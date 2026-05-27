Le Vietnam élargit sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU

Hanoï (VNA) - Lors d’une conférence du Groupe de travail intersectoriel sur la participation du Vietnam aux missions de maintien de la paix de l’ONU, organisée le 27 mai à Hanoï par le ministère de la Défense, le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix, a indiqué qu’en avril dernier, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères avaient enregistré avec succès sept nouveaux types d’unités dans le Système de préparation des capacités de maintien de la paix (PCRS) des Nations unies, où elles ont obtenu la reconnaissance de Niveau 1.

Ces types d’unités comprennent notamment l’infanterie mécanisée et la protection des bases, les hôpitaux de campagne de niveau 2, le génie, le contrôle militaire/la police militaire, les transmissions, les hélicoptères de transport et le soutien aéroportuaire.

Dans l’immédiat, le ministère de la Défense entend concentrer ses préparatifs sur trois catégories : les hôpitaux de campagne, le génie, l’infanterie mécanisée et la protection des bases.

Selon le directeur du Département des opérations de maintien de la paix, près de 1.400 officiers et militaires professionnels vietnamiens, dont 32 policiers, ont été déployés depuis mai 2014 dans différentes missions onusiennes. Ils ont accompli leurs missions avec succès et ont été salués par les Nations unies ainsi que par la communauté internationale.

Outre leurs tâches opérationnelles, les forces vietnamiennes ont mené de nombreuses activités humanitaires, notamment des consultations médicales gratuites, la construction de salles de classe et de routes, l’approvisionnement en eau potable et l’organisation de cours de formation.

Le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, chef du Groupe de travail intersectoriel et chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Prenant la parole lors de la conférence, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, chef du Groupe de travail intersectoriel et chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a estimé que l’enregistrement réussi par le Vietnam des nouveaux types d’unités du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique dans le PCRS confirmait une nouvelle fois la reconnaissance par l’ONU des résultats obtenus par les forces vietnamiennes dans leur participation aux opérations de maintien de la paix, ainsi que des contributions du Vietnam dans ce domaine.

Les préparatifs en vue du développement des types d’unités du ministère de la Défense et de la première unité de Police de maintien de la paix du ministère de la Sécurité publique témoignent également des engagements du Vietnam pour le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Ils contribuent en outre à promouvoir l’image de l’Armée populaire et de la Police populaire, tout en renforçant la position et le prestige du pays sur la scène internationale, a-t-il souligné.

Afin de rendre hommage aux personnes ayant apporté d’importantes contributions à la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, le ministre de la Défense a signé une décision attribuant l’insigne commémoratif « Pour la cause du maintien de la paix des Nations unies » à 60 personnes. -VNA

​