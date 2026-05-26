Société

Arrestation rapide des suspects étrangers impliqués dans une fusillade meurtrière à Hô Chi Minh-Ville

La Police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir rapidement élucidé une affaire de fusillade particulièrement grave impliquant deux ressortissants samoans ayant utilisé des armes de guerre, faisant un mort et un blessé dans le centre-ville. Les suspects ont été arrêtés moins de 72 heures après les faits grâce à la coordination étroite entre les forces de sécurité et les autorités locales.

Le lieutenant-général Mai Hoàng, directeur de la Police de Hô Chi Minh-Ville lors de la conférence de presse. Photo : VNA
Le lieutenant-général Mai Hoàng, directeur de la Police de Hô Chi Minh-Ville lors de la conférence de presse. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – La Police de Hô Chi Minh-Ville a organisé, dans la matinée du 26 mai, une conférence de presse pour informer sur l’enquête relative à une affaire de meurtre survenue dans le quartier de Bên Thành dans la soirée du 21 mai, impliquant deux suspects de nationalité samoane ayant utilisé des armes de guerre, faisant un mort et un blessé.

La conférence de presse était présidée par le lieutenant-général Mai Hoàng, directeur de la Police de Hô Chi Minh-Ville, en présence de représentants des unités spécialisées du ministère vietnamien de la Sécurité publique, de la Police de la province de Tây Ninh ainsi que de plusieurs services compétents de la police municipale.

vnanet-2-7023.jpg
Lors de la conférence de presse. Photo : VNA



Lors de cette rencontre avec la presse, le lieutenant-général Mai Hoàng a indiqué que cette affaire particulièrement grave avait été élucidée dans un délai très court grâce aux directives fermes du ministère de la Sécurité publique ainsi qu’à la coordination étroite et efficace entre la Police de Hô Chi Minh-Ville et les forces de police des localités concernées.

Il a notamment souligné que la Police de Hô Chi Minh-Ville avait mobilisé un maximum de forces afin de mettre en œuvre simultanément des mesures professionnelles rigoureuses permettant de circonscrire rapidement la zone de fuite, d’identifier les itinéraires de cavale des suspects et de procéder à leur arrestation en toute sécurité.

Le responsable de la police municipale a demandé aux forces compétentes de poursuivre les investigations afin de clarifier l’ensemble des actes liés à l’affaire, y compris le rôle des individus ayant apporté une aide logistique, fourni des moyens ou facilité la fuite des suspects.

Il a également salué le sens des responsabilités des unités spécialisées du ministère de la Sécurité publique, des polices locales ainsi que le soutien de la population ayant fourni des informations importantes au service de l’enquête et de la traque des suspects.

Selon la Police de Hô Chi Minh-Ville, vers 22h10 le 21 mai, les forces de l’ordre ont été alertées d’une fusillade meurtrière commise par deux suspects étrangers utilisant des armes de guerre devant le restaurant de fruits de mer Cee’f, situé au 70 rue Truong Dinh, dans le quartier de Bên Thành.

Sur les lieux, la victime Lemalu Lorenzo Tovia, né en 2001 et de nationalité australienne, a reçu deux balles et est décédée sur place. Une autre victime, Sauni Sam, né en 1999 et également de nationalité australienne, a été grièvement blessée par balle et reçoit actuellement des soins intensifs.

Évoquant le déroulement de l’enquête, le colonel Nguyên Thành Hung, directeur adjoint de la Police de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu’immédiatement après les faits, la direction de la police municipale avait ordonné à la Police criminelle, en coordination avec les unités spécialisées et la police du quartier de Bên Thành, de sécuriser rapidement la scène de crime, de transporter le blessé vers un établissement hospitalier et de procéder à la collecte des indices nécessaires à l’enquête.

Parallèlement, la Police de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec les départements spécialisés du ministère de la Sécurité publique, a déployé simultanément plusieurs mesures de traque et exploité le système de cartographie numérique du Centre d’information et de commandement afin de déterminer les déplacements et l’itinéraire de fuite des suspects.

Moins de 24 heures après le lancement des recherches, les forces de l’ordre ont identifié les deux suspects : Vaa Vaa, né en 1999 et de nationalité samoane, considéré comme l’auteur direct des tirs, et Tafia Steve, né en 2003 et également de nationalité samoane, identifié comme complice ayant participé à l’attaque.

Les enquêteurs ont également rapidement reconstitué les déplacements des suspects avant et après les faits.

