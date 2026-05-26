Culture-Sports

Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.
Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et CNN International Commercial (CNNIC) poursuivront leur stratégie de promotion touristique dans une nouvelle phase de coopération, à la suite d’une récente rencontre à Hanoï entre le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, et le vice-président exécutif de CNNIC, Phil Nelson.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Ce partenariat s’inscrit dans l’esprit de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne, qui met l’accent sur le renforcement de la promotion internationale, l’intégration culturelle et la construction de marques culturelles et touristiques afin d’accroître le rayonnement du pays.

Raconter le Vietnam à travers sa culture et sa gastronomie

Décrit comme un « maître conteur », CNN devrait valoriser l'image du Vietnam grâce à des programmes immersifs mettant en lumière sa culture, sa gastronomie, son peuple et sa transition vers une croissance verte, a déclaré le vice-ministre Phan Tam. Il a souligné que ce type de contenu est perçu comme ayant un impact et une portée plus importants que les formats publicitaires traditionnels.

Fort de sa présence sur les principaux marchés internationaux, CNN propose de développer des campagnes ciblées et des produits médiatiques sur mesure. Le Vietnam souhaite notamment promouvoir sa gastronomie, intimement liée à son patrimoine culturel immatériel, à travers des contenus diffusés sur CNN Travel.

Le vice-président exécutif de CNNIC, Phil Nelson s'est dit impressionné par la richesse de l'histoire et la profondeur culturelle du Vietnam, ainsi que par des destinations comme Hoi An, Da Nang, Da Lat et Hanoï. Chaque lieu, a-t-il noté, offre des histoires uniques et captivantes qui méritent une plus grande reconnaissance internationale.

cnn3.png
La récente rencontre à Hanoï entre le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tam, et le vice-président exécutif de CNNIC, Phil Nelson. Photo : TITC

Il a exprimé le souhait de poursuivre une coopération étroite avec le ministère afin de raconter l’histoire du Vietnam de manière originale et attractive, estimant que la capacité de CNN à produire des contenus visuels à qualité cinématographique pourrait contribuer à magnifier les paysages et les destinations vietnamiennes.

Le Vietnam possède un fort potentiel dans de nombreux segments touristiques, notamment le tourisme culturel et gastronomique, le golf, les complexes hôteliers de luxe et les lieux de tournage. Cependant, Phil Nelson a souligné que la clé du succès réside dans la communication efficace de ces atouts aux publics cibles appropriés, en particulier les voyageurs haut de gamme.

Le responsable a également salué les efforts déployés par le Vietnam pour promouvoir sa gastronomie en collaboration avec le Guide Michelin, notant que des plats mondialement reconnus tels que le « pho » et le « bánh mì » constituent d'excellents atouts pour attirer les visiteurs internationaux. Grâce au vaste écosystème de Warner Bros. Discovery, incluant Food Network, le potentiel de promotion culinaire à plus grande échelle sur de multiples plateformes est important, a-t-il déclaré.

Une nouvelle feuille de route pour la coopération

CNN développe également son offre d’événements internationaux à travers sa série « Global Perspectives », qui réunit décideurs politiques, chefs d’entreprise et experts internationaux autour de thématiques majeures telles que le tourisme, l’intelligence artificielle, la culture ou les arts. Dans les prochains mois, CNN pourrait organiser des activités similaires au Vietnam ou accompagner l’intégration d’intervenants et de standards internationaux dans les événements vietnamiens.

Afin de franchir une nouvelle étape dans cette coopération, le vice-ministre Phan Tâm a proposé l’élaboration d’un cadre unifié d’indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer l’efficacité des campagnes, le renforcement des formations et des échanges de personnel afin d’améliorer les compétences en communication et en narration, ainsi que la mise en place d’un modèle de communication intégré réunissant le ministère, CNN, les collectivités locales et les entreprises touristiques pour optimiser les ressources et garantir une image nationale cohérente.

cnn1.png
Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Accueillant favorablement ces propositions, le vice-président exécutif de CNNIC a déclaré que des KPI standardisés permettraient un ciblage plus précis du public. Il a réaffirmé la volonté de CNN d'apporter un soutien technique au Vietnam pour le développement de contenus sur des plateformes numériques en forte croissance telles que TikTok, Instagram et Facebook.

Il a également souligné le potentiel de coopération en matière de promotion culturelle et festive, affirmant que le patrimoine culturel matériel et immatériel du Vietnam, reconnu par l'UNESCO, pourrait être davantage mis en valeur sur les plateformes internationales de CNN.

Au-delà du tourisme, Phil Nelson a suggéré d’étendre la coopération à la promotion des investissements, en s’appuyant sur les capacités d’analyse de données de CNN afin de mieux comprendre les différents segments d’audience et d’élaborer des stratégies de contenu adaptées.Enfin, il a réaffirmé l'engagement de CNN à accompagner le Vietnam dans ses efforts de promotion touristique internationale. -VNA

#CNN International Commercial
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm (à gauche) et le vice-président exécutif de CNN International Commercial (CNNIC), Phil Nelson, à Hanoi, le 25 mai. Photo : baovanhoa.vn

CNN accompagne le Vietnam pour promouvoir son image à l’international

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tâm, a réaffirmé la volonté du ministère de renforcer sa coopération avec CNN afin de partager des histoires uniques sur le Vietnam avec le public international, qu’il s’agisse de sa culture, de sa cuisine, de son peuple ou du parcours du pays vers l’innovation et le développement durable.

