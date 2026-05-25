Phu Tho renforce sa coopération stratégique avec les entreprises chinoises



Phu Tho, 25 mai (VNA) – La province septentrionale de Phu Tho intensifie sa coopération stratégique avec les entreprises chinoises dans le cadre d’une politique visant à attirer des investissements de qualité, mobiliser les ressources extérieures et soutenir une croissance rapide et durable.



Grâce à sa position géographique favorable, à son fort potentiel de développement, à un environnement d’investissement de plus en plus ouvert et à l’engagement des autorités en faveur des entreprises, Phu Tho renforce progressivement son attractivité auprès de grands groupes chinois opérant dans les secteurs des hautes technologies, de l’industrie manufacturière, de la logistique, de l’énergie et des infrastructures stratégiques.



À la suite de sa fusion administrative avec les provinces de Hoa Binh et de Vinh Phuc, Phu Tho occupe désormais une position stratégique sur le corridor économique Kunming–Lao Cai–Hanoï–Hai Phong–Quang Ninh, axe commercial majeur reliant le sud-ouest de la Chine au nord du Vietnam et aux ports maritimes internationaux. Ce corridor offre un potentiel important pour le développement industriel, logistique, commercial et des services.



La province a également accéléré les investissements dans les infrastructures de transport, les parcs industriels et la libération des terrains, tout en améliorant la qualité de la main-d’œuvre et en simplifiant les procédures administratives afin de mieux accompagner les entreprises. Ces efforts créent des conditions favorables à l’accueil d’une nouvelle vague d’investissements chinois dans le contexte de la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Les indicateurs économiques illustrent cette dynamique. En 2025, le GRDP de la province a progressé de 10,52 %, plaçant Phu Tho au quatrième rang national, avec une économie estimée à près de 16 milliards de dollars. Le secteur industriel est resté le principal moteur de croissance, représentant 55,4 % de la structure économique. Au premier trimestre 2026, le GRDP a augmenté de 9,15 %, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale, tandis que les flux d’IDE ont été multipliés par plus de sept en glissement annuel.



La promotion des investissements a connu une nouvelle impulsion en avril 2026, lorsque le secrétaire du Comité provincial du Parti, Pham Dai Duong, a accompagné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de sa visite d’État en Chine. En marge de cette visite, Pham Dai Duong a signé un accord de coopération d’amitié de dix ans avec la province chinoise du Shanxi, portant sur les échanges commerciaux, scientifiques, technologiques, éducatifs, touristiques et administratifs. Cet accord devrait contribuer à renforcer les liens économiques et à établir un cadre de coopération stable et durable.



Parallèlement, une délégation provinciale conduite par Tran Duy Dong, président du Comité populaire provincial, a mené des activités de promotion des investissements à Hangzhou, Pékin, Shanghai et Shenzhen, où elle a rencontré plusieurs grandes entreprises chinoises.



Lors de ces rencontres, Tran Duy Dong a souligné que les relations vietnamo-chinoises entraient dans une nouvelle phase d’intégration économique approfondie, les entreprises chinoises étant considérées comme des partenaires stratégiques dans le développement des hautes technologies, de la logistique et de la transformation numérique à Phu Tho. Il a affirmé que la province s’engageait à accompagner les investisseurs, à garantir un environnement d’affaires stable et favorable, ainsi qu’à poursuivre les réformes administratives et le développement de ressources humaines qualifiées.



Plusieurs grands groupes chinois ont manifesté leur intérêt pour des projets à Phu Tho. Le groupe Geely étudie les opportunités dans la fabrication de véhicules électriques et de composants de haute technologie, tandis que Qihoo 360 a évoqué une coopération dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, des villes intelligentes et de la protection des données numériques. Un protocole d’accord a également été signé avec Pacific Construction Group afin d’examiner des projets d’infrastructures de transport, d’aménagement urbain, de parcs industriels et d’irrigation.



À Shenzhen, Tran Duy Dong a remis un certificat d’enregistrement d’investissement modifié au projet d’usine électronique de BYD Vietnam, portant le capital supplémentaire à près de 480 millions de dollars. L’approbation du dossier a été réalisée en seulement 48 heures grâce à une procédure accélérée, illustrant la volonté de réforme administrative et le soutien actif de la province aux investisseurs.



Les autorités locales prévoient de continuer à améliorer l’environnement d’investissement pour les entreprises chinoises en accélérant la libération des terrains, en augmentant les réserves foncières industrielles et en modernisant les infrastructures de transport et de logistique reliant les autoroutes et les ports maritimes. Les projets relevant des hautes technologies, de l’industrie verte, des énergies renouvelables et de la fabrication intelligente seront prioritaires.



Phu Tho entend également étendre les procédures administratives simplifiées, développer les services publics en ligne, soutenir le recrutement et le logement de la main-d’œuvre qualifiée et renforcer le dialogue régulier avec les entreprises chinoises. Des mécanismes préférentiels adaptés sont envisagés pour les projets de grande envergure et à fort impact, parallèlement aux efforts visant à renforcer les liens entre entreprises étrangères et locales afin de construire des chaînes d’approvisionnement durables.



Les secteurs qui attirent l’intérêt des entreprises chinoises, notamment l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les véhicules électriques, les nouveaux matériaux, les énergies renouvelables, la logistique et les infrastructures de parcs industriels, figurent également parmi les domaines prioritaires de Phu Tho pour l’attraction des investissements dans les années à venir.



La province compte actuellement 742 projets d’IDE valides, dont 180 projets chinois, pour un capital total enregistré de 3,57 milliards de dollars. La Chine figure parmi les principaux partenaires d’investissement de Phu Tho, contribuant de manière significative à la croissance industrielle, aux exportations et à la création d’emplois. - VNA

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