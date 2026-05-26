Économie

Vietnam–Thaïlande : vers une coopération renforcée pour une ASEAN résiliente et durable

Les relations entre le Vietnam et la Thaïlande évoluent rapidement d’une coopération commerciale vers une intégration plus étroite dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Photo : VNA
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Hanoï (VNA) — Des composants électroniques "Made in Vietnam" de plus en plus présents sur les chaînes de production thaïlandaises aux projets d’énergie verte et de haute technologie, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande évoluent rapidement d’une coopération commerciale vers une intégration plus étroite dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Sur la base d’une confiance politique renforcée, la visite officielle du secrétaire général et président de la République, To Lam, en Thaïlande du 27 au 29 mai 2026, s’inscrit dans un contexte où les deux pays ont récemment élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global. Cette visite devrait ouvrir une nouvelle phase de coopération et contribuer à une ASEAN unie, résiliente et durablement développée. Selon les Douanes du Vietnam, les exportations d’ordinateurs, de produits électroniques et de composants vers la Thaïlande ont franchi le seuil du milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit une progression de 29,2 %, devenant ainsi le premier groupe de produits exportés du Vietnam vers ce marché.

Parallèlement, l’industrie manufacturière vietnamienne s’affirme avec l’incursion des bus de la marque Kim Long Motor, produits dans la zone économique de Chan May – Lang Co à Huê, sur le marché thaïlandais via un accord de distribution avec Kijsetthi Mobility. Cette avancée témoigne d’une synergie dépassant la simple concurrence pour privilégier une intégration poussée dans les chaînes de valeur globales.

Cette convergence d’intérêts permet à la Thaïlande de maintenir sa position de premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, avec des échanges bilatéraux atteignant 22,1 milliards de dollars en 2025. À fin avril 2026, la Thaïlande comptabilisait près de 800 projets au Vietnam pour un capital enregistré de 15,4 milliards de dollars, se classant au 8e rang parmi les 153 pays et territoires investissant au Vietnam. Les flux de capitaux thaïlandais s’étendent désormais vers des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la pétrochimie et l’industrie verte. L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, souligne que cet élan repose sur une confiance mutuelle et une forte conviction dans les politiques de soutien au secteur privé du gouvernement vietnamien, profitant directement à la croissance économique et au niveau de vie des populations locales.

La coopération bilatérale est désormais structurée autour de la stratégie des"Trois Connectivités" : chaînes d’approvisionnement, entreprises et localités, ainsi que stratégies de développement durable. Selon l’ambassadrice thaïlandaise, les deux pays coopéreront afin d’opérer une transition des produits mécaniques traditionnels vers des produits de haute technologie, notamment les semi-conducteurs et les secteurs liés aux technologies avancées. Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, les deux parties disposent encore d’un fort potentiel de coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l’économie verte et circulaire, les énergies renouvelables, l’innovation et la transition industrielle, en phase avec les stratégies de développement des deux pays pour la nouvelle période.


Parallèlement, les échanges culturels, éducatifs, touristiques et humains entre les deux pays continuent de se développer, avec une vingtaine de paires de localités jumelées. La communauté vietnamienne en Thaïlande constitue une passerelle d'amitié essentiels.

La visite officielle de To Lam, son premier déplacement dans un pays de l'ASEAN en tant que chef de l'État, revêt une importance majeure alors que les deux pays célèbreront le 50e anniversaire de leur établissement des relations diplomatiques en 2026.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, a qualifié cette tournée d’opportunité pour réaffirmer la confiance politique entre les deux gouvernements et ouvrir un nouveau chapitre des relations entre la Thaïlande et le Vietnam. Il a également souligné que la Thaïlande et le Vietnam, deux des plus grandes économies de l’ASEAN, doivent devenir des moteurs d’une intégration régionale plus étroite, contribuant ainsi à renforcer la résilience et le développement durable de l’ASEAN.-VNA

#chaînes d’approvisionnement #Vietnam -Thaïlande
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