IBTE Hanoi 2026 : un rendez-vous majeur pour l’industrie du jouet et des produits pour enfants

Hanoï (VNA) - Le Salon international des produits et jouets pour enfants ainsi que le Salon international des jouets tendance de Hanoï (IBTE Hanoi 2026) se tiendront du 18 au 21 juin 2026 au Centre des expositions du Vietnam (VEC). Un événement organisé par Chaoyu Expo, le Bureau chinois de développement du commerce et la société Vinexad, relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Dans un contexte de croissance économique soutenue, de structure démographique jeune et de hausse du pouvoir d’achat, le marché vietnamien des jouets et des produits pour enfants offre de fortes perspectives de développement. Le Vietnam s’impose progressivement comme une destination attractive pour les entreprises du secteur, notamment dans les jouets tendance et les produits sous licence.

Considéré comme l’un des plus grands rendez-vous professionnels de l’industrie, IBTE Hanoi 2026 couvrira une superficie d’exposition de 20 000 m², avec plus de 1 000 stands et plus de 500 entreprises venues du Vietnam, de Chine ainsi que d’autres pays et territoires. Le salon mettra en avant cinq secteurs principaux : jouets tendance, produits pour enfants, jouets sous licence, jouets éducatifs et papeterie.

Selon Vinexad, l’exposition présentera de nombreuses innovations, notamment des jouets éducatifs, des produits créatifs, des équipements de sécurité et de soins pour enfants, ainsi que des solutions destinées à l’éducation préscolaire. L’événement offrira également aux entreprises l’opportunité de diversifier leurs sources d’approvisionnement, d’élargir leurs réseaux de distribution et de suivre les nouvelles tendances technologiques et de consommation du secteur.

Au-delà d’un espace de lancement de produits et de promotion commerciale, IBTE Hanoi ambitionne de devenir une passerelle permettant aux entreprises d’accéder plus efficacement au marché vietnamien et à celui de l’Asie du Sud-Est.

Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, une classe moyenne en expansion et un environnement d’investissement favorable, le Vietnam apparaît aujourd’hui comme l’un des pôles de croissance les plus dynamiques de la région, créant des conditions propices au développement durable de l’industrie du jouet et des produits pour enfants.

Pendant le salon, plusieurs activités de mise en relation commerciale et tables rondes spécialisées seront organisées afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement et les opportunités de coopération régionale. L’Alliance des associations asiatiques de jouets et de produits pour bébés (ATAA) facilitera notamment la participation de délégations professionnelles et d’acheteurs internationaux à des rencontres directes avec les exposants.

Le salon proposera également des animations destinées aux visiteurs, notamment des mini-jeux et des tirages au sort avec de nombreux cadeaux.

Parmi les marques présentes figureront notamment 52TOYS, Dongguan Yuankang Toy Manufacturing, Zen of Collectible Culture, Zhongshan Unimass Animation Culture, Hangzhou Yaobao Infant Products et Hangzhou Katetu Baby Products. Certaines entreprises y lanceront de nouveaux produits et des éditions limitées, ouvrant des perspectives de coopération exclusive avec des distributeurs et partenaires commerciaux. -VNA