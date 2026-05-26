Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et CNN International Commercial (CNNIC) poursuivront leur stratégie de promotion touristique dans une nouvelle phase de coopération, à la suite d’une récente rencontre à Hanoï entre le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, et le vice-président exécutif de CNNIC, Phil Nelson.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Ce partenariat s’inscrit dans l’esprit de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne, qui met l’accent sur le renforcement de la promotion internationale, l’intégration culturelle et la construction de marques culturelles et touristiques afin d’accroître le rayonnement du pays.

Raconter le Vietnam à travers sa culture et sa gastronomie

Décrit comme un « maître conteur », CNN devrait valoriser l'image du Vietnam grâce à des programmes immersifs mettant en lumière sa culture, sa gastronomie, son peuple et sa transition vers une croissance verte, a déclaré le vice-ministre Phan Tam. Il a souligné que ce type de contenu est perçu comme ayant un impact et une portée plus importants que les formats publicitaires traditionnels.

Fort de sa présence sur les principaux marchés internationaux, CNN propose de développer des campagnes ciblées et des produits médiatiques sur mesure. Le Vietnam souhaite notamment promouvoir sa gastronomie, intimement liée à son patrimoine culturel immatériel, à travers des contenus diffusés sur CNN Travel.

Le vice-président exécutif de CNNIC, Phil Nelson s'est dit impressionné par la richesse de l'histoire et la profondeur culturelle du Vietnam, ainsi que par des destinations comme Hoi An, Da Nang, Da Lat et Hanoï. Chaque lieu, a-t-il noté, offre des histoires uniques et captivantes qui méritent une plus grande reconnaissance internationale.

La récente rencontre à Hanoï entre le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tam, et le vice-président exécutif de CNNIC, Phil Nelson. Photo : TITC

Il a exprimé le souhait de poursuivre une coopération étroite avec le ministère afin de raconter l’histoire du Vietnam de manière originale et attractive, estimant que la capacité de CNN à produire des contenus visuels à qualité cinématographique pourrait contribuer à magnifier les paysages et les destinations vietnamiennes.

Le Vietnam possède un fort potentiel dans de nombreux segments touristiques, notamment le tourisme culturel et gastronomique, le golf, les complexes hôteliers de luxe et les lieux de tournage. Cependant, Phil Nelson a souligné que la clé du succès réside dans la communication efficace de ces atouts aux publics cibles appropriés, en particulier les voyageurs haut de gamme.

Le responsable a également salué les efforts déployés par le Vietnam pour promouvoir sa gastronomie en collaboration avec le Guide Michelin, notant que des plats mondialement reconnus tels que le « pho » et le « bánh mì » constituent d'excellents atouts pour attirer les visiteurs internationaux. Grâce au vaste écosystème de Warner Bros. Discovery, incluant Food Network, le potentiel de promotion culinaire à plus grande échelle sur de multiples plateformes est important, a-t-il déclaré.

Une nouvelle feuille de route pour la coopération

CNN développe également son offre d’événements internationaux à travers sa série « Global Perspectives », qui réunit décideurs politiques, chefs d’entreprise et experts internationaux autour de thématiques majeures telles que le tourisme, l’intelligence artificielle, la culture ou les arts. Dans les prochains mois, CNN pourrait organiser des activités similaires au Vietnam ou accompagner l’intégration d’intervenants et de standards internationaux dans les événements vietnamiens.

Afin de franchir une nouvelle étape dans cette coopération, le vice-ministre Phan Tâm a proposé l’élaboration d’un cadre unifié d’indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer l’efficacité des campagnes, le renforcement des formations et des échanges de personnel afin d’améliorer les compétences en communication et en narration, ainsi que la mise en place d’un modèle de communication intégré réunissant le ministère, CNN, les collectivités locales et les entreprises touristiques pour optimiser les ressources et garantir une image nationale cohérente.

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Accueillant favorablement ces propositions, le vice-président exécutif de CNNIC a déclaré que des KPI standardisés permettraient un ciblage plus précis du public. Il a réaffirmé la volonté de CNN d'apporter un soutien technique au Vietnam pour le développement de contenus sur des plateformes numériques en forte croissance telles que TikTok, Instagram et Facebook.

Il a également souligné le potentiel de coopération en matière de promotion culturelle et festive, affirmant que le patrimoine culturel matériel et immatériel du Vietnam, reconnu par l'UNESCO, pourrait être davantage mis en valeur sur les plateformes internationales de CNN.

Au-delà du tourisme, Phil Nelson a suggéré d’étendre la coopération à la promotion des investissements, en s’appuyant sur les capacités d’analyse de données de CNN afin de mieux comprendre les différents segments d’audience et d’élaborer des stratégies de contenu adaptées.Enfin, il a réaffirmé l'engagement de CNN à accompagner le Vietnam dans ses efforts de promotion touristique internationale. -VNA