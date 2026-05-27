Politique

ONUDC: La Convention de Hanoi doit être vue comme un engagement à long terme

Delphine Schantz, représentante régionale de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a recommandé aux pays de considérer la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi) comme un «point de départ», et non comme un «objectif final».

Delphine Schantz : La Convention de Hanoi doit être considérée comme un engagement à long terme, et non comme un événement ponctuel. Photo: VNA
Delphine Schantz : La Convention de Hanoi doit être considérée comme un engagement à long terme, et non comme un événement ponctuel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Delphine Schantz, représentante régionale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a recommandé aux pays de considérer la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi) comme un « point de départ », plutôt que comme un « objectif final ». Elle a formulé cette recommandation lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d'information (VNA).

- Le Vietnam est devenu le premier pays d’Asie du Sud-Est et le troisième au monde à ratifier la Convention de Hanoi. Selon vous, que révèle cette étape importante quant au rôle croissant du Vietnam dans la coopération internationale contre la cybercriminalité ?

delphine-schantz.jpg
Delphine Schantz, représentante régionale de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique. Photo: ONUDC

Le Vietnam a été le premier pays d’Asie du Sud-Est – et seulement le troisième au monde – à ratifier la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. La ratification d’un tel instrument implique une révision de son cadre juridique national, une coordination entre les entités gouvernementales concernées et un engagement politique fort. Les efforts déployés par le Vietnam dans le court laps de temps écoulé depuis la signature de la Convention en octobre dernier à Hanoi sont à saluer. Il a établi une norme pour la région de l’Asie du Sud-Est.

Cette étape importante établit une référence pour l’Asie du Sud-Est, confrontée à des défis graves et croissants en matière de cybercriminalité. Parmi ceux-ci figurent les escroqueries en ligne à grande échelle, les réseaux criminels ayant piégé des milliers de victimes, l’exploitation et les abus sexuels d’enfants en ligne, les violences faites aux femmes sur Internet et le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies. La lutte contre ces menaces exige une réponse juridique, judiciaire et opérationnelle concertée, à laquelle le Vietnam contribuera activement.

Pour l’ONUDC, cette réussite témoigne d’un partenariat bâti sur de nombreuses années de collaboration avec les autorités vietnamiennes en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, d’enquêtes sur la cybercriminalité, de traitement des preuves numériques et de promotion des réformes juridiques.

- Comment évaluez-vous la coordination entre les principales organisations internationales telles que l’Union interparlementaire (UIP), INTERPOL et l’ONUDC pour garantir que la Convention se traduise par des actions concrètes et efficaces ?

Ces trois organisations ont des mandats différents et, lorsqu’elles collaborent, leurs résultats sont plus probants. INTERPOL intervient au niveau opérationnel en reliant les forces de police, en partageant des renseignements et en coordonnant les enquêtes transfrontalières en temps réel. L’Union interparlementaire travaille avec les législateurs pour les aider à comprendre les modifications que leurs législations nationales doivent apporter pour se conformer aux exigences de la Convention. L’ONUDC axe son action sur le soutien juridique, institutionnel et le renforcement des capacités : elle aide les pays à consolider leurs systèmes juridiques et à former les régulateurs, les forces de l’ordre et les procureurs.

Cette coordination s’avère efficace dans plusieurs domaines, tels que les campagnes conjointes de sensibilisation, les programmes de formation, le partage de connaissances entre les législateurs et les forces de l’ordre, et l’élaboration de cadres communs de suivi des progrès. L’existence d’une législation ne suffit pas si elle n’est pas mise en œuvre de manière adéquate et efficace.

Il faudra la collaboration de ces trois organisations, et d’autres encore, pour rendre les espaces numériques plus sûrs partout dans le monde.

vnanet-convention-de-hanoi.jpg
Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, signe la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi). Photo : VNA

- Du point de vue régional de l’ONUDC, comment évaluez-vous le niveau actuel de préparation des pays d’Asie du Sud-Est à ratifier et à mettre en œuvre la Convention de Hanoi ?

