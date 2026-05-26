Politique

Renforcer une coopération Vietnam–États-Unis plus substantielle et approfondie

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Doan Anh, a reçu mardi à Hanoï une délégation de parlementaires américains conduite par le représentant Michael Baumgartner, dans le cadre d’un échange visant à renforcer la coopération parlementaire et le partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette rencontre a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir les relations Vietnam–États-Unis dans les domaines politique, économique et régional.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et la délégation de parlementaires américains. Photo: daibieunhandan.vn
Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et la délégation de parlementaires américains. Photo: daibieunhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Doan Anh a reçu le 26 mai à Hanoï une délégation de parlementaires américains, conduite par le représentant Michael Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.

Cette rencontre a permis d’échanger sur les mesures visant à renforcer les relations Vietnam–États-Unis, notamment la coopération parlementaire et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le vice-président de l’AN Nguyen Doan Anh a salué cette visite, soulignant qu’il s’agissait de la première délégation du Congrès américain à se rendre au Vietnam en 2026, avec la participation de parlementaires du Parti démocrate et du Parti républicain. Il a estimé que cela reflétait l’importance accordée par le Congrès américain au Vietnam et au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a également mis en avant l’efficacité des mécanismes d’échanges réguliers entre les deux organes, ainsi que les programmes de coopération parlementaire américains en faveur du Vietnam.

Concernant la situation nationale, il a indiqué que 2026 était une année importante, marquée par la mise en œuvre des orientations stratégiques issues du 14ᵉ Congrès du Parti. Le Vietnam a également organisé avec succès les élections législatives et locales pour le mandat 2026–2031.

Le responsable vietnamien a réaffirmé que les États-Unis étaient considérés comme un partenaire stratégique de premier rang et a appelé à approfondir davantage le partenariat stratégique global, notamment par l’intensification des échanges de délégations, le renforcement de la coopération économique et commerciale, ainsi que l’élargissement des domaines de collaboration tels que la science et la technologie, l’innovation, la transition numérique, l’énergie et les minéraux stratégiques.

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La réunion entre le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Doan Anh et la délégation de parlementaires américains. Photo: daibieunhandan.vn

Il a également insisté sur la poursuite de la coopération dans la recherche des soldats disparus et la réparation des conséquences de la guerre.

Ils ont également réaffirmé leur engagement à promouvoir les relations bilatérales, notamment en accueillant de futures délégations vietnamiennes aux États-Unis.

Les deux parties ont également discuté de la coopération économique et commerciale, considérée comme un moteur central des relations bilatérales. Les parlementaires américains ont salué les efforts visant à résoudre les questions commerciales, y compris les droits de douane, dans une approche équilibrée et mutuellement bénéfique.

Enfin, ils ont partagé leurs points de vue sur les questions régionales, notamment la sécurité maritime et aérienne en Mer Orientale, et ont réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. -VNA

#Vietnam #AN #États-Unis #Congrès américain
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