de créer un nouvel espace musical contemporain, créatif et ouvert sur les échanges culturels.



La Semaine musicale réunira huit troupes artistiques traditionnelles et contemporaines du Vietnam, de France, d’Espagne, du Japon et de République de Corée... Le public pourra découvrir des spectacles mêlant danse, musique pop, flamenco, chorégraphie et mode.



Parmi les temps forts figurent les performances des artistes du Théâtre des arts royaux traditionnels de Hue ainsi qu’une soirée consacrée au compositeur Trinh Cong Son, avec la participation de plusieurs chanteurs vietnamiens et du saxophoniste Tran Manh Tuan. Les chanteurs MONO et Nguyen Dinh Tuan Dung participeront également au programme avec des performances destinées notamment au jeune public.



Les festivaliers pourront aussi assister aux spectacles de la compagnie de danse française Hervé Koubi, découvrir la pop alternative du groupe français OJOS ainsi que les sonorités flamenco du groupe espagnol Las Migas.



Les artistes My Anh, du Vietnam, et Matthew Ifield, d’Australie, proposeront de leur côté une fusion entre R&B et pop. Plusieurs troupes venues de République de Corée présenteront également des spectacles mettant en valeur la culture de leur pays.



Selon Hoang Viet Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Hue, la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 sera un rendez-vous culturel important dans le cadre du Festival de Hue, contribuant à l’objectif de faire de Hue une ville de festivals emblématique du Vietnam.



Placé sous le thème « Patrimoine culturel, intégration et développement », le Festival de Hue 2026 se déroule tout au long de l’année avec près de 80 activités, programmes et événements culturels, artistiques et sportifs. Les festivités sont réparties en quatre saisons afin d’offrir aux habitants et aux visiteurs une expérience culturelle continue au fil de l’année.



Après le Festival du Printemps sur les trois premiers mois de l’année, du mois d’avril jusqu’au mois de juin se tient le Festival d’Été, réunissant une série d’événements et de programmes mettant à l’honneur le patrimoine culturel de Hue aux côtés de spectacles proposés par des troupes artistiques vietnamiennes et internationales.



De juillet à septembre, le Festival d’Automne sera marqué notamment par les célébrations de la Fête de la mi-automne et le Festival des lanternes de Hue 2026.



Enfin, le Festival d’Hiver proposera plusieurs nouvelles activités destinées à rendre l’atmosphère hivernale de Hue plus animée et chaleureuse, tout en offrant davantage d’espaces de loisirs et de divertissement aux visiteurs séjournant dans l’ancienne cité impériale. La saison se clôturera notamment par des programmes musicaux et le Countdown accueillant la nouvelle année. -VNA