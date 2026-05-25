Tourisme

Dô Son vise à devenir un pôle touristique moderne ancré dans son patrimoine

Grâce à la combinaison de beauté naturelle, de patrimoine culturel et d’infrastructures en développement, la station balnéaire de Dô Son cherche à se redéfinir comme une destination côtière moderne tout en préservant l’identité unique qui attire les visiteurs depuis des générations.

La plage de Dô Son, l'une des attractions naturelles de Hai Phong. Photo: mia.vn
La plage de Dô Son, l'une des attractions naturelles de Hai Phong. Photo: mia.vn

Hai Phong (VNA) – Avec ses montagnes qui descendent doucement vers la mer et ses vagues qui caressent son littoral sablonneux, Dô Son, au sud-est de Hai Phong, occupe depuis longtemps une place de choix dans le cœur des voyageurs du Nord du Vietnam.

Aujourd’hui, cette station balnéaire historique entame un nouveau chapitre de son histoire. Hai Phong ambitionne de la transformer en un pôle touristique et de services moderne, tout en préservant son charme naturel et culturel.

Le nouveau quartier de Dô Son s’étend sur une superficie totale de 25 km². Cette zone agrandie offre un potentiel considérable pour le développement touristique grâce à son paysage côtier, son relief montagneux et son climat tropical de mousson favorable.

L’une des particularités géographiques de Dô Son est une chaîne de neuf montagnes qui s’étirent vers la mer, créant une combinaison unique de montagnes, de forêts et de littoral qui contribue à la beauté du site.

Outre ses atouts naturels, Dô Son abrite un riche patrimoine historique, des sites spirituels et des festivals traditionnels qui témoignent de l’identité culturelle de Hai Phong.

Cependant, les autorités locales reconnaissent que la région est confrontée à d’importants défis face à l’évolution constante des exigences touristiques. L’infrastructure, la qualité des services et l’offre touristique nécessitent encore des améliorations pour répondre aux attentes des visiteurs nationaux et internationaux.

Selon Nguyên Quang Diên, président du Comité populaire du quartier de Dô Son, la période actuelle est cruciale pour repenser la stratégie touristique locale. «Dô Son a besoin de solutions rapides et efficaces pour exploiter pleinement son potentiel touristique tout en préservant ses valeurs culturelles traditionnelles», a-t-il déclaré.

« Des ajustements dans la planification touristique et des mécanismes politiques novateurs joueront un rôle essentiel dans la création d’un développement durable. »

Actuellement, Dô Son possède environ 20 km de littoral, dont plus de 2 km de plages propices à la baignade et aux loisirs touristiques. Ces plages sont réputées pour leurs vagues douces, leur sable en pente douce et leurs vastes espaces.

hon-dau-baoxaydung.jpg
La zone touristique internationale de Hon Dâu. Photo: baoxaydung

La région abrite également plusieurs sites culturels et historiques remarquables, notamment l’île de Hon Dâu, réputée pour son importance spirituelle et écologique, le quai historique K15 – également connu sous le nom de «Quai sans numéro», associé aux routes maritimes secrètes durant la guerre du Vietnam – et l’ancien complexe de la tour Tuong Long.

À ce jour, Dô Son compte 13 sites historiques et culturels classés, dont un site inscrit au patrimoine culturel immatériel national, un site panoramique classé au niveau national et quatre sites classés monuments historiques nationaux.

Selon Trân Van Ngoc, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hai Phong, Dô Son bénéficie d’un «nouvel espace de développement» créé par une série de politiques de planification stratégique.

Cette stratégie de développement est également mise en œuvre conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement culturel, contribuant ainsi à enrichir l’expérience des visiteurs tout en préservant le patrimoine culturel local.

Dynamique de développement

Conformément au plan directeur révisé de Hai Phong jusqu’en 2040 avec une vision à l’horizon 2050, et au plan de développement municipal 2021-2030, Dô Son se positionne non seulement comme une station balnéaire, mais aussi comme un pôle touristique international multifonctionnel.

La zone devrait renforcer ses liens touristiques avec l’archipel de Cat Bà et la baie de Ha Long, contribuant ainsi à la création d’un corridor touristique maritime régional dans le Nord du Vietnam.

Parallèlement, Dô Son devrait jouer un rôle plus important au sein de l’écosystème économique de Hai Phong, notamment dans les secteurs de la logistique, des services urbains et des industries de haute technologie.

Plusieurs grands projets de développement et d’infrastructures devraient également dynamiser la croissance de la zone. Parmi ces initiatives figure la création de la zone franche de Hai Phong, approuvée par l’Assemblée nationale, dont une partie s’étend le long de la côte de Dô Son.

Le Comité populaire de Hai Phong a également approuvé la conversion de 290 hectares de surface maritime côtière en terrains destinés à un développement urbain et touristique mixte, ouvrant la voie à de futurs complexes de loisirs et de villégiature.

Parallèlement, d’importants projets de transport – notamment la ligne ferroviaire Kunming (Chine)-Lào Cai-Hanoi-Hai Phong, le projet de port international de Nam Dô Son et la modernisation de l’aéroport international de Cát Bi – devraient renforcer la connectivité de Dô Son et l’intégrer aux réseaux commerciaux et touristiques régionaux.

