136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh : visite du lieu où il travailla à Boston

​

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890), l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a conduit une délégation vietnamienne à l’hôtel Omni Parker House, à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, où Ho Chi Minh travailla entre 1912 et 1913 lors de son voyage à la recherche d’une voie pour libérer le Vietnam.

​

​

La visite a réuni des représentants de la communauté vietnamienne, des intellectuels ainsi que des étudiants vivant dans le Nord-Est des États-Unis. Dans une atmosphère empreinte de solennité, les participants ont évoqué la période durant laquelle le jeune Nguyen Tat Thanh découvrit la société américaine, les idéaux démocratiques ainsi que les mouvements de lutte contre les discriminations raciales, des expériences qui contribuèrent profondément à façonner sa pensée politique.

​

​

La direction de l’hôtel a présenté plusieurs documents et objets liés au passage de Ho Chi Minh, notamment l’ancien four et la table de marbre associés à son travail. La délégation a également découvert deux spécialités emblématiques de l’établissement : le « Boston Cream Pie » et les « Parker House Rolls », préparés selon des recettes remontant à l’époque où Nguyen Tat Thành y travaillait.

​

​

L’ambassadeur Do Hung Viet a souligné que l’ Omni Parker House n’est pas seulement un lieu historique lié à la vie du Président Ho Chi Minh, mais aussi un symbole vivant de la profondeur des échanges entre les peuples vietnamien et américain ainsi que des liens historiques particuliers entre les deux pays. Selon lui, préserver et faire connaître les récits sur Ho Chi Minh aux États-Unis contribue à mieux faire comprendre à la communauté internationale son parcours pour l’indépendance du Vietnam, ainsi que l’aspiration du peuple vietnamien à la paix et à la liberté.

​

​

Le diplomate vietnamien a également salué les efforts constants de la direction de l’hôtel pour préserver les documents, objets et souvenirs liés au Président Ho Chi Minh, tout en réservant un accueil chaleureux aux délégations vietnamiennes. Il a enfin mis en valeur l’importance croissante accordée à ce site historique et culturel, qui contribue à honorer la mémoire de Ho Chi Minh, héros de la libération nationale et grande figure culturelle mondiale.

​

​

Fondé en 1855, l’Omni Parker House est considéré comme le plus ancien hôtel en activité continue des États-Unis. De nombreuses personnalités célèbres y ont séjourné, parmi lesquelles les anciens présidents américains John F. Kennedy et Bill Clinton. -VNA

​