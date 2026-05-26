Le travail législatif doit passer d’une logique de gestion à une logique de création du développement

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Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 26 mai, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam, a présidé une réunion consacrée à l’examen du projet de Rapport sur les résultats du contrôle et de la supervision (2e phase) du Bureau politique et du Secrétariat du Parti concernant le Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN).

Après avoir entendu le projet de Rapport et les différentes interventions, To Lam a salué un document élaboré avec soin, conforme aux exigences du Bureau politique et du Secrétariat, reflétant de manière relativement complète les résultats de la direction et de la conduite du Comité permanent du Comité du Parti de l’AN.

​Il a demandé à l’équipe d’inspection de prendre en compte au maximum les contributions pertinentes afin de finaliser le rapport pour soumission au Bureau politique.

Le haut dirigeant vietnamien a souligné que le Comité du Parti de l’AN avait affirmé son rôle central dans la direction du travail législatif, la supervision et la prise de décisions sur les grandes questions nationales. Il a salué une mise en œuvre active et coordonnée avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés, dans un contexte de volume de travail très important et souvent inédit.

Concernant la réforme de l’organisation administrative à trois niveaux, ainsi que la décentralisation et la délégation de pouvoirs, il a estimé qu’il s’agissait d’une réforme majeure ayant globalement assuré la continuité du système politique sans perturbation pour les citoyens et les entreprises.

Toutefois, il a demandé de poursuivre la révision et l’amélioration du cadre institutionnel afin d’assurer sa cohérence et sa stabilité à long terme, en évitant les dispositions temporaires. Il a insisté sur la nécessité de suivre de près la réalité afin de résoudre les difficultés liées aux effectifs, aux compétences et aux conditions de travail.

​To Lam a également rappelé que la décentralisation devait aller de pair avec le renforcement des capacités d’exécution et un contrôle rigoureux, en évitant toute situation où les compétences seraient transférées sans ressources suffisantes.

​Saluant les efforts du Comité du Parti de l’AN dans la réorganisation de ses organes, il a demandé de promouvoir la transformation numérique et de renforcer la formation d’un personnel hautement qualifié.

​Concernant l’objectif de croissance à deux chiffres, il a souligné le rôle déterminant des institutions et la nécessité d’un changement profond de la pensée législative : passer d’une logique de gestion à une logique de création du développement, et abandonner l’approche « s’il est impossible de gérer, il faut interdire ».

​Il a appelé l’AN à accélérer la levée des goulots d’étranglement institutionnels, notamment dans les domaines de l’investissement, du foncier, des finances, de la science et de la technologie, des données et de la transformation numérique.

​Concernant la mise en œuvre de la Résolution 57 sur la science, la technologie et la transformation numérique, il a salué les efforts de l’AN dans l’adoption de lois fondamentales et la création d’un cadre juridique favorable à l’économie numérique, à la société numérique et à la citoyenneté numérique.

​Il a également demandé de poursuivre la construction d’un « AN numérique » et d’un système législatif basé sur les données et l’intelligence artificielle, ainsi que d’accélérer la réglementation des nouveaux domaines technologiques et des actifs numériques.

​Sur l’évaluation des cadres, il a insisté sur la nécessité d’un changement profond des méthodes d’évaluation, qui doivent être objectives, continues et liées aux résultats concrets du travail, afin d’éviter les évaluations formelles.

​Enfin, il a conclu que les résultats de la mission de contrôle montrent des efforts importants et responsables du Comité du Parti de l’AN, contribuant significativement à la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès du Parti. -VNA

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