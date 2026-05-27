Économie

Les produits vietnamiens séduisent au salon Foodservice Australia 2026

Le salon Foodservice Australia 2026, organisé à Sydney du 25 au 27 mai, a offert aux entreprises vietnamiennes une vitrine importante pour promouvoir leurs produits alimentaires et de restauration. Les produits vietnamiens ont suscité l’intérêt des visiteurs internationaux grâce à leur qualité, leurs saveurs authentiques et leur orientation vers une production durable.

Les clients internationaux sont séduits par les produits vietnamiens grâce à leurs saveurs naturelles et leurs emballages attractifs. Photo: VNA
Les clients internationaux sont séduits par les produits vietnamiens grâce à leurs saveurs naturelles et leurs emballages attractifs. Photo: VNA

Canberra (VNA) - Plus de 10 000 entreprises, fournisseurs et professionnels de l’hôtellerie-restauration se sont réunis à Sydney à l’occasion du salon Foodservice Australia 2026, organisé du 25 au 27 mai au Centre international des congrès de Sydney.

Considéré comme le plus grand rendez-vous du secteur en Australie, l’événement constitue une plateforme majeure pour les acteurs mondiaux des domaines de l’alimentation, des boissons et des services de restauration.

Contrairement aux conférences davantage axées sur les présentations théoriques, Foodservice Australia est entièrement tourné vers les activités commerciales concrètes. Les participants y viennent pour rechercher de nouveaux fournisseurs, tester directement les produits, comparer les prix et la qualité, ainsi que prendre des décisions d’achat susceptibles d’avoir un impact direct sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de leurs entreprises.

Afin de promouvoir les produits vietnamiens sur le marché australien, le Bureau commercial du Vietnam en Australie accompagne depuis plusieurs années les entreprises nationales à travers leur participation au salon. Sont notamment mis en avant des produits agroalimentaires et halieutiques tels que poissons, crevettes, fruits séchés ou surgelés, sauces, nouilles instantanées, eau de coco, riz, café, fruits à coque transformés ainsi que des emballages et ustensiles destinés à la restauration.

En marge de l’événement, la vice-consule générale du Vietnam à Sydney et cheffe du Bureau commercial du Vietnam en Australie, Tran Thi Thanh My, a souligné que le salon réunissait de nombreux producteurs, distributeurs et experts venus d’Australie, du Royaume-Uni, d'Italie et des États-Unis. Selon elle, cette manifestation constitue une occasion concrète pour les entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits, d’élargir leurs réseaux de partenaires et de suivre les nouvelles tendances du secteur alimentaire et des équipements de restauration.

Le Bureau commercial profite également du salon pour promouvoir des entreprises vietnamiennes qui ne peuvent participer directement à l’événement. Les produits exposés sont accompagnés d’informations détaillées permettant aux partenaires australiens de contacter facilement les fournisseurs vietnamiens.

Après trois jours de participation, Tran Thi Thanh My a constaté l’intérêt particulier des consommateurs australiens pour les produits respectueux de l’environnement, notamment les articles destinés à l’hôtellerie-restauration comme la vaisselle, les pailles écologiques et les produits biologiques. Elle a également souligné que les produits vietnamiens bénéficiaient déjà d’une certaine notoriété auprès des chaînes de distribution asiatiques présentes en Australie.

Malgré une forte concurrence des produits thaïlandais, indonésiens, malaisiens ou chinois, les entreprises vietnamiennes restent confiantes grâce à la qualité de leurs matières premières et à leur orientation vers une production plus durable, répondant aux attentes croissantes du marché australien.

Le Bureau commercial vietnamien a par ailleurs présenté la prochaine série d’événements internationaux de mise en relation commerciale prévue en septembre à Hô Chi Minh-Ville, suscitant l’intérêt de nombreux partenaires australiens.

Les visiteurs internationaux ont salué la qualité et la présentation des produits vietnamiens. Plusieurs acheteurs ont notamment apprécié les sauces, confiseries, boissons aux fruits tropicaux et produits transformés du Vietnam, estimant que ces articles disposent d’un fort potentiel sur le marché australien grâce à leurs saveurs naturelles, leur identité asiatique et leurs emballages de plus en plus modernes. -VNA

#salon #Foodservice Australia
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