Culture-Sports

CNN accompagne le Vietnam pour promouvoir son image à l’international

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, a réaffirmé la volonté du ministère de renforcer sa coopération avec CNN afin de partager des histoires uniques sur le Vietnam avec le public international, qu’il s’agisse de sa culture, de sa cuisine, de son peuple ou du parcours du pays vers l’innovation et le développement durable.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm (à gauche) et le vice-président exécutif de CNN International Commercial (CNNIC), Phil Nelson, à Hanoi, le 25 mai. Photo : baovanhoa.vn
Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm (à gauche) et le vice-président exécutif de CNN International Commercial (CNNIC), Phil Nelson, à Hanoi, le 25 mai. Photo : baovanhoa.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec CNN International afin de promouvoir le pays à travers des récits émouvants sur sa culture, son peuple, sa cuisine et son parcours de développement durable, contribuant ainsi à renforcer son image de marque à l’échelle mondiale.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, a fait ces remarques lors d’une séance de travail, lundi 25 mai à Hanoi, avec le vice-président exécutif de CNN International Commercial (CNNIC), Phil Nelson, saluant la coopération de plus de 15 ans entre le ministère et CNN, qui a permis de promouvoir l’image du Vietnam à l’international.

Selon le responsable, CNN est l’un des réseaux d’information internationaux les plus influents au monde, reconnu pour son professionnalisme et la qualité de son journalisme, et dont les programmes sont diffusés dans plus de 200 millions de foyers répartis dans plus de 200 pays et territoires.

Alors que le Vietnam intensifie ses efforts pour promouvoir son image nationale, le ministère espère entendre prochainement les propositions de CNN concernant les stratégies de communication et des modèles de coopération plus efficaces, a déclaré le vice-ministre.

Pour sa part, Phil Nelson a indiqué avoir visité le Vietnam à de nombreuses reprises et avoir exploré des destinations telles que Hôi An, Huê, Dà Nang et Dà Lat, ajoutant qu’il avait été particulièrement impressionné par la diversité culturelle du pays, sa cuisine, ses paysages et son environnement commercial dynamique.

Il a partagé que ses expériences à Hanoi et dans d’autres localités avaient révélé de nombreuses histoires fascinantes sur le peuple vietnamien qui méritent une plus grande visibilité internationale.

Phil Nelson a souligné que CNN fait évoluer sa stratégie de communication, passant de la simple promotion touristique à une narration plus immersive et émotionnelle visant à renforcer l’engagement du public. Il a noté que cette orientation s’inscrit parfaitement dans la perspective d’une future coopération entre CNN et le Vietnam.

CNN accorde une grande importance à l’identification des publics cibles et à l’élaboration de stratégies de communication fondées sur des indicateurs mesurables, a-t-il souligné. La chaîne utilise actuellement des technologies d’intelligence artificielle pour agréger et analyser les données, et mène des enquêtes à l’échelle mondiale afin d’évaluer l’intérêt du public et la perception des campagnes promotionnelles. Grâce à ces informations, CNN peut proposer des stratégies sur mesure qui garantissent l’efficacité des communications et optimisent le retour sur investissement pour ses partenaires.

Lors de la séance de travail, le vice-ministre Phan Tâm a réaffirmé la volonté du ministère de renforcer sa coopération avec CNN afin de partager des histoires uniques sur le Vietnam avec le public international, qu’il s’agisse de sa culture, de sa cuisine, de son peuple ou du parcours du pays vers l’innovation et le développement durable.

« CNN est un maître conteur lorsqu’il s’agit de dépeindre les pays et les peuples, et jouit d’une influence mondiale considérable», a-t-il déclaré, tout en proposant que les deux parties élaborent des programmes de coopération plus pratiques, à long terme et efficaces.

Il a exprimé l’espoir que CNN soutiendra la formation des journalistes et rédacteurs vietnamiens aux techniques de narration, à la production de contenu et à la communication multiplateforme selon les normes internationales, tout en promouvant les projets de coproduction et les échanges journalistiques professionnels entre les deux parties.

Selon le vice-ministre Phan Tâm, les communications doivent aujourd’hui adopter une approche multiplateforme intégrée, combinant télévision, plateformes numériques et médias sociaux afin de diversifier l’engagement du public. Le ministère reste disposé à collaborer avec CNN pour élaborer des programmes de coopération pratiques, efficaces et durables.

Par ailleurs, le vice-président exécutif de CNN International Commercial a suggéré que le Vietnam adopte des approches plus ciblées pour attirer les touristes à fort pouvoir d’achat.

Plutôt que de se contenter de promouvoir les destinations, les stratégies de communication devraient privilégier la narration d’expériences haut de gamme, uniques et émotionnellement marquantes, adaptées à des groupes de clients spécifiques, a-t-il déclaré, ajoutant que CNN possède l’expertise et les compétences nécessaires pour concevoir des récits qui touchent efficacement ces publics à l’échelle mondiale.

Phil Nelson a proposé que les deux parties organisent prochainement des ateliers thématiques afin de discuter plus en détail des objectifs de coopération, des stratégies de communication et des publics cibles, et ainsi développer des campagnes appropriées pour renforcer l’image de marque du Vietnam sur la scène internationale. – VNA

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