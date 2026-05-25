Culture-Sports

Hanoï parmi les villes les plus colorées du monde

Ville aux toits rouges, aux lacs émeraude, aux ruelles sinueuses du Vieux Quartier et au flot incessant de motos, Hanoï figure parmi les villes les plus colorées du monde, selon une nouvelle étude internationale consacrée aux destinations les plus captivantes sur le plan visuel.

Des touristes internationaux profitent de promenades en cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoï. Photo znews.vn
Des touristes internationaux profitent de promenades en cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoï. Photo znews.vn


Hanoï, 25 mai (VNA) – Ville aux toits rouges, aux lacs émeraude, aux ruelles sinueuses du Vieux Quartier et au flot incessant de motos, Hanoï figure parmi les villes les plus colorées du monde, selon une nouvelle étude internationale consacrée aux destinations les plus captivantes sur le plan visuel.

Menée par JustCover, une marque irlandaise d’assurance voyage, l’étude a adopté une approche novatrice en analysant des milliers d’images provenant de près de 80 destinations emblématiques à travers le monde.

Des panoramas urbains spectaculaires aux rues animées, en passant par les détails architecturaux et les scènes de la vie quotidienne, chaque photo a été examinée au niveau du pixel afin de calculer un « score de vibrance », mesurant la richesse et la diversité des couleurs d’une ville.

Avec un score de 69 sur 100, Hanoï s’est distinguée par son exceptionnelle diversité visuelle, affichant plus de 1,8 million de couleurs uniques relevées dans les images analysées.

Ce qui rend la capitale vietnamienne si captivante visuellement réside dans son mélange foisonnant d’éléments : rangées d’immeubles aux teintes éclatantes, profusion d’enseignes, marchés de rue animés et rythme inimitable de la vie quotidienne. Cette effervescence apparaît avec une intensité particulière dans le Vieux Quartier, véritable labyrinthe de 36 rues historiques où couleurs et mouvements se mêlent en permanence.

Les devantures y débordent sur les trottoirs, tandis que les motos sillonnent les ruelles étroites au milieu d’un kaléidoscope de rouges, de jaunes et de verts émanant des enseignes, des auvents, des lanternes et des façades patinées par le temps. Il en résulte une toile urbaine vibrante, en perpétuelle évolution, à la fois chaotique et fascinante.

Au-delà de cette effervescence, Hanoï révèle toutefois un visage plus paisible et contemplatif. Entre les rues animées se cachent temples anciens, cours tranquilles et ruelles discrètes, offrant des moments de sérénité contrastant harmonieusement avec l’énergie débordante de la ville.

En tête du classement, Lisbonne, au Portugal, obtient la note parfaite de 100 grâce à ses bâtiments aux tons pastel, à ses azulejos emblématiques et à ses célèbres tramways jaunes traversant les quartiers historiques.

Kuala Lumpur occupe la deuxième place, réputée pour son mélange dynamique de gratte-ciel modernes, de temples colorés et de vie de rue multiculturelle. Porto, Carthagène et Rio de Janeiro complètent le top 5.

La présence de Hanoï dans le top 10 témoigne de son identité visuelle singulière, où tradition, mouvement et couleurs s’unissent dans une harmonie inoubliable. - VNA

source
#JustCover #Hanoï
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le programme d’échanges en beaux-arts Vietnam - Thaïlande réunit des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale. Photo: VNA

Échanges culturels Vietnam-Thaïlande à travers la peinture

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, des artistes des deux pays se sont réunis à Bangkok dans le cadre d’un programme d’échanges en beaux-arts organisé par l’ambassade du Vietnam, illustrant le rôle de la peinture comme vecteur de rapprochement culturel et de coopération bilatérale.

Tirage au sort de l'équipe vietnamienne des moins de 17 ans. Photo : FIFA

Mondial U-17 2026: Les Vietnamiens tirent Mali, Belgique et Nouvelle-Zélande

Avant le tirage au sort, le 21 mai à la Maison du football, à Zurich, de nombreuses prédictions laissaient présager que le Vietnam se retrouverait dans un groupe particulièrement difficile, aux côtés de grandes nations du football comme le Brésil ou la France. Le résultat final semble toutefois plus abordable, même s’il représente encore de sérieux défis pour le sélectionneur Cristiano Ronaldo et sa jeune équipe.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026 : un voyage à travers les patrimoines

Entre rizières dorées et paysages karstiques classés au patrimoine mondial, la province de Ninh Binh a donné le coup d’envoi, le 23 mai, à sa Semaine du tourisme 2026. À travers une série d’événements culturels et artistiques, la localié entend affirmer son statut de destination majeure du tourisme patrimonial, écologique et spirituel au Vietnam.

Les athlètes s'affrontent après la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Près de 900 athlètes aux Championnats d’Asie de lutte 2026 à Da Nang

Pendant plus de deux semaines, Da Nang devient la capitale asiatique de la lutte en accueillant les Championnats d’Asie de lutte 2026. Réunissant près de 900 athlètes venus de 25 pays et territoires, cette compétition continentale confirme les ambitions du Vietnam sur la scène sportive internationale et le rôle grandissant de Da Nang comme destination des grands événements sportifs en Asie.

Techniques de façonnage exceptionnelles sur les céramiques de Bat Trang, témoignant du talent des artisans. Photo : VNA

Hanoï souhaite transformer ses villages de métiers en écosystèmes verts et créatifs

Hanoï accélère la transformation de ses villages de métiers traditionnels en écosystèmes verts et durables, conciliant préservation du patrimoine artisanal, développement touristique et transition écologique. À travers une stratégie fondée sur l’économie verte, les technologies propres et l’aménagement d’espaces de vie durables, la capitale ambitionne de faire de ces villages des moteurs de croissance et des modèles de développement harmonieux.

Un spectacle artistique lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : phunuonline.com.vn.

Ouverture du Festival d’échanges culturels Hoi An – Japon 2026

Le festival propose diverses activités culturelles et artistiques : espaces culturels Vietnam–Japon, reconstitution du cortège de la princesse Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, expositions, spectacles traditionnels, jeux populaires et échanges communautaires.

Hanoi accueillera un festival international de jazz en septembre prochain, attirant de nombreux groupes vietnamiens et étrangers. Photo : bvhttdl.gov.vn

Le Festival international de jazz fera vibrer l’automne de Hanoi

Placé sous le thème « Jazz Hanoi – Mélodie sans frontières », le ce festival fait partie de la feuille de route de Hanoi dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et reflète l’ambition de la capitale de faire de ce festival une marque culturelle distinctive tout en renforçant sa position sur la scène musicale internationale.

La cérémonie de remise du Prix pour les enfants Dê Mèn aura lieu le 22 mai, à 16h30, au Musée des beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Photo: VNA

Le Prix Dê Mèn contribue à diffuser la vitalité de la littérature et des arts pour enfants

Pour sa septième édition, le Prix pour les enfants Dê Mèn (Le grillon) réaffirme son ouverture en s’affranchissant des frontières traditionnelles de la littérature. La présence de la comédie musicale « Phep mau cua Kurt » (Le miracle de Kurt), de la série animée Wolfoo et d’un écosystème créatif numérique parmi les dix finalistes témoigne de l’engagement croissant du prix envers la création contemporaine et de son expansion au théâtre, au cinéma, à l’animation et aux plateformes numériques.