Grâce à la combinaison de beauté naturelle, de patrimoine culturel et d’infrastructures en développement, Dô Son cherche à se redéfinir comme une destination côtière moderne tout en préservant l’identité unique qui attire les visiteurs depuis des générations. — VNA

source
#station balnéaire de Dô Son #pôle touristique moderne
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les premiers passagers arrivés à Da Nang par ce vol direct. Photo: VNA

Da Nang renforce ses liaisons aériennes avec la Russie, la CEI et la Biélorussie

Le 23 mai, l’aéroport international de Da Nang a accueilli le premier vol direct reliant Moscou à Da Nang depuis plusieurs années, marquant une étape majeure dans la reconquête du marché touristique russe et de la Communauté des États indépendants (CEI). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la ville visant à attirer davantage de touristes internationaux haut de gamme.

Visiteurs au site écotouristique "Piste légendaire de Truong Son et Grotte du Commandement" à Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri : valoriser la mémoire de Truong Son à travers un tourisme innovant

Située au kilomètre 12 de la route 20 Quyet Thang, la Grotte du Commandement servait d’entrepôt général, de poste de commandement et de centre logistique stratégique pour le Commandement 559 pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains. Longue de 150 mètres et large de 100 mètres, elle est organisée en sept niveaux fonctionnels. Elle servait au stockage des armes et des vivres, aux soins des blessés, aux communications et à la vie quotidienne des soldats en route vers le Sud.

L'île de Ly Son, province de Quang Ngai. Photo: VNA

Les Vietnamiens privilégient des destinations authentiques pour l’été 2026

Face à une demande croissante pour des séjours authentiques et moins fréquentés, les voyageurs vietnamiens se tournent cet été vers des îles préservées, des plateaux d’altitude et des sites patrimoniaux émergents, stimulant une redéfinition des priorités d’aménagement et de préservation touristique.

Photo: danviet.vn

À Dà Nang, excursion autour du thé au sommet de Son Trà après Bill Gates

Cette initiative, inspirée par l’engouement suscité par le voyage du milliardaire américain à Dà Nang en mars 2024, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour diversifier l’offre écotouristique de Dà Nang et créer de nouvelles expériences en pleine nature pour les visiteurs sur la péninsule de Son Trà.

La Journée des 7 Merveilles aura lieu le 7 juillet pour célébrer la baie d'Ha Long, l'un des sites naturels les plus célèbres au monde. (Photo : courtoisie du Département de gestion du patrimoine mondial de la baie d'Ha Long - Yen Tu)

La baie d’Ha Long à l’honneur lors de la Journée des 7 Merveilles

Classée parmi les sept nouvelles merveilles naturelles du monde, la baie d’Ha Long sera au cœur d’une série d’activités internationales organisées à Quang Ninh à l’occasion de la Journée des 7 Merveilles, célébrant la beauté et la préservation du patrimoine mondial.

Sun PhuQuoc Airways ouvre au monde la porte d'entrée vers le paradis de Phu Quoc. Photo : Sun Group

La presse américaine encense Phu Quoc, nouvelle perle touristique de l’Asie

Entre plages idylliques, infrastructures de luxe et expériences touristiques haut de gamme, Phu Quoc séduit de plus en plus les médias internationaux. Le magazine américain Travel and Tour World salue notamment l’essor spectaculaire de l’île vietnamienne, désormais considérée comme l’une des destinations les plus prisées d’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et le ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, assistent à la cérémonie de signature des accords de coopération entre le Vietnam et l'Inde. Photo : VNA

Vinpearl scelle une alliance tripartite pour s'imposer sur le marché indien

La signature des protocoles d'accord entre Vinpearl et Thomas Cook India, SOTC Travel et MakeMyTripVinpearl vise à établir un accès direct et complet à tous les segments de clientèle de l'Inde, afin de positionner durablement le Vietnam comme une destination prioritaire pour les 1,47 milliard d'habitants de la puissance indienne.

La culture locale rend les destinations vietnamiennes attrayantes. Photo : VietnamPlus

Tourisme : le Vietnam prépare une nouvelle phase de développement

Selon les analyses du secteur, l’intégration des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique permet au tourisme vietnamien d’évoluer vers un modèle plus intelligent, axé sur les données et la personnalisation des expériences. Les politiques d’intégration internationale ouvrent également de nouvelles perspectives pour élargir les marchés et renforcer l’attractivité du Vietnam auprès des visiteurs étrangers.

La plage de Ky Xuan (province de Ha Tinh) possède un long littoral, du sable fin et une beauté naturelle préservée. Photo : VNA

Le tourisme balnéaire vietnamien entre dans sa haute saison estivale

À l’approche de l’été 2026, le marché du tourisme intérieur connaît une forte accélération, notamment dans les destinations balnéaires. Des villes côtières comme Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ha Long et Cat Ba enregistrent une fréquentation soutenue, portée par la reprise précoce des voyages familiaux et des courts séjours de détente.

Apparu au début du 20e siècle, le marché flottant de Cai Rang se trouve au croisement des rivières Cân Thơ, Dâu Sâu, Cai Son et Cai Rang. Photo: thamhiemmekong.com

Au fil du marché flottant de Cai Rang, éclatant de couleurs tropicales

L’Association du tourisme de la ville a déclaré que le marché flottant de Cai Rang et le tourisme fluvial sont des caractéristiques emblématiques de Cân Tho. Elle étudie de nouveaux circuits pour relier le marché flottant à d’autres attractions touristiques, en proposant des services variés pour enrichir l’expérience des visiteurs, tels que des dégustations de spécialités culinaires et des spectacles artistiques de différentes régions.

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel. Photo : VNA

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel

Ces vergers ont été sélectionnés parmi les 143 « beaux vergers » reconnus par le président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, répondant à des critères liés à la superficie, aux processus de production, à l’hygiène sanitaire des aliments ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité paysagère pour l’accueil des touristes.