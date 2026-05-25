Grande valse de chefs étoilés au Festival artistique et gastronomique de Dà Nang

Hanoi (VNA) – Un festival international artistique et gastronomique, rassemblant des chefs étoilés Michelin, des artisans culinaires et des artistes de renom, se tiendra en juin prochain à Dà Nang (Centre), proposant un voyage immersif mêlant art, cuisine et nature le long de la côte de la ville.



Du 6 au 11 juin, l’InterContinental Danang Sun Peninsula Resort accueillera «Histoires d’artisans», un festival artistique et gastronomique réunissant certains des plus grands chefs, artistes et artisans culinaires du monde.



Placé sous le thème «L’art rencontre la gastronomie», l’événement promet une expérience multisensorielle sur la péninsule de Son Trà, avec des fêtes animées sur la plage, des dîners dignes d’un restaurant étoilé Michelin, des spectacles de cocktails et des concerts.



Parmi les invités de marque figurent le designer Bill Bensley, le chef triplement étoilé Christian Le Squer, le chef japonais Junichi Yoshida et des artisans culinaires du Vietnam, de Hong Kong (Chine) et de Thaïlande.



Le festival débutera officiellement le 6 juin par un festival gastronomique sur la plage de Rang Dua. Dans un cadre naturel exceptionnel, au bord de l’eau, sur la péninsule de Son Trà, l’événement proposera des stands culinaires raffinés, des bars à cocktails, des concerts et un buffet barbecue en bord de mer autour d’un feu de camp.



La soirée d’ouverture mettra à l’honneur la cheffe Anh Tuyêt et le chef Loïc Portalier, du restaurant étoilé Louise. L’alliance des traditions culinaires vietnamiennes et des techniques françaises promet une expérience inédite aux convives.



D’autres temps forts comprendont le brunch du dimanche au Citron, proposant un buffet haut de gamme et du champagne Billecart-Salmon, ainsi qu’une série de dîners à six au Tingara du 7 au 10 juin, en compagnie de chefs étoilés Michelin. Un dîner exceptionnel, préparé par le chef Junichi Yoshida, aura également lieu le 11 juin.



Parmi les événements marquants du festival figure « Bensley x Le Squer : L’art de la joie de vivre », qui se tiendra les 10 et 11 juin à La Maison 1888, le seul restaurant étoilé Michelin du Centre du Vietnam.



Une nouvelle collection de peintures de Bill Bensley, inspirée par le douc à pattes rouges (un primate rare considéré comme un trésor de la péninsule de Son Trà), servira d’inspiration pour un menu français spécialement élaboré par Christian Le Squer.



L’alliance des arts visuels et de la gastronomie devrait offrir une expérience unique tout en renforçant la position de Dà Nang sur la carte internationale du tourisme et de la cuisine.



Outre les invités internationaux, le festival mettra également à l’honneur la gastronomie vietnamienne grâce à la participation de chefs emblématiques de la scène culinaire contemporaine du pays, parmi lesquels Hoàng Tung du restaurant T.U.N.G Dining et Cuong Nguyên du restaurant An’s Saigon. Accompagnés de l’artisane culinaire Anh Tuyêt, ils présenteront des récits culturels vietnamiens à travers des saveurs modernes et créatives.



« Histoires d’artisans» a vocation à devenir un point de rencontre pour les amateurs de gastronomie, d’art et de voyages expérientiels, tout en contribuant à promouvoir Dà Nang comme destination de classe internationale durant l’été 2026. – VNA



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