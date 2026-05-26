Le gouvernement va accompagner 25.000 entreprises privées et coopératives durables

Hanoi (VNA) – Le Vietnam vise à accompagner environ 25.000 entreprises, ménages commerciaux et coopératives commerciales dans leur transition vers un développement durable entre 2026 et 2030, dans le cadre d’un nouveau programme gouvernemental.



Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a signé la décision n° 926/QD-TTg du 25 mai 2026 approuvant le Programme de soutien aux entreprises durables pour la période 2026-2030.



Ce programme vise à promouvoir une croissance durable du secteur privé en conciliant efficacité économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement, contribuant ainsi à la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030 et de l’objectif de neutralité carbone du Vietnam d’ici 2050.



Il prévoit de développer un écosystème favorable aux pratiques commerciales durables au sein des entreprises, des ménages commerciaux et des coopératives commerciales, tout en créant des emplois, en améliorant les conditions de vie des populations à faibles revenus et vulnérables, et en renforçant la résilience climatique et les efforts de protection de l’environnement.



Ce programme a également pour objectif de sensibiliser les entreprises, les ménages commerciaux et les coopératives aux pratiques commerciales durables, ainsi d’améliorer la prise de conscience et les capacités des responsables impliqués dans la gestion, le conseil et l’accompagnement dans ce domaine.



Outre l’objectif d’accompagner 25.000 entreprises, ménages commerciaux et coopératives commerciales, le programme prévoit de développer au moins 20 modèles d’entreprise durables afin d’encourager leur adoption plus large au sein du monde des affaires.



L’initiative devrait également mobiliser des ressources légales, notamment auprès des secteur des entreprises, du secteur privé, pour le déploiement de projets et d’initiatives commerciales durables.



Les bénéficiaires éligibles comprennent les entreprises du secteur privé, les ménages commerciaux et les coopératives commerciales titulaires de certifications ou de prix liés à la transition écologique, à l’économie circulaire, aux normes ESG et à la responsabilité sociétale des entreprises, ou celles qui mettent en œuvre des projets verts et circulaires conformes à la réglementation.



Les entreprises sociales et les entités répondant aux critères de durabilité publiés sur le Portail national de soutien aux PME pourront également bénéficier d’un soutien.



Le programme s’articule autour de trois axes principaux : le développement d’un écosystème de soutien aux entreprises durables ; l’accompagnement des entreprises et des coopératives dans leur transition vers des modèles économiques durables ; et la promotion de la finance verte et des initiatives d’investissement génératrices de bénéfices sociaux et environnementaux. – VNA



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