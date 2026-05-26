Un concours met aux prises 1,8 million de personnes sur la prévention anti-mines

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Hanoi (VNA) – Plus de 1,8 million de personnes à travers le pays ont participé à un concours en ligne sur la prévention des accidents causés par des munitions non explosées (UXO), reflétant un fort engagement du public dans la lutte contre l’un des défis les plus persistants du Vietnam d’après-guerre, a-t-on appris mardi 26 mai lors d’une conférence à Hanoi.

La forte participation témoigne d’une prise de conscience croissante des risques liés aux munitions non explosées et de l’efficacité des plateformes numériques pour promouvoir l’éducation à la sécurité, notamment auprès des jeunes et des communautés des zones touchées.

Ce concours qui fait écho à la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines (4 avril), s’inscrit également dans le cadre d’efforts nationaux plus vastes visant à réduire les accidents, à protéger les groupes vulnérables et à soutenir l’objectif à long terme du Vietnam : surmonter les conséquences de l’après-guerre.

La conférence, organisée par le Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC) en présence de la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Khalidi, et de la directrice adjointe de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) au Vietnam, Won Ji Young, a fait le bilan du concours et décerné les prix aux lauréats.

Le VNMAC a collaboré étroitement avec les ministères, les agences et les autorités locales, tout en s’associant au PNUD au Vietnam et à la KOICA au Vietnam pour mettre en œuvre le concours dans le cadre du projet de village de la paix Vietnam - République de Corée (KVPVP) dans la ville de Huê et les provinces de Quang Ngai et Gia Lai.

Selon le colonel Nghiêm Xuân Long, directeur général adjoint du VNMAC, le concours a été soigneusement conçu pour garantir son aspect pratique, son efficacité et sa large diffusion auprès du public. Son contenu porte sur l’identification des mines et des restes explosifs de guerre, les techniques de prévention des accidents, les gestes à adopter en cas de découverte d’explosifs et les procédures d’aide aux victimes de mines. Il vise à sensibiliser la population et à promouvoir des changements de comportement afin de prévenir les accidents liés aux mines.

Pour accompagner ce déploiement à grande échelle, le VNMAC a modernisé sa plateforme en ligne afin de gérer un trafic important et a amélioré son interface utilisateur. Une banque de questions variée a été élaborée pour répondre aux besoins de différents groupes, notamment les élèves, les étudiants, les membres de l’Union de la jeunesse et les habitants des zones encore polluées par les engins explosifs de guerre.

Le colonel Lê Quang Hop, directeur général adjoint du VNMAC, a déclaré que le concours, qui s’est déroulé du 4 avril au 4 mai, a attiré plus de 1,8 million de participants à travers le pays, insufflant ainsi une dynamique importante aux efforts de sensibilisation du public. Le comité d’organisation a récompensé 23 lauréats à l’échelle nationale : un premier prix, trois deuxièmes prix, quatre troisièmes prix et 15 prix d’encouragement.

Le responsable a souligné qu’au-delà de la mise à l’honneur des personnes ayant obtenu des résultats exceptionnels dans ce concours, cette initiative réaffirmait l’engagement des autorités à tous les niveaux, aux côtés de leurs partenaires internationaux, à lutter contre les conséquences de la contamination par les munitions non explosées et à assurer la sécurité de la population.

Il s’est dit convaincu que, grâce à ce concours, les messages humanitaires et les connaissances pratiques continueraient de se diffuser largement, contribuant ainsi à des communautés plus sûres et à un développement durable pour tous les Vietnamiens.

Lors de l’événement, Won Ji Young, directrice adjointe de la KOICA au Vietnam, a salué la participation active des élèves, des enseignants, des organisations de jeunesse et des communautés locales à travers le pays. Elle a souligné que la sensibilisation peut sauver des vies, que le savoir contribue à prévenir les accidents et que la communication est un moteur de changement.

En encourageant la population, notamment les jeunes, à se renseigner sur les risques des mines et des munitions non explosées et à diffuser des messages de sécurité, le concours est une initiative qui contribue à instaurer une culture de prévention et un sens des responsabilités au sein de la communauté, s’est-elle félicitée.

De son côté, la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a déclaré que cet événement réaffirmait un engagement commun en faveur de l’apprentissage, des bonnes pratiques et de la protection des communautés.

Elle a souligné que l’éducation aux risques liés aux munitions non explosées devait toucher tous les groupes, en particulier ceux vivant dans les zones reculées, les personnes handicapées, les enfants non scolarisés et les minorités ethniques pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte. – VNA

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