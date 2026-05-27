Tourisme

Sa Pa, locomotive du développement économique de Lao Cai

Afin de concrétiser son objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe d’ici 2030, la province de Lao Cai intensifie ses efforts pour attirer les investissements, moderniser ses infrastructures et diversifier son offre à travers le développement de nouveaux pôles d’attraction.

Le complexe Sun World Fansipan Legend: Photo: VNA
Le complexe Sun World Fansipan Legend: Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Ces dernières années, la province de Lao Cai s’est imposée comme une destination incontournable sur les cartes touristiques nationale et internationale, grâce à son attrait unique et à ses nombreuses destinations d’exception, reconnues par de prestigieuses organisations internationales.

Afin de concrétiser son objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe d’ici 2030, la province intensifie ses efforts pour attirer les investissements, moderniser ses infrastructures et diversifier son offre à travers le développement de nouveaux pôles d’attraction.

Au cœur de cette dynamique, Sa Pa, forte de ses 120 ans d'histoire touristique, s'est imposée comme le véritable noyau de cette croissance en se transformant en un centre de services de classe mondiale. Entre 2016 et 2026, la localité a connu une véritable métamorphose, passant d'un million de visiteurs annuels à un record historique de plus de 4,3 millions, tandis que les recettes touristiques ont été multipliées par onze pour atteindre 19 000 milliards de dôngs (plus de 721 millions de dollars).

Cette réussite repose sur une vision stratégique consistant à transformer le patrimoine en capital économique, grâce à d’importants investissements dans les infrastructures, tout en conciliant paysages grandioses, architecture moderne et valorisation des cultures locales.

L’implication d’investisseurs stratégiques, notamment du groupe Sun World avec le complexe Sun World Fansipan Legend, a joué un rôle déterminant dans cette transformation. Lauréat de plusieurs distinctions aux World Travel Awards, souvent comparés aux “Oscars du tourisme”, ce site a contribué à positionner Sa Pa parmi les destinations à la croissance la plus rapide d’Asie, notamment grâce à des prouesses techniques telles que son téléphérique détenteur de plusieurs records mondiaux.

Pour soutenir cette ambition, de nouveaux projets d'envergure voient le jour, tels que le complexe éco-urbain EcoSapa à O Quy Ho, un investissement de 2 400 milliards de dôngs qui privilégie un développement intelligent, durable et respectueux des écosystèmes locaux.

Lao Cai vise une croissance annuelle moyenne du tourisme de 20% d'ici 2030, l'accueil de 15 millions de touristes et des recettes touristiques totales de 70 000 milliards de dôngs, contribuant directement à hauteur de 17% à 20% au PIB provincial. Pour atteindre cet objectif, Lao Cai encourage les investissements et modernise ses infrastructures et équipements touristiques.

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La beauté envoûtante de Sa Pa pendant la saison des récoltes de riz. Photo : VNA

L’ouverture de nouvelles voies de communication constitue un autre pilier essentiel de cette stratégie. La commune de Y Ty, longtemps enclavée, connaît aujourd’hui un regain d’intérêt important grâce à l’achèvement de routes bitumées reliant les principales zones du district, notamment le village Xeo – Den Sang – Y Ty. Cette amélioration des infrastructures de transport réduit considérablement les temps de trajet et facilite l’accès des flux touristiques vers des zones autrefois difficiles d’accès. Lors des vacances du 30 avril au 1er mai de cette année, la commune a accueilli près de 4 000 visiteurs, avec une durée de séjour en hausse par rapport aux années précédentes.

Le président du comité populaire de la commune de Y Ty, Nguyen Van Tai, a souligné que l’ouverture de nouvelles voies de communication est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel agricole et touristique de la région.

Pour la période 2026-2030, Lao Cai a identifié 106 projets d'investissement avec l'ambition d'accueillir 15 millions de touristes d'ici 2030. Ce plan prévoit notamment la construction de l'aéroport de Sa Pa, l'élargissement de l'autoroute Noi Bai - Lao Cai et la création d'une "route du patrimoine" reliant les sites de rizières en terrasses célèbres de la région Nord-Ouest.

En parallèle, la province investit dans des infrastructures spécialisées telles que des sentiers de trekking, des sites de parapente et des réseaux de services conformes aux standards internationaux, afin de consolider durablement sa position sur la carte touristique nationale et internationale.-VNA

#Lao Cai #tourisme #Sa Pa
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