Politique

Coopération judiciaire : le Vietnam et le Canada lancent un projet de renforcement des capacités

Les activités du projet de renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada sont axées sur le renforcement des compétences des juges et du personnel judiciaire, ainsi que sur l'amélioration d'un accès équitable à la justice, avec une attention particulière portée aux femmes et aux mineurs.

Le Tien, vice-président de la Cour populaire suprême, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
Le Tien, vice-président de la Cour populaire suprême, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Cour populaire suprême du Vietnam a organisé, mardi 26 mai à Hanoï, une cérémonie d'inauguration du projet de renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada.

L’événement a réuni Le Tien, vice-président de la Cour populaire suprême, Mme Leigh McCumber, chargée d’affaires de l’ambassade du Canada au Vietnam, ainsi que le juge Tom Crabtree, responsable des affaires judiciaires de l’Institut national de la magistrature du Canada, entre autres participants.

​Les activités de ce projet sont axées sur le renforcement des compétences des juges et du personnel judiciaire, ainsi que sur l'amélioration d'un accès équitable à la justice, avec une attention particulière portée aux femmes et aux mineurs. L'initiative vise également à accroître la qualité de la formation judiciaire tout en encourageant le leadership et la participation des femmes juges au sein du système judiciaire vietnamien.

​En s’appuyant sur l’expérience et les valeurs progressistes développées par le Canada dans des domaines tels que la justice pour mineurs, l’accès à la justice pour les groupes vulnérables, la formation des magistrats ou encore l’égalité des sexes, le Vietnam souhaite tirer des enseignements utiles pour poursuivre ses réformes judiciaires.

​Dans son allocution, Le Tien a souligné que cette initiative marque une étape importante dans le développement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Depuis l’établissement du partenariat global entre le Vietnam et le Canada en 2017, la coopération juridique et judiciaire est devenue l’un des points forts des relations bilatérales.

​Ces dernières années, la Cour suprême populaire du Vietnam a intensifié sa coopération avec les instances et organisations judiciaires canadiennes, notamment l'Institut national de la magistrature du Canada. Grâce à des échanges de délégations, au partage d'expériences professionnelles, à des ateliers, à des formations et à l'élaboration de projets, les deux parties ont renforcé leur compréhension et leur confiance mutuelles, partageant de nombreuses valeurs communes concernant l'État de droit, la primauté du droit et la réforme judiciaire.

​Le Tien a également rappelé que le Vietnam poursuit actuellement la construction d’un État de droit socialiste conformément à la Résolution n°27-NQ/TW du Comité central du Parti. Cette orientation prévoit l’édification d’un système judiciaire professionnel, moderne, équitable, rigoureux et intègre, plaçant la protection de la justice, des droits de l’homme et des droits des citoyens au cœur de ses missions.

​Dans ce cadre, la modernisation des tribunaux, l'optimisation de leur efficacité opérationnelle, l’amélioration de la qualité des procès, l'accélération de l’application des technologies et de la transformation numérique, le perfectionnement du personnel sont devenus des impératifs pour répondre aux exigences de la situation nouvelle.

​L’entrée en vigueur de la loi amendée sur l’organisation des tribunaux, qui introduit notamment la création de tribunaux régionaux et spécialisés, accentue encore les besoins en formation et en montée en compétence du corps judiciaire.

​Selon Le Tien, le projet de renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada intervient donc à un moment particulièrement opportun et bénéficie du soutien actif du gouvernement canadien pour devenir un modèle exemplaire de coopération bilatérale dans le domaine de la justice.

​De son côté, Mme Leigh McCumber a salué la solidité des liens d'amitié et de bonne coopération unissant les deux pays et a mis en avant le rôle prépondérant de la coopération judiciaire dans cette dynamique.

​Selon la diplomate, ce projet constitue une étape importante non seulement pour le développement d’une justice moderne, mais aussi pour l’élargissement futur de la coopération dans des domaines stratégiques tels que le commerce, la propriété intellectuelle et la cybersécurité.-VNA

#projet de renforcement des capacités judiciaires #Canada #Cour populaire suprême
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Résolution 66 - Renforcement juridique

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