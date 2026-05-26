Politique

Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit des parlementaires américains

Le 26 mai 2026 à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu une délégation de parlementaires des États-Unis. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, notamment dans les domaines économique, commercial, technologique et sécuritaire.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et des délégués. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et des délégués. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 26 mai à Hanoi, une délégation de parlementaires américains conduite par Michael Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, en visite de travail au Vietnam.

Il a salué le rôle du Congrès américain dans la promotion des relations bilatérales, notamment à travers les échanges de délégations, les contacts parlementaires, les dialogues entre commissions spécialisées et le soutien aux programmes de coopération entre les deux organes législatifs.

Réaffirmant que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire de première importance, le ministre a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords et perceptions communes de haut niveau afin d’approfondir le Partenariat stratégique global. Il a également appelé à renforcer la coopération économique et commerciale dans un esprit d’équilibre et d’harmonie des intérêts, ainsi qu’à élargir la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’énergie, de l’éducation-formation, des échanges entre les peuples et du règlement des conséquences de la guerre.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre souligné l’importance du maintien de canaux de dialogue réguliers et constructifs afin de traiter de manière appropriée les différends existants, dans le respect des systèmes politiques, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays, conformément au cadre du Partenariat stratégique global. Il a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères était prêt à coopérer étroitement avec les organes concernés des États-Unis, y compris le Congrès américain, afin de promouvoir des domaines de coopération mutuellement bénéfiques.

Les parlementaires américains ont, pour leur part, affirmé attacher une grande importance aux relations avec le Vietnam, saluant le rôle croissant du pays dans la région et exprimant leur souhait de renforcer les échanges entre les deux Congrès, les commissions spécialisées et les organes de conseil parlementaire.

Ils ont estimé que l’économie et le commerce demeuraient les principaux moteurs des relations bilatérales. Ils ont également salué les efforts des deux parties dans les échanges et négociations visant à résoudre les questions commerciales, y compris les questions tarifaires, de manière équilibrée et conforme aux intérêts des deux pays.

À propos des enquêtes américaines menées au titre de la Section 301 concernant les excédents de capacités industrielles et le travail forcé, Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam ne menait aucune politique créant une surcapacité industrielle et n’avait pas recours au travail forcé. Il a demandé à la partie américaine d’adopter une approche objective et équitable, conforme à la réalité de la coopération économique et commerciale bilatérale. La partie vietnamienne a également souligné ses efforts récents pour perfectionner son cadre juridique et renforcer l’application des lois en matière de propriété intellectuelle, sanctionnant sévèrement les violations afin de consolider un environnement d’investissement transparent et sain, conforme aux engagements internationaux du Vietnam.

En matière de coopération locale et d’échanges entre les peuples, le ministre vietnamien a appelé les parlementaires américains à soutenir davantage la coopération décentralisée dans des secteurs tels que l’économie, l’éducation, les sciences et technologies, la culture et le tourisme. Les parlementaires américains ont réaffirmé leur soutien au développement des échanges entre les deux peuples ainsi qu’à la coopération entre les États américains et les localités vietnamiennes.

vnanet-btng2.jpg
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et Michael Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA



Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Asie-Pacifique, les foyers de tension régionaux ainsi que les enjeux de sécurité énergétique, maritime et aérienne.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et de survol, ainsi que du bon fonctionnement des routes maritimes internationales. Elles ont réaffirmé la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Les parlementaires américains ont confirmé leur volonté de poursuivre la coordination avec le Vietnam dans les forums régionaux et internationaux. - VNA

source
#Vietnam-États-Unis #Partenariat stratégique global #Commerce bilatéral #Mer Orientale
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et la délégation de parlementaires américains. Photo: daibieunhandan.vn

Renforcer une coopération Vietnam–États-Unis plus substantielle et approfondie

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Doan Anh, a reçu mardi à Hanoï une délégation de parlementaires américains conduite par le représentant Michael Baumgartner, dans le cadre d’un échange visant à renforcer la coopération parlementaire et le partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette rencontre a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir les relations Vietnam–États-Unis dans les domaines politique, économique et régional.

La rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang et le représentant Micheal Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA

Promouvoir la coopération Vietnam–États-Unis sur la base de la confiance et de l’amitié

Le Vietnam et les États-Unis entendent poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment la défense, l’économie, l’éducation et les échanges parlementaires. Lors d’une rencontre tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider la confiance politique et de promouvoir des relations stables et constructives.

