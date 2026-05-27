Politique

50 ans de relations Vietnam–Philippines : une visite de To Lam pour tracer les perspectives futures

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné la portée historique de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam du 31 mai au 1er juin 2026, et les perspectives d'une coopération bilatérale approfondie.

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, Photo : VNA
L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans une interview accordée à la presse avant de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d'une haute délégation vietnamienne, du 31 mai au 1er juin 2026, l'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné la portée historique de cet événement et les perspectives d'une coopération bilatérale approfondie.

Selon l'ambassadeur Francisco Noel R. Fernandez III, cette visite d’État revêt une dimension exceptionnelle car il s'agit de la première fois qu'un secrétaire général du PCV se rend aux Philippines, marquant ainsi la rencontre officielle initiale entre les plus hauts dirigeants des deux nations.

Cet événement est d'autant plus significatif qu'il intervient lors de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Philippines. C'est une opportunité pour les deux parties de dresser le bilan de cinq décennies de liens et, plus important encore, de définir une vision commune pour les cinquante prochaines années, voire au-delà.

La visite devrait couvrir l'ensemble des domaines de coopération, allant du commerce et de la culture à la sécurité, ainsi que la coordination au sein de l'ASEAN et des forums multilatéraux tels que l'Organisation des Nations Unies.

L'ambassadeur a rappelé qu'au cours de ce demi-siècle, les relations bilatérales ont connu un développement vigoureux. Les échanges entre les peuples sont particulièrement dynamiques, avec environ 430 000 touristes philippins visitant le Vietnam et 33 500 Vietnamiens se rendant aux Philippines.

Si les voyageurs devaient autrefois transiter par un pays tiers, il existe désormais des vols directs reliant plusieurs villes philippines à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang. Par ailleurs, la coopération éducative s'intensifie avec une mobilité croissante des étudiants entre les deux pays pour des programmes universitaires et des stages professionnels.

En matière de sécurité, les échanges entre les garde-côtes philippins et vietnamiens l'année dernière témoignent de la volonté mutuelle d'élargir la coopération gouvernementale. Cette année, des officiers du ministère vietnamien de la Défense suivront des cours d'anglais aux Philippines, tandis que le Vietnam organisera des formations en langue vietnamienne pour les militaires philippins.

Les deux pays renforcent également leurs liens à travers le sport militaire, le Vietnam s'apprêtant à accueillir une compétition entre les armées de l'ASEAN.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux affichent une croissance soutenue. De grands groupes philippins investissent au Vietnam dans l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures et l'assainissement de l'eau. Le Vietnam s'intéresse également à l'expertise philippine en gestion de ports internationaux, envisageant des coentreprises pour développer son propre réseau portuaire.

Sur le volet culturel, à cette occasion de la visite du dirigeant vietnamien, le public philippin pourra découvrir, pour la première fois à Manille, l'art des marionnettes sur l'eau du Vietnam au sein du site historique d'Intramuros, lieu symbolique de l'époque coloniale espagnole reflétant la profondeur des traditions.

L’ambassadeur a souligné que le Vietnam et les Philippines sont deux puissances moyennes dynamiques au sein de l’ASEAN, dont les intérêts et les atouts sont complémentaires. Le Vietnam s’impose par sa croissance économique rapide, tandis que les Philippines apportent leur savoir-faire maritime, ayant notamment proposé la création d'un centre maritime de l'ASEAN. Les deux nations convergent vers la promotion de l'économie bleue, citant la baie de Ha Long comme un modèle exemplaire alliant aquaculture et tourisme.

Enfin, dans le cadre de la prochaine visite du dirigeant To Lam, un forum d’affaires bilatéral sera organisé pour stimuler les investissements. Des exemples comme la chaîne de restauration rapide Jollibee Foods Corporation comptant actuellement 233 restaurants au Vietnam prévoit d'y en ouvrir 300 d'ici la fin de l'année, ou le groupe Vingroup, qui introduit ses véhicules électriques sur le marché philippin, illustrent la vitalité de ce partenariat.

En visant plus 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux, les deux pays s'engagent vers une gestion scientifique des ressources marines, la coopération dans l’éducation, l’intensification des échanges commerciaux et entre les peuples, et un investissement prioritaire dans la jeunesse, base durable de leur relation future, a conclu le diplomate philippin. - VNA

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