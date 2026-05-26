Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit des parlementaires américains



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 26 mai à Hanoi, une délégation de parlementaires américains conduite par Michael Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, en visite de travail au Vietnam.



Il a salué le rôle du Congrès américain dans la promotion des relations bilatérales, notamment à travers les échanges de délégations, les contacts parlementaires, les dialogues entre commissions spécialisées et le soutien aux programmes de coopération entre les deux organes législatifs.



Réaffirmant que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire de première importance, le ministre a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords et perceptions communes de haut niveau afin d’approfondir le Partenariat stratégique global. Il a également appelé à renforcer la coopération économique et commerciale dans un esprit d’équilibre et d’harmonie des intérêts, ainsi qu’à élargir la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’énergie, de l’éducation-formation, des échanges entre les peuples et du règlement des conséquences de la guerre.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre souligné l’importance du maintien de canaux de dialogue réguliers et constructifs afin de traiter de manière appropriée les différends existants, dans le respect des systèmes politiques, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays, conformément au cadre du Partenariat stratégique global. Il a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères était prêt à coopérer étroitement avec les organes concernés des États-Unis, y compris le Congrès américain, afin de promouvoir des domaines de coopération mutuellement bénéfiques.



Les parlementaires américains ont, pour leur part, affirmé attacher une grande importance aux relations avec le Vietnam, saluant le rôle croissant du pays dans la région et exprimant leur souhait de renforcer les échanges entre les deux Congrès, les commissions spécialisées et les organes de conseil parlementaire.



Ils ont estimé que l’économie et le commerce demeuraient les principaux moteurs des relations bilatérales. Ils ont également salué les efforts des deux parties dans les échanges et négociations visant à résoudre les questions commerciales, y compris les questions tarifaires, de manière équilibrée et conforme aux intérêts des deux pays.



À propos des enquêtes américaines menées au titre de la Section 301 concernant les excédents de capacités industrielles et le travail forcé, Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam ne menait aucune politique créant une surcapacité industrielle et n’avait pas recours au travail forcé. Il a demandé à la partie américaine d’adopter une approche objective et équitable, conforme à la réalité de la coopération économique et commerciale bilatérale. La partie vietnamienne a également souligné ses efforts récents pour perfectionner son cadre juridique et renforcer l’application des lois en matière de propriété intellectuelle, sanctionnant sévèrement les violations afin de consolider un environnement d’investissement transparent et sain, conforme aux engagements internationaux du Vietnam.



En matière de coopération locale et d’échanges entre les peuples, le ministre vietnamien a appelé les parlementaires américains à soutenir davantage la coopération décentralisée dans des secteurs tels que l’économie, l’éducation, les sciences et technologies, la culture et le tourisme. Les parlementaires américains ont réaffirmé leur soutien au développement des échanges entre les deux peuples ainsi qu’à la coopération entre les États américains et les localités vietnamiennes.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et Michael Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA





Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Asie-Pacifique, les foyers de tension régionaux ainsi que les enjeux de sécurité énergétique, maritime et aérienne.



Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime et de survol, ainsi que du bon fonctionnement des routes maritimes internationales. Elles ont réaffirmé la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).



Les parlementaires américains ont confirmé leur volonté de poursuivre la coordination avec le Vietnam dans les forums régionaux et internationaux. - VNA