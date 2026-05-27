Économie

Robocon Vietnam 2026 stimule la passion des étudiants pour l’innovation technologique

Le concours de robotique Robocon Vietnam 2026 a officiellement débuté à Hanoï, réunissant 36 équipes venues de tout le pays autour du thème « La Quête du Kung Fu ». Placée sous le signe de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique, cette édition servira également de tremplin pour désigner l’équipe vietnamienne qui participera à l’ABU Robocon 2026 à Hong Kong.

Photo: giaoducthoidai.vn
Photo: giaoducthoidai.vn

Hanoï (VNA) – Le concours de robotique Robocon Vietnam 2026 a officiellement débuté le 26 mai à Hanoï sous le thème « La Quête du Kung Fu », réunissant 36 équipes représentant 21 universités, établissements d’enseignement supérieur et écoles de formation professionnelle à travers le pays.

Les épreuves préliminaires se déroulent du 26 au 27 mai, au cours desquelles les équipes présentent leurs robots et s’affrontent afin d’accumuler des points pour accéder aux phases suivantes.

Les phases finales auront lieu du 29 au 31 mai, avec des matchs en groupes, suivis des quarts de finale, des demi-finales et de la finale.

Au-delà d’une grande compétition technologique destinée aux étudiants en ingénierie, cette édition se veut également une plateforme dédiée à l’innovation, à l’intelligence artificielle (IA) et aux applications industrielles concrètes.

Le thème « La Quête du Kung Fu » est également celui du Concours de robots Asie-Pacifique de l’Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU Robocon), prévu en août prochain à Hong Kong (Chine), où l’équipe championne du Vietnam représentera le pays.

L’un des points marquants de cette édition réside dans son arène de compétition repensée, inspirée des arts martiaux d’Asie de l’Est. Les robots doivent démontrer non seulement leur rapidité, mais aussi leur précision, leur agilité et leur flexibilité tactique.

Chaque équipe engage deux robots, dont un entièrement autonome. Ces « guerriers technologiques » doivent accomplir une série de missions, notamment collecter et assembler des armes, puis traverser une forêt de bambous simulée afin de découvrir les « secrets des arts martiaux ».

Selon le comité d’organisation, les défis de cette année mettent particulièrement l’accent sur la programmation, l’automatisation et l’application de l’IA, exigeant des équipes un haut niveau de créativité et de maîtrise technique.

En marge de la compétition, Robocon Vietnam 2026 propose également des activités d’échanges académiques. Parmi elles figure un séminaire consacré aux applications de l’IA et de l’automatisation, des arènes de compétition aux chaînes de production industrielle.

Afin de permettre aux passionnés de technologie à travers le pays de suivre l’événement, la chaîne VTV2 de la Télévision vietnamienne assurera une large couverture médiatique, avec notamment la retransmission en direct des finales. -VNA

#Robocon Vietnam #innovation technologique #robotique
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