En Asie du Sud-Est, les pays se trouvent à différents stades de lutte contre la cybercriminalité. Certains ont déjà adopté des lois robustes en la matière, mis en place des unités d’enquête spécialisées et conclu des accords bilatéraux avec d’autres pays pour partager des preuves, confisquer des actifs numériques et coopérer sur les affaires. Ces pays devraient progresser rapidement vers la ratification et la mise en œuvre de ces lois. D’autres, en revanche, sont encore en train de jeter les bases et pourraient avoir besoin de davantage de temps et de soutien.

Il convient toutefois de souligner l’engagement politique fort qui anime toute la région, comme en témoignent les récentes déclarations ministérielles de l’ASEAN. La cybercriminalité, et notamment les vastes opérations d’escroquerie qui continuent de causer des dommages considérables aux populations et aux économies d’Asie du Sud-Est, est devenue une priorité pour les plus hauts gouvernements.

Il existe un consensus dans toute la région pour s’attaquer efficacement au problème dans toutes ses dimensions, et la Convention offre le cadre adéquat pour répondre à cette aspiration.

Bien que la dimension politique soit présente, le principal défi pour la plupart des pays demeure d’ordre technique et pratique : mettre en place des systèmes d’identification, de dissuasion et de protection, et rendre la coopération transfrontalière efficace. Ce sont précisément les domaines sur lesquels l’ONUDC concentre ses efforts, et où les investissements des prochaines années auront le plus d’impact.

- Quels sont les défis les plus courants que l’ONUDC a observés jusqu’à présent dans la transposition des dispositions de la Convention en cadres juridiques nationaux et en pratiques opérationnelles ?

Les difficultés que nous rencontrons le plus souvent se résument à quelques domaines récurrents.

Premièrement, l’élaboration de nouvelles lois hautement techniques peut s’avérer complexe. La transposition des exigences de la Convention dans le cadre juridique et judiciaire existant de chaque pays requiert une véritable expertise. La définition des termes juridiques peut engendrer des problèmes lors des procédures judiciaires ou entraver l’entraide judiciaire.

Deuxièmement, de nombreux pays mettent à jour simultanément leurs lois sur la cybercriminalité et la protection de la vie privée, deux domaines souvent contradictoires. Les forces de l’ordre ont besoin d’accéder aux preuves numériques pour enquêter sur les crimes, tandis que les individus ont droit au respect de leur vie privée. Trouver le juste équilibre législatif – et obtenir l’approbation du Parlement – est un véritable défi, et il n’existe pas de solution unique applicable à tous les pays.

Troisièmement, la loi doit protéger efficacement les citoyens contre les risques de la cybercriminalité. Parallèlement, il est essentiel de veiller à ce que les individus, notamment les femmes et les enfants, ne soient pas poursuivis pour des actes involontaires si la loi ne le prévoit pas clairement.

Enfin, aucune réponse à la cybercriminalité ne sera efficace sans agents bien formés : des enquêteurs maîtrisant les preuves numériques, des procureurs capables de constituer des dossiers de cybercriminalité et de tirer parti de la coopération judiciaire internationale, et des juges possédant une connaissance suffisante des infractions. La législation évolue plus vite que les compétences, et cet écart constitue l’un des principaux obstacles que nous observons dans la région.

- Du point de vue de l’ONUDC, quelles recommandations concrètes formuleriez-vous pour garantir que la Convention de Hanoi passe du statut d’engagement sur le papier à une mise en œuvre effective dans la pratique dans tous les États membres ?

La recommandation la plus importante est de considérer la mise en œuvre comme un engagement à long terme, et non comme un événement ponctuel. La ratification de la Convention est essentielle, mais le véritable travail commence ensuite. Les pays qui élaborent des plans clairs, définissant les responsabilités et allouant les ressources nécessaires, obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que ceux qui considèrent la ratification comme une finalité plutôt que comme un point de départ.

