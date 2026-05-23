Santé

L’OMS salue les préparatifs du Vietnam face aux risques liés à la propagation du virus Ebola

L’OMS estime actuellement que le risque de propagation de l’épidémie demeure faible à l’échelle mondiale, y compris au Vietnam, tout en soulignant la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance.

Le 22 mai 2026, le ministère de la Santé a tenu une réunion en ligne sur la réponse face au risque de propagation du virus Ebola. Photo: VNA
Le 22 mai 2026, le ministère de la Santé a tenu une réunion en ligne sur la réponse face au risque de propagation du virus Ebola. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué les efforts du ministère vietnamien de la Santé et les mesures rapides prises par le gouvernement vietnamien afin de renforcer les capacités de préparation et de réponse face au risque de propagation du virus Ebola, selon des informations rendues publiques le 23 mai par le ministère vietnamien.

L’OMS estime actuellement que le risque de propagation de l’épidémie demeure faible à l’échelle mondiale, y compris au Vietnam, tout en soulignant la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance.

Le 17 mai 2026, le directeur général de l’OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale à la suite d’une flambée du virus Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cette souche rare du virus Ebola ne dispose actuellement ni de vaccin ni de traitement officiellement homologué, compliquant davantage les efforts de contrôle par rapport aux précédentes flambées liées à la souche Zaïre.

Selon la docteure Angela Pratt, représentante de l’OMS au Vietnam, 85 cas confirmés avaient été enregistrés dans les deux pays au 21 mai, dont deux en Ouganda, avec dix décès confirmés, parmi lesquels un en Ouganda. Au Congo, 746 cas suspects et 176 décès suspects ont également été signalés, y compris parmi le personnel médical.

L’OMS estime que l’ampleur réelle de l’épidémie pourrait être plus importante en raison du retard dans la détection des cas et de la poursuite des enquêtes sanitaires sur le terrain.Ces derniers jours, le ministère vietnamien de la Santé a renforcé ses actions de communication afin de fournir à la population des informations officielles sur la situation sanitaire et les mesures de prévention.

Selon la docteure Angela Pratt, les priorités de riposte de l’OMS et de ses partenaires consistent à renforcer d’urgence la surveillance et la détection précoce des cas, le traçage des contacts ainsi que la prévention et le contrôle des infections; à élargir les capacités d’isolement et de traitement des patients et à renforcer la participation communautaire; tout en intensifiant la préparation et la coordination transfrontalière entre les pays touchés et les partenaires concernés.

Au Vietnam, le bureau de l’OMS soutient le ministère de la Santé en fournissant des informations actualisées sur la situation épidémique ainsi que des conseils sur les activités de préparation et de riposte, notamment à travers les dernières directives techniques relatives à la surveillance, au traçage des contacts, aux tests, à la prise en charge clinique, à la prévention et au contrôle des infections, à la communication sur les risques, à la mobilisation communautaire, aux déplacements et aux postes-frontières, ainsi qu’aux mesures de réponse sanitaire.

L’OMS a également recommandé aux États membres de ne pas imposer de restrictions aux voyages ni aux échanges commerciaux. Parallèlement, l’organisation coopère avec le ministère vietnamien de la Santé afin de réviser et d’actualiser l’ensemble des directives techniques relatives au virus Ebola élaborées depuis 2014.

L’organisation internationale participe aussi à une évaluation rapide des risques au Vietnam afin d’aider les autorités à adapter les mesures de prévention à la situation réelle du pays. Des formations supplémentaires sur la surveillance, la prévention des infections et la prise en charge des patients devraient par ailleurs être organisées à partir du 25 mai. -VNA

#virus Ebola #Organisation mondiale de la Santé
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