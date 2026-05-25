Économie

Le Vietnam figure pour la première fois parmi les 10 premiers producteurs d’acier mondiaux

En avril, la production d’acier brut du Vietnam était estimée à 2,1 millions de tonnes, soit une hausse de 4 % sur un an. Grâce à ce résultat, le Vietnam a dépassé l’Italie et s’est hissé parmi les dix premiers producteurs mondiaux.

L'usine de production et de commerce d'acier Hoa Phat Long An, située dans la commune de Long Cang, province de Tây Ninh, dotée d’un investissement total d'environ 2.600 milliards de dôngs et d’une capacité de conception de 460.000 tonnes par an, a été inaugurée en avril 2026. Photo : VNA
L'usine de production et de commerce d'acier Hoa Phat Long An, située dans la commune de Long Cang, province de Tây Ninh, dotée d’un investissement total d'environ 2.600 milliards de dôngs et d’une capacité de conception de 460.000 tonnes par an, a été inaugurée en avril 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a fait son entrée, pour la première fois, dans le top 10 mondial des producteurs d’acier brut, une étape majeure pour son industrie sidérurgique en pleine expansion, selon l’Association mondiale de l’acier (Worldsteel).

En avril, la production d’acier brut du Vietnam était estimée à 2,1 millions de tonnes, soit une hausse de 4% sur un an. Grâce à cette production, le Vietnam a dépassé l’Italie pour se hisser parmi les dix premiers producteurs mondiaux.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, le Vietnam a produit 8,5 millions de tonnes d’acier brut, soit une augmentation de 8,4% par rapport à la même période l’année précédente.

Selon Worldsteel, le secteur sidérurgique vietnamien a connu une expansion rapide, tant en termes de volume que de gamme de produits.

Au début des années 2000, les producteurs nationaux dépendaient largement des billettes importées pour la production d’acier de construction. Depuis 2010, le secteur a réalisé des progrès considérables vers l’autosuffisance, étant désormais capable de produire une gamme complète de produits sidérurgiques destinés à la construction mécanique, la construction navale, l’énergie et l’industrie de la défense.

Des complexes sidérurgiques modernes et de grande envergure ont été mis en service, notamment le complexe sidérurgique intégré Hoa Phat Dung Quât du groupe Hoa Phat, leader dans la fabrication de produits sidérurgiques spécialisés et de haute qualité, tels que l’acier d’ingénierie, l’acier pour câbles de pneumatiques, le fil de soudage, l’acier à ressorts, l’acier pour grues, l’acier précontraint et même l’acier pour rails de trains à grande vitesse.

En 2023, le Vietnam se classait au 12e rang mondial des producteurs d’acier brut avec 20 millions de tonnes. En 2025, la production avait atteint 24,6 millions de tonnes, faisant du pays le premier producteur d’Asie du Sud-Est et le 11e au niveau mondial. Le groupe Hoa Phat représentait la plus grande part de cette production, avec 11 millions de tonnes, soit 44,7% du total.

En 2026, la production d’acier brut du groupe Hoa Phat devrait dépasser 14 millions de tonnes, soit une progression de 30% par rapport à 2025, renforçant ainsi la position du Vietnam parmi les principaux pays producteurs d’acier au monde. – VNA

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#10 premiers producteurs d’acier mondiaux #Association mondiale de l’acier (Worldsteel) #groupe Hoa Phat
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