Hanoï appelée à accélérer l’innovation et la gouvernance numérique

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 26 mai, à Hanoï, la délégation d’inspection et de supervision n°10 du Bureau politique et du Secrétariat du Parti, dirigée par le secrétaire général du Parti et président To Lam, a présidé une réunion consacrée à l’examen du projet de Rapport de contrôle et de supervision (deuxième phase) concernant le Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï.
S'adressant à cette occasion, To Lam a affirmé que la capitale avait appliqué avec sérieux les orientations du Parti et pris des initiatives proactives, obtenant déjà des résultats importants et relativement complets dans les domaines concernés par l’inspection et la supervision.
Selon lui, Hanoï a introduit de nombreuses innovations dans la pensée de direction, la gouvernance et l’organisation de la mise en œuvre des politiques La ville est parvenue à traiter plusieurs dossiers complexes et inédits de manière méthodique, avec un sens clair des responsabilités et des résultats concrets.
Tout en saluant les efforts et les premiers acquis de la capitale, le dirigeant vietnamien a toutefois souligné que ces résultats restaient encore préliminaires et constituaient surtout une base de départ, sans être encore suffisamment solides, durables et homogènes.
Concernant le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, To Lam a estimé que Hanoï avait déjà enregistré des avancées notables. Il a néanmoins demandé à la capitale de jouer un rôle pionnier dans la construction d’un modèle moderne de gouvernance urbaine fondé sur la numérisation des données et l’administration numérique. Il a également insisté sur l’importance de renforcer les compétences des cadres locaux et d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier.
Il a salué l’objectif fixé par Hanoï d’atteindre une croissance économique supérieure à 11 %, soit un niveau plus élevé que l’objectif national, reflétant selon lui le rôle moteur et exemplaire de la capitale.
À propos de la mise en œuvre de la Résolution 57, le dirigeant a affirmé que Hanoï disposait de toutes les conditions nécessaires pour devenir le principal centre d’innovation du pays. Il a toutefois insisté sur la nécessité d’adopter une véritable pensée de l’innovation, d’oser expérimenter et d’engager des réformes plus audacieuses.
Il a demandé à la ville de concrétiser les contenus essentiels de la Résolution 57 à travers des programmes et plans d’action précis afin de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de la croissance et du développement de la capitale dans les années à venir.
Le dirigeant vietnamien a également appelé le Comité du Parti de Hanoï à apporter des changements concrets dans l’évaluation, la nomination et l’utilisation des cadres afin de répondre aux exigences de la nouvelle phase de développement.
Enfin, To Lam a demandé au Comité permanent du Parti de Hanoï de revoir rapidement l’ensemble des conclusions et recommandations formulées par la délégation d’inspection, d’élaborer des plans correctifs détaillés et de poursuivre la réforme des mécanismes de contrôle interne afin que les inspections servent davantage à prévenir les difficultés et à accompagner le développement plutôt qu’à freiner l’innovation. - VNA
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