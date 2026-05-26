Vĩnh Long appelée à renouveler son modèle de croissance pour accélérer son développement

Vinh Long (VNA) – Dans l’après-midi du 26 mai, à Vinh Long, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une séance de travail avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique et de croissance à « deux chiffres », le décaissement des investissements publics, le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’application de la Résolution 57-NQ/TW, ainsi que les difficultés rencontrées par la province.



Le chef du gouvernement a salué les efforts des autorités et de la population de Vĩnh Long malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés. Il a souligné que la province avait réussi à maintenir la stabilité politique et sociale, à garantir la défense et la sécurité, tout en enregistrant des résultats positifs en matière de développement socio-économique.



Toutefois, il a estimé que la croissance actuelle manquait encore de durabilité. La croissance économique du premier trimestre 2026 demeure inférieure à la moyenne nationale et aux objectifs fixés. Le secteur agricole reste fragmenté et limité dans l’accès aux sciences et aux technologies. Les investissements dans l’agriculture de haute technologie et l’industrie de transformation restent insuffisants, tandis que les infrastructures, notamment de transport et de logistique, ne répondent pas encore aux exigences du développement. Il a également relevé la lenteur du décaissement des investissements publics, le manque de ressources humaines hautement qualifiées et un taux de pauvreté encore élevé dans plusieurs zones de la province.



Insistant sur la nécessité d’un changement de vision, Le Minh Hung a affirmé que Vinh Long devait passer d’une logique de gestion administrative à une logique de création de développement, avec des méthodes de direction plus proactives, innovantes et responsables. Il a demandé à la province de revoir son plan d’aménagement territorial et d’achever les ajustements nécessaires afin d’assurer leur cohérence avec le plan régional du delta du Mékong. La province devra également résoudre les blocages liés aux projets d’infrastructures et gérer efficacement les biens publics inutilisés.



Selon Le Minh Hung, Vinh Long doit établir un nouveau modèle de croissance fondé sur ses atouts, notamment sa population importante, en renforçant les investissements dans l’industrie et les services et en développant rapidement une main-d’œuvre qualifiée afin d’atteindre un taux de croissance supérieur à 10 %.



Il a également appelé à une transition vers une économie agricole à forte valeur ajoutée, verte et circulaire. Il a encouragé l’attraction d’investissements dans la transformation agroalimentaire, la conservation post-récolte et l’agriculture de haute technologie, tout en mettant l’accent sur les marques, les indications géographiques et la traçabilité des produits.



Il a aussi plaidé pour un développement accéléré des infrastructures de transport et de logistique grâce à la diversification des sources de financement, au développement des ports fluviaux et à une meilleure connexion avec Can Tho et Ho Chi Minh-Ville afin d’intégrer les grandes chaînes d’approvisionnement.

Des délégués à la séance de travail. Photo : VNA





Par ailleurs, il a demandé à la province de poursuivre les réformes administratives, d’améliorer l’environnement des affaires, de soutenir le secteur privé, de promouvoir l’innovation, les start-up et la transformation numérique.



Concernant le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’assurer une gestion fluide et efficace, tout en accélérant la réorganisation des structures administratives et l’utilisation des biens publics excédentaires.



Selon un rapport présenté lors de la séance de travail, le PIBR de Vĩnh Long a progressé de 5,3 % au premier trimestre 2026. Le secteur agricole a enregistré une croissance de 2,9 %, les services de 9,73 %, le commerce de détail de 12,09 % et les technologies de l’information et de la communication de 15,06 %. Les recettes budgétaires de l’État atteignaient, au 15 mai, 47,38 % des prévisions annuelles. La province vise une croissance du PIBR supérieure à 10 % cette année. - VNA