Selon le colonel Nguyên Thành Hung, les suspects opéraient de manière organisée et professionnelle, utilisaient des armes de guerre et étaient prêts à opposer une résistance en cas d’interpellation. Toutefois, grâce à la détermination des forces de sécurité et à la coordination entre le ministère de la Sécurité publique, la Police de Hô Chi Minh-Ville et les polices locales, les suspects ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de se cacher dans une zone proche de la frontière vietnamo-cambodgienne.

Sous les directives fermes des responsables du ministère de la Sécurité publique et grâce à la coopération étroite des unités concernées, les forces de l’ordre ont réussi à interpeller les suspects moins de 72 heures après les faits et à les transférer en toute sécurité à Hô Chi Minh-Ville pour les besoins de l’enquête.

Lors des premiers interrogatoires, les deux suspects ont reconnu que le crime avait été commis sur instruction d’un individu se trouvant à l’étranger.

Selon leurs premières déclarations, les deux suspects étaient entrés au Vietnam le 14 mai via l’aéroport international de Tân Son Nhât avant de surveiller les habitudes de déplacement des deux victimes afin de préparer leur attaque.

Dans la soirée du 21 mai, alors que les victimes et leurs amis quittaient une réception organisée au restaurant Cee’f, les suspects ont tiré à trois reprises sur les deux hommes avant de prendre la fuite.

Sur la base des éléments de preuve recueillis, l’Agence d’enquête de la Police de Hô Chi Minh-Ville a ordonné le placement en garde à vue d’urgence de Vaa Vaa et de Tafia Steve pour enquête sur des faits de « meurtre ».

Par ailleurs, les enquêteurs ont également ordonné la garde à vue d’urgence de Nguyên Trong Nghia, âgé de 24 ans et domicilié dans la province de Tây Ninh, chauffeur assurant la liaison Hô Chi Minh-Ville – Tây Ninh, ainsi que de sept autres personnes pour enquête sur des faits de non-dénonciation de crime et d’assistance à la fuite des suspects.

La Police de Hô Chi Minh-Ville poursuit actuellement l’élargissement de l’enquête afin de clarifier le rôle des personnes impliquées et de traiter l’affaire conformément à la loi.

Selon la Police de Hô Chi Minh-Ville, l’élucidation rapide de cette affaire particulièrement grave témoigne une nouvelle fois du sens des responsabilités, du professionnalisme et de la détermination des forces de police dans la lutte contre la criminalité, contribuant ainsi au maintien de l’ordre public et à la sécurité des habitants. -VNA

source
#Arrestation rapide #suspects étrangers impliqués #fusillade meurtrière #Hô Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Zones de cultures endommagées par les fortes pluies de la nuit du 18 mai et du petit matin du 19 mai. Photo : VNA

Le Premier ministre demande de renforcer la préparation aux catastrophes naturelles

Afin de protéger la population et de limiter les dégâts matériels, le Premier ministre demande aux ministres, aux dirigeants des organes concernés et aux autorités locales de diriger et mettre en œuvre de manière proactive, rapide et efficace les actions de prévention, de lutte et de réparation des conséquences des catastrophes naturelles.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Do Tam Hien (deuxième, gauche), inspecte les travaux de prévention et de contrôle de la pêche INN au port de pêche de My A, dans le quartier de Tra Cau. Photo : VNA

Pêche INN : Quang Ngai durcit le ton pour lever le « carton jaune » de l’UE

Lors de réunions de travail avec les autorités locales, le vice-président du Comité populaire de Quang Ngai, Do Tam Hien, a appelé à des mesures plus strictes et plus décisives contre la pêche INN, insistant sur la nécessité d'une répartition claire des responsabilités entre les individus et les organismes. 

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le président de l’AN exhorte la Commission des sciences à anticiper les mutations technologiques

À Hanoi, le président de l’Assemblée nationale a présidé une réunion avec la permanence de la Commission permanente des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement sur les priorités 2026 et le mandat 2026‑2031. Il a appelé à renforcer la législation, la supervision et la transformation numérique pour faire de la science, de l’innovation et du numérique des leviers centraux du développement national.

Une école dans la région frontalière de Si Pa Phin, province de Dien Bien, avant son inauguration. Photo: VNA

Le gouvernement ordonne l'achèvement urgent de 100 écoles d'internat dans les zones frontalières

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a signé, le 23 mai, la dépêche officielle n° 42/CD-TTg, soulignant que ce projet constitue une priorité majeure pour le développement de l'éducation, la protection sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que le maintien de la souveraineté nationale sur les frontières, soutenue par le secrétaire général du Parti et président To Lam.

