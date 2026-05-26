Économie

Le Vietnam vise à construire un écosystème financier complet moderne et sûr

Cette stratégie a objectif global de créer un écosystème financier complet moderne, sûr et inclusif qui contribue à améliorer la vie des citoyens et à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, selon la décision n° 928/QD-TTg du 25 mai 2026 signé par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Le développement et le perfectionnement des infrastructures de services financiers numériques constituent l'une des solutions clés de la stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn
Le développement et le perfectionnement des infrastructures de services financiers numériques constituent l'une des solutions clés de la stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Hanoi (VNA) – Le gouvernement a approuvé une stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030, prévoyant de mettre en place un écosystème financier complet moderne et sûr au service des citoyens et des entreprises.

Cette stratégie a objectif global de créer un écosystème financier complet moderne, sûr et inclusif qui contribue à améliorer la vie des citoyens et à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, selon la décision n° 928/QD-TTg du 25 mai 2026 signé par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Il s’agit de garantir à tous les citoyens et à toutes les entreprises, en particulier aux groupes prioritaires, un accès équitable et complet aux produits et services financiers, de leur permettre de bénéficier pleinement des acquis de la stratégie, contribuant à assurer le progrès, l’équité et la sécurité sociaux dans le cadre du développement.​

Concrètement, la stratégie vise à ce que, d’ici à 2030, 95% de la population âgée de 15 ans et plus dispose d’un compte auprès d’une banque ou d’un autre établissement agréé. La valeur des paiements dématérialisés devrait atteindre 30 fois le PIB, au moins 30% des adultes seraient titulaires d’un compte d’épargne auprès d’un établissement de crédit ou d’une succursale de banque étrangère ; et au moins 300.000 petites et moyennes entreprises auraient des dettes en cours auprès d’un établissement de crédit et d’une succursale de banque étrangère.

L’encours des crédits au développement agricole et rural devrait représenter environ 25% de l’encours total des crédits à l’économie. Les recettes du secteur des assurances devraient atteindre environ 3,3 à 3,5% du PIB.

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Le supermarché Winmart propose à ses clients une solution de distribution de paiement sans espèces. Photo : VNA

La stratégie cible tous les citoyens et toutes les entreprises, dont les groupes prioritaires comprennent les personnes vivant dans les zones rurales, reculées, frontalières, insulaires et de minorités ethniques ; les ménages pauvres, quasi pauvres, au niveau de vie moyen, à faible revenu ; les personnes issues de ces ménages; les élèves et les étudiants ; les petites et moyennes entreprises, les coopératives et les ménages commerciaux.

​Pour pouvoir atteindre les objectifs mentionnés, la stratégie a défini plusieurs tâches et solutions clés, notamment le perfectionnement du cadre juridique nécessaire à la la réalisation des objectifs de la finance inclusive, le développement des fournisseurs de produits et services financiers, et des canaux de distribution modernes, la modernisation des infrastructures de services financiers numériques, et la promotion de la finance durable, de la finance climatique et de la finance inclusive.​

Cette stratégie encourage les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères et les fournisseurs de produits et services financiers à privilégier les prêts aux particuliers et aux entreprises pour des projets verts et circulaires ; à appliquer des normes environnementales, sociales et de gouvernance ; et à développer des produits financiers verts diversifiés et des crédits verts afin d’améliorer l’accès au crédit pour les particuliers et les entreprises souhaitant s’engager dans la transition verte. – VNA

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#écosystème financier complet
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