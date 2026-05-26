Économie

Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération logistique et commerciale

Le Forum des entreprises logistiques Vietnam–Laos 2026, tenu mardi à Vientiane, a réuni les acteurs publics et privés des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la logistique. L’événement s’inscrit dans une dynamique commune visant à moderniser les chaînes d’approvisionnement et à accroître la connectivité régionale entre le Vietnam et le Laos.

Les délégués à l'événement. Photo: VNA
Les délégués à l'événement. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le Forum des entreprises logistiques Vietnam - Laos 2026 s’est tenu le 26 mai à Vientiane, au Laos. L’événement visait à favoriser les échanges d’expériences et à renforcer les liens commerciaux, les investissements ainsi que les services logistiques entre les deux pays.

Le forum était organisé conjointement par le Département du commerce extérieur du ministère lao de l'Industrie et du Commerce, le Département de l'import-export du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le Bureau commercial vietnamien au Laos. Il était coprésidé par Mme Kingsadone Phetdaoheuang, directrice générale du Département du commerce extérieur du Laos, et Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département vietnamien de l’import-export.

Le forum a réuni des représentants des administrations publiques, des associations professionnelles ainsi que de nombreuses entreprises spécialisées dans la logistique, le transport multimodal, l’import-export et le commerce électronique.

vnanet-lao-2.jpg
Le Forum des entreprises logistiques Vietnam - Laos 2026. Photo: VNA

Dans son allocution d’ouverture, Mme Kingsadone Phetdaoheuang, directrice générale du Département du commerce extérieur du Laos, a souligné que cette rencontre contribuait à concrétiser les accords de coopération bilatérale. Elle a rappelé l’ambition du Laos de devenir un centre régional de connectivité au sein de la sous-région du Mékong et de l’ASEAN, malgré son absence d’accès à la mer.

Le Laos met actuellement en œuvre son « Plan d’action pour la facilitation du commerce et du transport 2025-2030 », qui prévoit notamment de réduire les délais de dédouanement, de simplifier les procédures administratives et d’améliorer la performance logistique nationale. Le pays souhaite également renforcer sa connexion maritime via le complexe portuaire vietnamien de Vung Ang, dans la province de Ha Tinh (Centre).

Pour sa part, Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département vietnamien de l’import-export, a estimé que la coopération logistique Vietnam - Laos devait évoluer vers un modèle plus moderne, numérique et durable. Il a appelé à développer les infrastructures logistiques et le transport multimodal, tout en accélérant la transformation numérique des services douaniers et de gestion frontalière.

Selon lui, les deux économies disposent d’atouts complémentaires : le Vietnam bénéficie d’un réseau portuaire et logistique développé, tandis que le Laos occupe une position stratégique au cœur de la sous-région du Grand Mékong, reliant l’ASEAN aux marchés d’Asie continentale.

Les discussions ont également mis en évidence plusieurs difficultés persistantes, notamment le coût élevé du transport transfrontalier, les insuffisances d’infrastructures sur certaines routes frontalières et les limites de compatibilité entre les systèmes douaniers électroniques. Les experts ont plaidé pour une coopération accrue dans la numérisation des procédures et le développement du transport multimodal combinant route, mer et rail, notamment via le futur axe ferroviaire Vung Ang - Vientiane.

Les participants ont estimé que ce forum ouvrait une nouvelle étape prometteuse dans les relations économiques bilatérales. Le renforcement des chaînes logistiques transfrontalières devrait permettre d’accroître la compétitivité des deux économies et soutenir l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à plus de 10 milliards de dollars d’ici 2030. -VNA

#Vietnam #Laos #coopération logistique et commerciale
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Doan Minh Huan (droite), directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, offre des livres à Leeber Leebouapao, président de l’Institut national des sciences économiques et sociales du Laos . Photo : VNA

Vietnam-Laos : coopération renforcée dans la formation de cadres et la recherche

Le Vietnam et le Laos souhaitent approfondir leur coopération en matière de formation des cadres, de recherche scientifique et de conseil stratégique. Lors d’une séance de travail tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont mis l’accent sur des approches plus pratiques et adaptées aux besoins actuels de gouvernance et de développement.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord sur la coopération Vietnam-Laos en matière d'information pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération médiatique

La ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, s'est entretenue avec le chef adjoint de la Commission de la propagande et de la formation du PRPL, Vansy Kuamua, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'information, de la communication et du journalisme.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, préside une réunion consacrée à l’examen du projet de Rapport de contrôle et de supervision (deuxième phase) concernant le Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï appelée à accélérer l’innovation et la gouvernance numérique

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a salué les premiers résultats obtenus par Hanoï dans la mise en œuvre des réformes et des mécanismes de gouvernance locale, tout en appelant la capitale à approfondir les transformations institutionnelles, numériques et administratives afin de devenir un pôle majeur de l’innovation au Vietnam.

Des entreprises thaïlandaises et vietnamiennes ont établi des liens commerciaux directs lors de l'événement de réseautage commercial des produits industriels Vietnam-Thaïlande, le 13 février 2025. Photo : VNA

Le Vietnam reste attractif pour les entreprises thaïlandaises

Avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune, un vaste réseau d’accords de libre-échange et des incitations à l’investissement attractives, le Vietnam offre des opportunités commerciales que les entreprises thaïlandaises ne devraient pas négliger.

Le développement et le perfectionnement des infrastructures de services financiers numériques constituent l'une des solutions clés de la stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam vise à construire un écosystème financier complet moderne et sûr

Cette stratégie a objectif global de créer un écosystème financier complet moderne, sûr et inclusif qui contribue à améliorer la vie des citoyens et à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, selon la décision n° 928/QD-TTg du 25 mai 2026 signé par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Tran Duy Dong, président du Comité populaire provincial de Phu Tho : Photo : BNEWS/VNA

Phu Tho renforce sa coopération stratégique avec les entreprises chinoises

Grâce à sa position stratégique, à l’amélioration de son environnement d’investissement et à une politique d’ouverture proactive, la province de Phu Tho intensifie sa coopération avec les entreprises chinoises afin d’attirer davantage de projets dans les hautes technologies, la logistique et les infrastructures stratégiques.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, au « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour ». Photo: VNA

La communauté intellectuelle vietnamienne à Singapour mobilisée pour l’innovation et la technologie

À travers le « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour », organisé le 23 mai par le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour et l’ambassade du Vietnam, les experts et chercheurs vietnamiens installés dans la cité-État ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération scientifique et technologique au service du développement national et de l’innovation au Vietnam.

La production de Samsung Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam appelé à repenser sa stratégie d’attraction des investissements étrangers

À l’heure d’un nouveau cycle de croissance, le Vietnam doit rompre avec la logique d’« accueil à tout prix » des investissements directs étrangers (IDE) pour adopter une stratégie sélective. Experts et acteurs économiques appellent à mettre l’accent sur la technologie, l’innovation, la transition verte et la coopération durable entre investisseurs étrangers et entreprises nationales afin d’accroître la valeur ajoutée et la résilience de l’économie.