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, assiste, dans la matinée du 25 mai à la province de Ha Tinh (Centre), une cérémonie d’hommage, de commémoration et d’inhumation de neuf dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos durant la guerre. Photo: VNA

Hommage et inhumation de martyrs à Ha Tinh

À Ha Tinh, une cérémonie officielle a rendu hommage à neuf soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Laos pendant la guerre. La province et les délégations laotiennes ont participé aux obsèques, soulignant le lien d’amitié et la coopération entre les deux pays dans les opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs.

La politique de bourses s’applique aux citoyens vietnamiens suivant une formation initiale en licence, en ingénierie, en master ou en doctorat dans les filières scientifiques concernées. Photo: VNA

Le gouvernement vietnamien adopte une politique de bourses pour les sciences et les technologies stratégiques

La liste officielle comprend 15 groupes de disciplines prioritaires, parmi lesquels la biologie, les mathématiques, les statistiques, les sciences physiques, les sciences de la Terre, l’informatique, les technologies de l’information, le génie mécanique, l’électronique, les télécommunications, le génie chimique, les matériaux, la métallurgie, l’environnement, la géophysique, les techniques minières et la construction.

Vietnam Security Summit 2026 tenu à Hanoï. Photo: VNA

Vietnam Security Summit 2026 : les experts appellent à renforcer la protection des données personnelles

À l’occasion du Vietnam Security Summit 2026 organisé à Hanoï, responsables et spécialistes de la cybersécurité ont alerté sur la multiplication des cyberattaques et des trafics de données personnelles. Ils ont notamment recommandé aux utilisateurs d’appliquer les "cinq non" afin de mieux protéger leurs informations dans un contexte d’accélération de la transformation numérique.

L’encens noir de Van Quan à Hung Yen, entre tradition artisanale et identité culturelle

L’encens noir de Van Quan à Hung Yen, entre tradition artisanale et identité culturelle

L’encens noir du village de Van Quan, dans la province de Hung Yen, est réputé pour son parfum intense, pur et durable, imprégné des essences naturelles typiques des métiers artisanaux vietnamiens. Fabriqué selon des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération, ce produit emblématique ne constitue pas seulement une source de revenus stable pour les habitants locaux : il participe également à la préservation d’un savoir-faire ancestral et au rayonnement culturel du village artisanal.

Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan. Photo: VNA

Le Vietnam dans le Top 8 des Olympiades asiatiques de physique 2026

Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan, en République de Corée, en remportant huit médailles sur huit candidats engagés. Avec six médailles d’argent et deux de bronze, la délégation vietnamienne se hisse parmi les meilleures équipes du concours et confirme la montée en puissance de ses jeunes talents scientifiques sur la scène régionale.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra rend visite aux enfants hospitalisés à l'Hôpital pédiatrique No 2 de Hô Chi Minh-Ville et leur apporte des cadeaux. Photo : VNA

Plus de 2 200 milliards de dôngs versés au fonds en faveur des cancéreux démunis

À Ho Chi Minh-Ville, une soirée artistique caritative organisée par le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer « Un lendemain radieux » a permis de mobiliser plus de 2.238 milliards de dôngs sous forme de dons financiers, de médicaments et de matériel médical. L’événement a réaffirmé l’élan de solidarité nationale envers les patients cancéreux en situation difficile.

Pham Van Hat pose aux côtés de son célèbre produit, le "robot semeur". Photo: sggp.org.vn

Le "paysan inventeur" vietnamien qui rêve de conquérir le monde

Sans diplôme d’ingénieur et avec un niveau scolaire limité à la deuxième année du collège, cet agriculteur né en 1972 est aujourd’hui considéré comme l’un des inventeurs agricoles les plus remarqués du Vietnam. Son "robot semeur" made in Vietnam est désormais exporté vers quinze pays.

Un cliché du photographe My Dung. Photo: VNA

Berlin : la diaspora vietnamienne célèbre la souveraineté maritime à travers une exposition

L’exposition met en valeur plus de 40 œuvres du photographe My Dung, artiste originaire de Da Nang, qui a consacré trois décennies à immortaliser la beauté brute du littoral vietnamien. À travers des clichés principalement en noir et blanc, il propose une immersion sensible dans le quotidien des pêcheurs, de Mong Cai à Ca Mau, mettant en lumière la résilience de celles et ceux dont la vie est intimement liée à la mer.