Tourisme

Le train international Vietnam-Chine relance la connectivité touristique transfrontalière

Un an après la reprise de son exploitation, la ligne ferroviaire internationale reliant Hanoï à Nanning, a transporté plus de 31 700 passagers venus de plus de 50 pays et territoires. Au-delà des déplacements transfrontaliers, ce service contribue au développement du tourisme, des échanges culturels et de la coopération entre le Vietnam et la Chine.

Photo: Vietnam+
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Pékin (VNA) - Le train international de voyageurs reliant le Vietnam et la Chine a célébré, le 25 mai, le premier anniversaire de la reprise de son exploitation, avec plus de 31 700 passagers transportés issus de plus de 50 pays et territoires, dont la Chine, la France et la Russie, selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine.

Cette ligne ferroviaire relie Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, à Hanoï. Suspendue en février 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, elle a officiellement repris du service le 25 mai 2025. Chaque soir, le train T8701/MR2 part de Nanning à destination de Hanoï, tandis que le train MR1/T8702 quitte de nuit la gare de Gia Lam pour la Chine.

Un an après sa remise en service, cette liaison répond non seulement aux besoins de déplacement transfrontalier, mais constitue également une passerelle d’échanges culturels et d’amitié entre les peuples. Grainne, une touriste irlandaise découvrant pour la première fois le Vietnam en train, a souligné que ce mode de transport permet aux voyageurs de circuler librement dans les wagons et d’admirer les paysages tout au long du trajet, ce qui explique son attrait croissant auprès des touristes internationaux.

Afin d’améliorer la qualité des services destinés aux voyageurs étrangers, les trains disposent d’équipes de bord maîtrisant le chinois, le vietnamien et l’anglais. Ils sont également équipés de dispositifs de traduction intelligente capables d’interpréter directement plus de 70 langues. Ces équipements facilitent la communication avec les passagers internationaux et contribuent à dynamiser les échanges commerciaux et touristiques entre le Vietnam et la Chine. -VNA

#train international #Vietnam-Chine #passagers
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