Le PM appelle Cân Tho à instaurer des mécanismes spécifiques pour un développement global

Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé le 26 mai une séance de travail avec les autorités de la ville de Cân Tho consacrée à la mise en œuvre des missions de développement socio-économique, à l’objectif de croissance à « deux chiffres », au décaissement des investissements publics, au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, ainsi qu’aux questions de défense, de sécurité nationale, de construction du Parti et du système politique.

Selon le rapport présenté lors de la réunion par le secrétaire du Comité du Parti de la ville, Lê Quang Tung, après la fusion administrative entre Cân Tho et les provinces de Soc Trang et Hâu Giang, les autorités locales ont concentré leurs efforts sur la consolidation de l’appareil organisationnel, la stabilisation du système politique et le renforcement des capacités dirigeantes des organisations du Parti dans un contexte d’élargissement territorial et d’augmentation de la population.

Au premier trimestre 2026, la croissance économique de Cân Tho a atteint 7,02 %, plaçant la ville au deuxième rang parmi les cinq provinces et villes du delta du Mékong. Les recettes budgétaires de l’État ont dépassé 13.200 milliards de dôngs à la mi-mai, soit 49,28 % des prévisions fixées par le gouvernement central. Les autorités locales ont également fait état de résultats positifs dans l’attraction des investissements et le développement des entreprises. Les capitaux mobilisés dans l’économie ont dépassé 237.000 milliards de dôngs, en hausse de 3,02 % par rapport à la fin de l’année 2025.

Concernant les projets en difficulté, la ville compte actuellement 130 projets confrontés à des blocages administratifs ou à des retards prolongés nécessitant un examen et un traitement complémentaires. Les difficultés résultent notamment des évolutions successives de la législation relative au foncier, à l’investissement, à la construction, au logement, à l’immobilier, à l’urbanisme et à la réorganisation administrative.

Sur la question du fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, les autorités municipales ont indiqué avoir poursuivi la réorganisation des structures administratives afin de garantir un appareil plus léger, conforme aux réglementations et adapté à la situation issue des fusions administratives. L’objectif est notamment de renforcer l’autonomie et les responsabilités des autorités de base.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW, la ville a également mobilisé des ressources pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Le centre de supervision et d’exploitation intelligent (IOC) de Cân Tho utilise déjà l’intelligence artificielle pour la surveillance de la sécurité et l’analyse des avis des citoyens, parallèlement au déploiement d’un assistant virtuel sur l’application Cân Tho Smart.

Tout en saluant les efforts et les résultats obtenus par les autorités et la population de Cân Tho, le Premier ministre Lê Minh Hung a également souligné plusieurs difficultés et limites auxquelles la ville reste confrontée. Il a notamment évoqué un taux de croissance du GRDP figurant parmi les plus faibles du pays, un secteur des services encore insuffisamment développé au regard de son potentiel, des retards persistants dans le décaissement des investissements publics, une qualité des ressources humaines encore limitée ainsi que des infrastructures numériques insuffisantes.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a demandé à la ville de mettre en œuvre de manière coordonnée et efficace les résolutions du 14e Congrès national du Parti ainsi que les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier les résolutions stratégiques du Bureau politique visant à transformer les méthodes de gouvernance et à favoriser le développement.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour Cân Tho d’appliquer avec détermination les 19 missions prioritaires devant être achevées en 2026 conformément à la Conclusion 18-KL/TW. Il a notamment demandé à la ville de réviser son plan d’aménagement afin d’assurer sa cohérence avec celui du delta du Mékong, de préparer des scénarios détaillés de croissance, d’accélérer le règlement des blocages affectant les projets d’infrastructures et de traiter définitivement les biens publics inutilisés.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail avec les autorités de la ville de Cân Tho. Photo: VNA

Le dirigeant a également souligné l’importance d’évaluer la mise en œuvre de la Résolution 59 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Cân Tho ainsi que de la Résolution 45 de l’Assemblée nationale. Il a demandé à la ville d’étudier des mécanismes spécifiques et innovants destinés à favoriser son développement global et à expérimenter des investissements dans certains secteurs émergents et prometteurs.

Il a en outre appelé à accélérer l’attraction des investissements et la mise en œuvre de grands projets nationaux et internationaux à forte dimension régionale, capables de connecter les pôles de croissance de la ville selon les axes Nord-Sud et Est-Ouest.

Concernant les investissements publics, il a demandé aux autorités locales de transférer les capitaux des projets à faible taux de décaissement vers ceux disposant d’une meilleure capacité d’exécution, tout en accélérant le traitement des projets en suspens afin de libérer les ressources pour le développement.

Dans les domaines industriel et agricole, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’attirer les investissements dans les industries manufacturières et de transformation à haute valeur ajoutée et à forte composante technologique. Il a également appelé à faire de Cân Tho un centre régional de collecte, de transformation et de distribution des produits agricoles et aquatiques pour le delta du Mékong et les pays de la sous-région du Mékong élargi.

Il a aussi insisté sur la nécessité d’assurer un fonctionnement fluide de l’administration locale à deux niveaux, notamment par la formation et le renforcement des compétences des cadres communaux dans les domaines de l’éducation, de la santé, du foncier, de la construction, des finances et des technologies de l’information.

Enfin, il a exhorté la ville à poursuivre la simplification des procédures administratives, l’amélioration de l’environnement des affaires, le développement du secteur privé, la promotion de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que le renforcement des activités de promotion commerciale et d’attraction des investissements.

Concernant la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique sur le développement scientifique et technologique, le Premier ministre a demandé de renforcer la formation de ressources humaines de haute qualité, notamment à l’Université de Cân Tho et dans les grands établissements universitaires de la région.

Le chef du gouvernement a enfin souligné l’importance de renforcer la construction du Parti et d’un système administratif uni, intègre, démocratique, efficace et tourné vers le service de la population. -VNA

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