Vietnam-Laos : coopération renforcée dans la formation de cadres et la recherche

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 26 mai, à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, le professeur associé et docteur Đoan Minh Huan, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie, a reçu une délégation de l’Institut national des sciences économiques et sociales du Laos (LASES), conduite par le docteur Leeber Leebouapao, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, secrétaire du Comité du Parti et président du LASES.



Les deux parties ont échangé en détail sur les activités respectives de chaque organisme et discuté de solutions innovantes visant à améliorer l’efficacité de leur coopération dans les années à venir.



Concernant la formation et le perfectionnement des cadres dirigeants et gestionnaires laotiens, Đoan Minh Huan a souligné que les futures sessions de formation seraient principalement organisées au Laos afin d’éviter que les cadres ne quittent trop longtemps leurs postes, ce qui pourrait perturber le fonctionnement des institutions. La partie vietnamienne soutiendra l’élaboration des programmes de formation et enverra des experts pour assurer les enseignements.



Il a proposé que le LASES fournisse de manière proactive des documents, des données de terrain ainsi que des mises à jour sur les orientations définies lors du XIIe Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao.



Le président du LASES, Leeber Leebouapao, a indiqué que l’Institut compte actuellement 210 employés, mais seulement 13 docteurs, un nombre encore insuffisant pour répondre aux besoins de développement. Il a ainsi demandé à l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh de continuer à soutenir la formation de jeunes chercheurs et cadres scientifiques de haut niveau pour le LASES.



Dans le domaine de la recherche, les responsables des deux institutions ont également discuté des préparatifs du colloque scientifique quadripartite réunissant l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, l’Académie vietnamienne des sciences sociales, le LASES et l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos. Cet événement devrait se tenir en août 2026 à Vientiane, au Laos. Le thème retenu pour cette édition est : « Coopération globale Vietnam-Laos : autonomie économique stratégique et renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques dans le contexte de la mondialisation ».



Les deux parties sont enfin convenues de procéder à une réévaluation complète du protocole d’accord de coopération existant afin de valoriser les acquis, corriger les limites et intégrer de nouveaux contenus adaptés aux réalités actuelles. - VNA

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