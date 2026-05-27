Le dirigeant To Lam et son épouse entament leur visite officielle en Thaïlande

Bangkok (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République To Lam et son épouse, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne, sont arrivés dans l’après-midi du 27 mai à l’aéroport international d’Udon Thani, entamant une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai, à l’invitation du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et de son épouse.

La délégation vietnamienne a été accueillie par des représentants thaïlandais, dont le vice-ministre thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives Watcharaphon Khaokham, ainsi que les autorités de la province d’Udon Thani. Côté vietnamien, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Pham Viet Hung, le consul général du Vietnam à Khon Kaen Dinh Hoang Linh, des responsables diplomatiques et des représentants de la communauté vietnamienne en Thaïlande étaient également présents.

Dès leur arrivée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse et la haute délégation vietnamienne ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh au site mémoriel qui lui est consacré, avant de rencontrer la communauté vietnamienne en Thaïlande.

La délégation vietnamienne a été accueillie par des représentants thaïlandais, des représentants diplomatiques et des représentants de la communauté vietnamienne en Thaïlande. Photo: VNA

Le Vietnam et la Thaïlande entretiennent des relations étroites et partagent de nombreux intérêts communs en matière de paix, de stabilité et de développement régional. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1976, les deux pays ont renforcé de manière continue leur coopération, considérée aujourd’hui comme l’une des plus dynamiques au sein de l’ASEAN.

Ces dernières années, les relations bilatérales ont connu une évolution positive et substantielle, passant du partenariat stratégique au partenariat stratégique renforcé, puis au partenariat stratégique global, témoignant d’un niveau croissant de confiance politique entre les deux pays.

Cette visite officielle illustre l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec la Thaïlande ainsi qu’à la coopération régionale en Asie du Sud-Est. Elle offrira également aux dirigeants des deux pays l’occasion d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre efficacement le nouveau cadre de coopération, afin d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans les années à venir. -VNA

​