Deuxièmement, il est essentiel de s’engager dans un renforcement continu et durable des capacités des enquêteurs, des procureurs et des juges. Les méthodes criminelles évoluent rapidement et les compétences de ceux qui sont chargés de les combattre doivent suivre le même rythme. Cela exige un investissement constant en efforts et en ressources.

Troisièmement, il est essentiel de développer les mécanismes de coopération, et pas seulement les lois, ce qui implique de renforcer la coordination nationale et la coopération internationale. La Convention établit le cadre juridique permettant aux pays de collaborer – partage de preuves, extradition de suspects, enquêtes conjointes. Toutefois, ces plateformes de coopération doivent être activement mises en place et maintenues. La région dispose déjà de cadres et d’organes permettant cette coopération, et l’ONUDC encourage les États membres à les exploiter pleinement.

Enfin, il est essentiel d’impliquer le secteur privé comme un véritable partenaire, notamment par le biais de partenariats public-privé. Les entreprises technologiques et les fournisseurs de télécommunications détiennent une grande partie des preuves numériques indispensables aux enquêtes. Établir avec ces entreprises des cadres de coopération clairs, équitables et transparents, plutôt que de les considérer uniquement comme des entités à réglementer, renforce l’ensemble du système. Les pays qui ont investi dans ces relations obtiennent ainsi des réponses nettement plus efficaces en matière de lutte contre la cybercriminalité.

Note :

La Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité ; Renforcement de la coopération internationale pour la lutte contre certaines infractions commises au moyen de systèmes d’information et de communication et pour la communication de preuves sous forme électronique d’infractions graves, est un traité international majeur adopté en 2024 afin de renforcer la coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité.

Elle établit des normes juridiques pour traiter des infractions telles que l’accès illégal, la cyberfraude et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, tout en garantissant les droits humains et la protection des données. La cérémonie de signature à Hanoi en octobre 2025 souligne la contribution active du Vietnam à la gouvernance numérique. – VNA

source
#Convention de Hanoi #Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité #Delphine Schantz #ONUDC #Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et son épouse. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam part pour une visite officielle en Thaïlande

La visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays, à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et dans un contexte de coopération économique en forte progression.

Les membres de la délégation vietnamienne effectuent des recherches sur des documents relatifs au Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh : visite du lieu où il travailla à Boston

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur Do Hung Viet s’est rendue à l’hôtel historique Omni Parker House, à Boston, où le jeune Nguyen Tat Thanh travailla au début du XXe siècle. Cette visite de mémoire met en lumière les liens historiques et humains entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que l’héritage international laissé par le dirigeant vietnamien.

Le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn, expert de premier plan des questions régionales, lors d’un entretien accordé au correspondant de la VNA à Bangkok. Photo : VNA

Les relations Thaïlande-Vietnam gagnent en dynamisme et en portée stratégique

À la veille de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn souligne le dynamisme croissant des relations bilatérales. Selon lui, le partenariat stratégique global entre les deux pays ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, sécuritaire et régional, tout en renforçant le rôle central de l’ASEAN face aux défis géopolitiques actuels.

Photo: Ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues algérien et namibien afin de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des investissements. Les échanges ont mis en avant la volonté commune de consolider les relations traditionnelles et d’élargir les partenariats économiques entre le Vietnam et ses partenaires africains.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et des délégués. Photo : VNA

Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit des parlementaires américains

Le 26 mai 2026 à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu une délégation de parlementaires des États-Unis. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, notamment dans les domaines économique, commercial, technologique et sécuritaire.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et la délégation de parlementaires américains. Photo: daibieunhandan.vn

Renforcer une coopération Vietnam–États-Unis plus substantielle et approfondie

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Doan Anh, a reçu mardi à Hanoï une délégation de parlementaires américains conduite par le représentant Michael Baumgartner, dans le cadre d’un échange visant à renforcer la coopération parlementaire et le partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette rencontre a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir les relations Vietnam–États-Unis dans les domaines politique, économique et régional.

