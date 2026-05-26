Politique

La visite du leader Tô Lâm à Singapour ouvrira une nouvelle phase des liens

La visite d’État à Singapour du dirigeant vietnamien Tô Lâm témoigne d’une confiance politique croissante, d’un engagement soutenu au plus haut niveau et de la forte dynamique générée depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, s’entretient avec la presse à la veille de la visite d’État à Singapour du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm. Photo : VNA
L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, s’entretient avec la presse à la veille de la visite d’État à Singapour du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm. Photo : VNA

Hanoi (VNA) — La prochaine visite d’État à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, devrait propulser les relations Vietnam-Singapour dans une nouvelle phase de coopération, avec une attention accrue portée aux domaines émergents et aux réponses communes aux incertitudes mondiales, selon l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh.

Dans une interview accordée à la presse avant la visite du 29 au 31 mai du leader vietnamien, le diplomate a déclaré que ce voyage reflétait la confiance politique croissante, l’engagement soutenu de haut niveau et la forte dynamique générée depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

C’est un grand honneur et une grande joie pour Singapour d’accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm pour sa première visite d’État dans un pays de l’ASEAN depuis la fin des élections législatives au Vietnam et la formation de son nouveau gouvernement. Cette visite marque également son deuxième voyage à Singapour en deux ans, après celui de mars 2025 qui a officialisé la mise en place du cadre du partenariat stratégique global.

Selon l’ambassadeur Rajpal Singh, la fréquence des échanges de haut niveau entre les deux pays souligne trois facteurs clés : l’excellente entente personnelle entre les dirigeants, l’importance stratégique que les deux pays accordent à cette relation et l’accélération de la coopération depuis le renforcement des liens diplomatiques. Il a cité les visites réciproques, notamment celle du Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Vietnam, comme autant de preuves de cette tendance.

Entamant plus de cinquante ans de relations diplomatiques, le Vietnam et Singapour évoluent dans un contexte mondial en pleine mutation, marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques. Dans ce contexte, le diplomate a déclaré que cette visite à venir contribuera à définir une nouvelle phase de coopération, où les deux pays collaboreront plus étroitement face aux défis communs afin de renforcer leur résilience face aux chocs extérieurs.

Les deux pays intensifieront leur coopération dans des domaines émergents tels que l’économie numérique et la fabrication avancée, ainsi que dans l’enseignement supérieur et la formation. Alors qu’ils abordent une nouvelle phase de développement et relèvent ensemble les défis mondiaux, Singapour et le Vietnam sont des partenaires naturels.

La coopération économique demeure un pilier des relations bilatérales et est appelée à se renforcer davantage, a-t-il déclaré, soulignant que Singapour figure depuis longtemps parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam et était le premier investisseur en 2025, représentant plus d’un quart des nouveaux capitaux étrangers enregistrés au Vietnam. Symbole emblématique de ce partenariat, les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) sont passés de deux seulement au début des années 2000 à 22 aujourd’hui à travers le pays.

L’ambassadeur Rajpal Singh s’est dit convaincu que les VSIP continueraient de se développer, offrant ainsi des avantages accrus aux entreprises de Singapour, du Vietnam et d’autres pays.

Pour l’avenir, Singapour entend approfondir sa relation économique avec le Vietnam autour de deux priorités. La première concerne le numérique : les deux parties s’efforcent d’exploiter pleinement le potentiel de l’économie numérique. Un temps fort de la prochaine visite sera un forum spécial Tech Connect qui réunira des entreprises numériques singapouriennes et vietnamiennes et permettra de signer de nouveaux accords et de nouveaux projets.

La deuxième priorité concerne la sphère verte et durable. Suite à la signature de l’Accord de mise en œuvre sur les crédits carbone l’an dernier, les deux parties devraient lancer des projets connexes dans ce domaine d’ici la fin de l’année, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, des discussions sont en cours sur la possibilité d’importer de l’électricité du Vietnam, principalement issue de l’énergie éolienne offshore – il s’agit d’un projet de grande envergure et à long terme, a-t-il ajouté.

