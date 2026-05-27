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L'écosystème d'animation Wolfoo se distingue aux Cricket Awards 2026

Parmi les dix finalistes de la septième édition des Cricket Awards 2026, la série animée Wolfoo et son écosystème créatif, développés par Sconnect Distribution (Sconnect Holdings), s’imposent comme l’un des exemples les plus marquants du dynamisme de l’industrie culturelle vietnamienne.

Lancée en 2018, la série met en scène les aventures d’un petit loup à travers des histoires à la fois ludiques et éducatives. Aujourd’hui, Wolfoo cumule des milliards de vues mensuelles sur YouTube, compte plus de 5.000 épisodes diffusés dans une vingtaine de langues et touche un large public international. Il s’agit de l’une des rares propriétés intellectuelles vietnamiennes d’animation pour enfants à bénéficier d’une diffusion numérique mondiale d’une telle ampleur.

#Cricket Awards 2026 #Sconnect Distribution #film d'animation Wolfoo
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