Voir plus

Photo: Ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues algérien et namibien afin de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des investissements. Les échanges ont mis en avant la volonté commune de consolider les relations traditionnelles et d’élargir les partenariats économiques entre le Vietnam et ses partenaires africains.

Les délégués à la conférence de presse pour annoncer officiellement le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : Façonner un avenir commun centré sur les peuples

Hanoï accueillera les 9 et 10 juin 2026 le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la Vision ASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

L'article « Thaïlande - Vietnam : du Nem nuong au Partenariat stratégique intégral » a été publié sur le site web Bangkokbiznews le 26 mai. Photo : VNA

Les échanges entre les peuples au cœur du Partenariat stratégique intégral entre la Thaïlande et le Vietnam

Dans un article publié le 26 mai sur Bangkokbiznews, la haute diplomate thaïlandaise Nattasuda Metaprasert analyse la mutation des relations Bangkok-Hanoï. Intitulé « Du Nem nuong au Partenariat stratégique intégral », son article décrit un modèle de coopération exemplaire pour l'ASEAN, dont le socle n'est plus strictement politique ou marchand, mais profondément ancré dans une identité culturelle et humaine partagée.

Un clip de sensibilisation réalisé à l’aide de l’IA par la police de la commune de Bô Trach (Quang Tri) afin de mettre en garde contre la criminalité. Photo : VNA

📝Édito : Vers un écosystème idéologique numérique : anticiper pour préserver la maîtrise du récit

Face à l’explosion des fausses informations, des contenus manipulés et des technologies d’intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, le travail idéologique est appelé à évoluer en profondeur. L’enjeu n’est plus seulement de réagir, mais de détecter, analyser et orienter l’information dès les premiers signaux afin de préserver l’initiative sur l’espace numérique.

Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow. Photo : VNA

Une visite clé pour les relations entre le Vietnam et la Thaïlande

La visite officielle en Thaïlande, du 27 au 29 mai, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, offrira l’occasion de réaffirmer la confiance politique entre les deux parties et d’ouvrir une nouvelle phase dans les relations bilatérales, selon le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow.

Photo : capture de l'écran

La presse singapourienne salue les relations Vietnam-Singapour

L'article intitulé « Singapour-Vietnam : renforcer la coopération économique dans un contexte mondial en mutation » publié le 25 mai sur le portail singapourien AsiaInvest Singapore (asiainvest.com.sg) a souligné que la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à Singapour du 29 au 31 mai intervient dans un contexte marqué par les transformations rapides de l’environnement économique mondial.

L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA

La visite du haut dirigeant Tô Lâm renforcera le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite du haut dirigeant Tô Lâm revêt une signification majeure dans la mesure où il s’agit du premier déplacement officiel en Thaïlande du plus haut dirigeant vietnamien après le 14e Congrès national du PCV et après la mise en place de la nouvelle direction vietnamienne. La Thaïlande est également honorée d’être le premier pays de l’ASEAN visité par Tô Lâm avant ses autres déplacements dans la région.

Capture d’écran de l’article « Le dirigeant vietnamien sur les traces du Président Hô Chi Minh en Thaïlande », publié par Khaosod English le 25 mai. Photo: VNA

La presse thaïlandaise souligne la portée historique de la visite du haut dirigeant Tô Lâm à Udon Thani

Le quotidien thaïlandais Khaosod English met en avant la dimension historique et symbolique de la prochaine visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, notamment son déplacement dans la province d’Udon Thani, haut lieu lié aux activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh il y a près d’un siècle.

La 4e conférence conjointe pour la période 2022-2027 entre l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge et l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam. Photo: VNA

Vietnam-Cambodge : renforcer la solidarité et la coopération

La 4e conférence conjointe pour la période 2022-2027 entre l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge et l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam a été coprésidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, Nguyen Thi Thanh et Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du Peuple Cambodgien (PPC), présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge et de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam.

Lors de sa participation au 48e sommet de l'ASEAN à Cebu, aux Philippines, le 8 mai 2026 après-midi, le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

La visite du dirigeant To Lam en Thaïlande : un jalon appelé à façonner les liens bilatéraux pour la prochaine décennie

À l’approche de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, le quotidien thaïlandais The Standard estime que cet événement pourrait marquer un tournant majeur dans les relations Vietnam-Thaïlande, dans un contexte de renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays et de recomposition de l’ordre mondial.