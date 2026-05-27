L'écosystème d'animation Wolfoo se distingue aux Cricket Awards 2026

Lancée en 2018, la série met en scène les aventures d’un petit loup à travers des histoires à la fois ludiques et éducatives. Aujourd’hui, Wolfoo cumule des milliards de vues mensuelles sur YouTube, compte plus de 5.000 épisodes diffusés dans une vingtaine de langues et touche un large public international. Il s’agit de l’une des rares propriétés intellectuelles vietnamiennes d’animation pour enfants à bénéficier d’une diffusion numérique mondiale d’une telle ampleur.
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Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales
La province septentrionale de Ninh Binh séduit les visiteurs non seulement par ses montagnes spectaculaires et ses réseaux de grottes, mais aussi par les magnifiques saisons florales qui éclosent au cœur de ses paysages patrimoniaux. L’association entre la beauté naturelle et des spectacles immersifs transforme l’ancienne capitale impériale en une destination de plus en plus prisée pour le tourisme saisonnier.
Vers une standardisation du lexique franco-vietnamien dans l’édition
La traduction joue un rôle clé dans le partage des savoirs et le dialogue entre les cultures. Au Vietnam, la littérature française est bien implantée, tandis que les sciences humaines et sociales restent peu représentées, freinées par le manque de terminologie spécialisée et de traducteurs qualifiés.
Les technologies numériques enrichissent l’expérience muséale
De plus en plus de musées vietnamiens associent aujourd’hui narration immersive et applications technologiques afin de renouveler leurs espaces d’exposition et de rapprocher le patrimoine du public.
Voyage sensoriel autour du thé au lotus blanc à Hue
Au bord du lac de lotus blancs anciens de Tien Y, situé dans le quartier de Phu Xuan à la ville de Hue, l'effervescence du mois de mai marque le début de la saison de l'embaumement du thé.
Transition écologique : une voie incontournable vers le développement durable
Dans un monde de plus en plus affecté par le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et la pollution croissante, la transition vers une économie verte n’est plus une option, mais une nécessité urgente. Le Vietnam n’échappe pas à cette réalité.
Projet de téléphérique : une transformation du paysage touristique historique de Dien Bien
Une cérémonie de mise en chantier du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu a eu lieu le 10 mai, dans la commune de Muong Phang, à Dien Bien.
Hô Chi Minh-Ville fait renaître ses théâtres traditionnels
Malgré le passage du temps, les théâtres traditionnels de Hô Chi Minh-Ville poursuivent leurs efforts pour préserver et revitaliser leurs activités. La relance des œuvres classiques ainsi que l’intégration du patrimoine dans l’éducation et le tourisme témoignent de la vitalité des arts traditionnels au cœur de la métropole.
Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam ouvre un nouveau chapitre de renouveau
Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, organisé à Hanoï du 11 au 13 mai, constitue un événement politique et social majeur illustrant la force du grand bloc d’unité nationale dans cette nouvelle étape de développement du pays. Il se tient peu après le succès du 14e Congrès national du Parti ainsi que des élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.
Transition numérique : Hô Chi Minh-Ville modernise la gestion foncière, Dong Thap renforce la surveillance de ses forêts
Hô Chi Minh-Ville s’emploie actuellement à lever les principaux obstacles afin de passer des dossiers fonciers papier au format électronique, avec pour ambition de permettre aux citoyens d’effectuer leurs démarches entièrement en ligne.
"Nuit des lanternes" : une nouvelle expérience nocturne illumine le lac Hô Van à Hanoï
Pensée comme une expérience immersive mêlant patrimoine, gastronomie et artisanat traditionnel, "Nuit des lanternes" établit un dialogue harmonieux entre l’enceinte sacrée du monument et ses espaces extérieurs.
Porter le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam – Inde à une nouvelle phase de développement
À l’invitation du Premier ministre indien Shri Narendra Modi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a effectué une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026. Les deux parties ont publié, à cette occasion, la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global renforcé entre la République socialiste du Vietnam et la République de l’Inde, affirmant la coopération bilatérale multiforme.
Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas
La pagode Cuong Xa, connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.
Amélioration du climat des affaires : une exigence impérative pour la croissance
Dans un contexte de mutations économiques, la réforme n’est plus un choix, mais une nécessité pour libérer les ressources au service des entreprises.
Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies
Alors que la saison sèche atteint son pic dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, la chaleur prolongée et la baisse du niveau de l’eau dans les canaux forestiers ont accru les risques d’incendie. En réponse, les gestionnaires forestiers renforcent les mesures de prévention, le parc national de Tram Chim étant à l’avant-garde avec le recours à des technologies de détection précoce et de surveillance à distance des feux.
Ho Chi Minh-Ville prévoit une croissance des transferts de fonds en 2026
Les transferts de fonds contribuent à équilibrer l'offre et la demande de devises et à stabiliser le marché monétaire à Ho Chi Minh-Ville comme dans l'ensemble du pays.
Le Musée de Cuc Phuong sensibilise à la protection de la nature
Avec plus de 20 000 spécimens biologiques, géologiques et archéologiques, le Musée de Cuc Phuong, situé dans le parc national du même nom, dans la province de Ninh Binh, s’impose comme un important centre de ressources pédagogiques. Ses fossiles et vestiges ne sont plus de simples objets exposés, mais des récits vivants qui incitent les visiteurs à protéger la nature.
La montée des entrepreneurs solo ?
Sans grand bureau, sans structure lourde, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet, de plus en plus de jeunes lancent aujourd’hui leur propre activité. Pour la première fois, le gouvernement propose d’expérimenter ce modèle, où une seule personne peut gérer l’ensemble des opérations d’une entreprise grâce aux plates-formes numériques.
Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président sud-coréen Lee Jae Myung
Le 22 avril, dès la cérémonie d’accueil officielle, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, en visite d’État du 21 au 24 avril au Vietnam.
Un "ver à soie" vivant au cœur de l’art contemporain
Pour la première fois de son histoire, le Vietnam sera présent avec un pavillon à la 61e Biennale d’art de Venise, l’un des rendez-vous majeurs de l’art contemporain mondial avec l’installation « Tằm » (Baco da seta ou Ver à soie) de l’artiste Le Huu Hieu. Cette oeuvre s’impose comme un point focal — à la fois par sa force visuelle et par la profondeur de sa pensée.
La saison précoce des papillons enchante les visiteurs du parc national de Cuc Phuong
Ces jours-ci, le parc national de Cuc Phuong s'anime de nuées de papillons, offrant un spectacle saisissant qui attire de nombreux visiteurs. Cette année, la saison des papillons a débuté deux à trois semaines plus tôt que d'habitude, offrant une expérience rare et mémorable.