Voir plus

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hue, Tran Huu Thuy Giang (debout), s'exprime à la conférence de presse. Photo : VNA

Festival de Hue 2026 : la musique internationale à l’honneur en juin

La programmmation de la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 qui aura lieu du 13 au 18 juin 2026 a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du Festival de Hue, relevant du Comité populaire de cette ville du Centre.

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

La pagode Serey Meang Kol Sa Kor, trésor culturel d’An Giang

Située dans la province d’An Giang, la pagode Serey Meang Kol Sa Kor, également connue sous le nom de Vinh Thanh, se distingue par son impressionnant ensemble de statues bouddhiques et par une architecture fortement empreinte de l’identité culturelle du bouddhisme theravāda khmer.

Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

La province septentrionale de Ninh Binh séduit les visiteurs non seulement par ses montagnes spectaculaires et ses réseaux de grottes, mais aussi par les magnifiques saisons florales qui éclosent au cœur de ses paysages patrimoniaux. L’association entre la beauté naturelle et des spectacles immersifs transforme l’ancienne capitale impériale en une destination de plus en plus prisée pour le tourisme saisonnier.

Des chefs étoilés Michelin se réuniront à Dà Nang pour le Festival artistique et gastronomique de Dà Nang. Photo : organisateurs

Grande valse de chefs étoilés au Festival artistique et gastronomique de Dà Nang

Placé sous le thème «L’art rencontre la gastronomie», le festival international des arts et de la gastronomie de Dà Nang promet une expérience multisensorielle sur la péninsule de Son Trà, avec des fêtes animées sur la plage, des dîners dignes d’un restaurant étoilé Michelin, des spectacles de cocktails et des concerts.

Des touristes internationaux profitent de promenades en cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoï. Photo znews.vn

Hanoï parmi les villes les plus colorées du monde

Ville aux toits rouges, aux lacs émeraude, aux ruelles sinueuses du Vieux Quartier et au flot incessant de motos, Hanoï figure parmi les villes les plus colorées du monde, selon une nouvelle étude internationale consacrée aux destinations les plus captivantes sur le plan visuel.

Le programme d’échanges en beaux-arts Vietnam - Thaïlande réunit des peintres des deux pays afin de renforcer l’amitié et la diplomatie culturelle bilatérale. Photo: VNA

Échanges culturels Vietnam-Thaïlande à travers la peinture

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, des artistes des deux pays se sont réunis à Bangkok dans le cadre d’un programme d’échanges en beaux-arts organisé par l’ambassade du Vietnam, illustrant le rôle de la peinture comme vecteur de rapprochement culturel et de coopération bilatérale.

Tirage au sort de l'équipe vietnamienne des moins de 17 ans. Photo : FIFA

Mondial U-17 2026: Les Vietnamiens tirent Mali, Belgique et Nouvelle-Zélande

Avant le tirage au sort, le 21 mai à la Maison du football, à Zurich, de nombreuses prédictions laissaient présager que le Vietnam se retrouverait dans un groupe particulièrement difficile, aux côtés de grandes nations du football comme le Brésil ou la France. Le résultat final semble toutefois plus abordable, même s’il représente encore de sérieux défis pour le sélectionneur Cristiano Ronaldo et sa jeune équipe.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Semaine du tourisme de Ninh Binh 2026 : un voyage à travers les patrimoines

Entre rizières dorées et paysages karstiques classés au patrimoine mondial, la province de Ninh Binh a donné le coup d’envoi, le 23 mai, à sa Semaine du tourisme 2026. À travers une série d’événements culturels et artistiques, la localié entend affirmer son statut de destination majeure du tourisme patrimonial, écologique et spirituel au Vietnam.

Les athlètes s'affrontent après la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Près de 900 athlètes aux Championnats d’Asie de lutte 2026 à Da Nang

Pendant plus de deux semaines, Da Nang devient la capitale asiatique de la lutte en accueillant les Championnats d’Asie de lutte 2026. Réunissant près de 900 athlètes venus de 25 pays et territoires, cette compétition continentale confirme les ambitions du Vietnam sur la scène sportive internationale et le rôle grandissant de Da Nang comme destination des grands événements sportifs en Asie.

Techniques de façonnage exceptionnelles sur les céramiques de Bat Trang, témoignant du talent des artisans. Photo : VNA

Hanoï souhaite transformer ses villages de métiers en écosystèmes verts et créatifs

Hanoï accélère la transformation de ses villages de métiers traditionnels en écosystèmes verts et durables, conciliant préservation du patrimoine artisanal, développement touristique et transition écologique. À travers une stratégie fondée sur l’économie verte, les technologies propres et l’aménagement d’espaces de vie durables, la capitale ambitionne de faire de ces villages des moteurs de croissance et des modèles de développement harmonieux.

Un spectacle artistique lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : phunuonline.com.vn.

Ouverture du Festival d’échanges culturels Hoi An – Japon 2026

Le festival propose diverses activités culturelles et artistiques : espaces culturels Vietnam–Japon, reconstitution du cortège de la princesse Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, expositions, spectacles traditionnels, jeux populaires et échanges communautaires.

Hanoi accueillera un festival international de jazz en septembre prochain, attirant de nombreux groupes vietnamiens et étrangers. Photo : bvhttdl.gov.vn

Le Festival international de jazz fera vibrer l’automne de Hanoi

Placé sous le thème « Jazz Hanoi – Mélodie sans frontières », le ce festival fait partie de la feuille de route de Hanoi dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et reflète l’ambition de la capitale de faire de ce festival une marque culturelle distinctive tout en renforçant sa position sur la scène musicale internationale.