Concernant les relations politiques, les deux parties discutent de la création d’une nouvelle plateforme de haut niveau entre leurs dirigeants et hauts fonctionnaires. Cette plateforme portera sur divers sujets tels que la gouvernance, l’administration publique et la transformation, a déclaré l’ambassadeur Rajpal Singh.

Les domaines traditionnels de coopération en matière de défense et de sécurité sont également renforcés pour faire face aux menaces non traditionnelles croissantes, a-t-il indiqué.

En amont de cette visite, le ministère singapourien de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique tiendront des échanges réguliers au niveau vice-ministériel. Par ailleurs, les ministres de la Défense des deux pays ont effectué des visites réciproques l’année dernière afin de consolider leur coopération, a-t-il précisé.

Évaluant le climat des investissements au Vietnam, le diplomate s’est montré optimiste quant aux perspectives de croissance du pays, citant les objectifs ambitieux fixés par ses dirigeants, notamment une croissance à deux chiffres dans les années à venir, ainsi que des réformes politiques et administratives étendues.

Selon l’ambassadeur Rajpal Singh, les entreprises singapouriennes perçoivent ces évolutions comme créatrices de nouvelles opportunités. Des acteurs établis tels que CapitaLand, Keppel Land, Shopee, Grab et Sembawang Corporation sont présents au Vietnam depuis longtemps et cherchent désormais à se développer dans des secteurs émergents tels que les technologies numériques et l’économie verte.

Les entreprises singapouriennes souhaitent également investir au-delà de deux pôles traditionnels que sont Hanoi et Hô Chi Minh-Ville pour atteindre d’autres provinces et villes à fort potentiel telles que Dà Nang, Hai Phong, Hung Yên, Bac Ninh et Dông Nai, a-t-il noté.

Parallèlement, Singapour continue de soutenir le développement des ressources humaines du Vietnam par le biais du Programme de coopération de Singapour (SCP), dans le cadre duquel plus de 22.000 fonctionnaires vietnamiens ont bénéficié d’une formation. Ce programme est actuellement mis à jour afin de répondre aux nouvelles priorités, notamment la gouvernance numérique à Hai Phong et la transformation numérique du système de santé à Hô Chi Minh-Ville.

Cette coopération, qu’elle prenne la forme d’investissements ou de renforcement des capacités, témoigne de l’engagement à long terme de Singapour en faveur du développement du Vietnam. Un Vietnam fort et prospère, a souligné l’ambassadeur Rajpal Singh, profitera non seulement à Singapour, mais aussi à l’ASEAN et à la communauté internationale.

Le diplomate a également insisté sur l’importance de la participation et du discours d’ouverture du leader Tô Lâm lors du 23e Dialogue de Shangri-La, qualifiant cet événement de moment historique. Il a précisé que ce sera la première fois qu’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam prononcera un discours d’ouverture lors de ce forum.

Selon le diplomate, cela témoigne de l’intérêt international croissant porté à la vision vietnamienne des enjeux géopolitiques et géoéconomiques, ainsi que de la reconnaissance essentielle des réalisations du pays au cours de ses plus de trente années d’adhésion à l’ASEAN. Il a décrit le Vietnam comme l’un des membres les plus actifs du bloc régional, contribuant à la stabilité politique, à l’intégration économique et aux efforts visant à bâtir une communauté cohérente.

Ce discours d’ouverture témoigne de la volonté du Vietnam de jouer un rôle plus proactif face aux défis régionaux et mondiaux. Le Dialogue de Shangri-La demeurant une plateforme privilégiée pour des discussions ouvertes sur la manière de relever les défis communs, cette intervention devrait contribuer à pérenniser et à approfondir ces dialogues, a-t-il fait remarquer.

Singapour soutient le rôle international plus actif du Vietnam sur cette question, soulignant que les deux pays partagent des principes fondamentaux tels que le respect de la souveraineté, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends. Singapour se réjouit de collaborer encore plus étroitement avec le Vietnam pour défendre et préserver ces principes, a-t-il conclu. - VNA

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