Les délégués à la conférence de presse pour annoncer officiellement le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : Façonner un avenir commun centré sur les peuples

Hanoï accueillera les 9 et 10 juin 2026 le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la Vision ASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

La rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang et le représentant Micheal Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA

Promouvoir la coopération Vietnam–États-Unis sur la base de la confiance et de l’amitié

Le Vietnam et les États-Unis entendent poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment la défense, l’économie, l’éducation et les échanges parlementaires. Lors d’une rencontre tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider la confiance politique et de promouvoir des relations stables et constructives.

L'article « Thaïlande - Vietnam : du Nem nuong au Partenariat stratégique intégral » a été publié sur le site web Bangkokbiznews le 26 mai. Photo : VNA

Les échanges entre les peuples au cœur du Partenariat stratégique intégral entre la Thaïlande et le Vietnam

Dans un article publié le 26 mai sur Bangkokbiznews, la haute diplomate thaïlandaise Nattasuda Metaprasert analyse la mutation des relations Bangkok-Hanoï. Intitulé « Du Nem nuong au Partenariat stratégique intégral », son article décrit un modèle de coopération exemplaire pour l'ASEAN, dont le socle n'est plus strictement politique ou marchand, mais profondément ancré dans une identité culturelle et humaine partagée.

Un clip de sensibilisation réalisé à l’aide de l’IA par la police de la commune de Bô Trach (Quang Tri) afin de mettre en garde contre la criminalité. Photo : VNA

📝Édito : Vers un écosystème idéologique numérique : anticiper pour préserver la maîtrise du récit

Face à l’explosion des fausses informations, des contenus manipulés et des technologies d’intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, le travail idéologique est appelé à évoluer en profondeur. L’enjeu n’est plus seulement de réagir, mais de détecter, analyser et orienter l’information dès les premiers signaux afin de préserver l’initiative sur l’espace numérique.

Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow. Photo : VNA

Une visite clé pour les relations entre le Vietnam et la Thaïlande

La visite officielle en Thaïlande, du 27 au 29 mai, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, offrira l’occasion de réaffirmer la confiance politique entre les deux parties et d’ouvrir une nouvelle phase dans les relations bilatérales, selon le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow.

Photo : capture de l'écran

La presse singapourienne salue les relations Vietnam-Singapour

L'article intitulé « Singapour-Vietnam : renforcer la coopération économique dans un contexte mondial en mutation » publié le 25 mai sur le portail singapourien AsiaInvest Singapore (asiainvest.com.sg) a souligné que la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à Singapour du 29 au 31 mai intervient dans un contexte marqué par les transformations rapides de l’environnement économique mondial.

L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya. Photo: VNA

La visite du haut dirigeant Tô Lâm renforcera le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

La visite du haut dirigeant Tô Lâm revêt une signification majeure dans la mesure où il s’agit du premier déplacement officiel en Thaïlande du plus haut dirigeant vietnamien après le 14e Congrès national du PCV et après la mise en place de la nouvelle direction vietnamienne. La Thaïlande est également honorée d’être le premier pays de l’ASEAN visité par Tô Lâm avant ses autres déplacements dans la région.

Capture d’écran de l’article « Le dirigeant vietnamien sur les traces du Président Hô Chi Minh en Thaïlande », publié par Khaosod English le 25 mai. Photo: VNA

La presse thaïlandaise souligne la portée historique de la visite du haut dirigeant Tô Lâm à Udon Thani

Le quotidien thaïlandais Khaosod English met en avant la dimension historique et symbolique de la prochaine visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, notamment son déplacement dans la province d’Udon Thani, haut lieu lié aux activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh il y a près d’un siècle.