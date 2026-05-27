Économie

Lutte contre la pêche INN : déploiement du journal de bord électronique pour les navires de pêche

Hô Chi Minh-Ville déploie actuellement un calendrier rigoureux pour l'adoption du journal de bord électronique à bord des navires de pêche.

Des responsables du port de pêche, des gardes-frontières et des représentants du gouvernement local du quartier de Phuoc Thang inspectent des bateaux de pêche ancrés dans le port de Cat Lo. Photo : VNA.
Des responsables du port de pêche, des gardes-frontières et des représentants du gouvernement local du quartier de Phuoc Thang inspectent des bateaux de pêche ancrés dans le port de Cat Lo. Photo : VNA.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre de ses efforts soutenus pour moderniser l’industrie halieutique et répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), Hô Chi Minh-Ville déploie actuellement un calendrier rigoureux pour l'adoption du journal de bord électronique à bord des navires de pêche.

Cette orientation a été au cœur d'une séance de travail organisée le 26 mai par le Service municipal de l'Agriculture et de l’Environnement, en concertation avec les départements spécialisés et les localités côtières afin de définir des mesures d'exécution efficaces dans un futur proche.

Intervenant lors de cette rencontre, Pham Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l'Agriculture et de l’Environnement, a précisé que la mise en œuvre de ce dispositif numérique devra être synchronisée sur l'ensemble du territoire avant le 31 décembre 2026. Elle a exhorté les autorités locales à adapter ces mesures à la réalité des flottilles opérant fréquemment en dehors des eaux territoriales de la métropole.

Dans un premier temps, les unités compétentes doivent finaliser l'installation des équipements dans les délais prescrits, les frais de service étant initialement supportés par les pêcheurs eux-mêmes. Elle a également préconisé la création de cellules d'appui locales pour assister directement les professionnels et la mobilisation des prestataires pour un accompagnement technique continu.

La planification temporelle de l'installation entre les localités doit être optimisée pour éviter toute saturation logistique et assurer une progression cohérente du projet global. En collaboration avec le Service des Sciences et des Technologies, le choix des fournisseurs devra garantir des équipements certifiés et adaptés aux contraintes environnementales de la pêche hauturière afin d'éviter tout dysfonctionnement technique préjudiciable lors des activités en mer.

Selon le rapport de Nguyen Huu Thi, directeur adjoint du Département des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques, tous les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres seront soumis à cette obligation selon un calendrier spécifique. Les navires de 24 mètres et plus devront s’y conformer dès le 1er juillet 2026, suivis par ceux de 15 à 24 mètres le 1er septembre 2026, et enfin la catégorie des 12 à 15 mètres au 1er janvier 2027.

La municipalité recense actuellement 2 826 navires concernés, dont 2 601 de pêche et 225 de logistique, mais seulement 54 navires hauturiers disposent déjà du système.

Pour garantir l'efficacité de l'opération, la ville renforcera la communication médiatique, organisera des formations pour les armateurs et capitaines, et mettra à niveau les infrastructures technologiques des ports de pêche. Les fournisseurs agréés par le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement assureront l'intégration des systèmes et le support opérationnel pour les usagers.

À l'issue des échéances obligatoires, tout navire n'ayant pas installé le dispositif se verra systématiquement refuser l'autorisation de sortie du port et de navigation pour ses activités halieutiques.

Les représentants locaux ont sollicité un soutien financier pour l'investissement initial et les frais d'abonnement. Ils ont souligné la nécessité d'un accompagnement pédagogique face aux difficultés de certains pêcheurs avec les outils numériques.

La convergence des données entre les trois prestataires actuels demeure un enjeu majeur pour simplifier la gestion administrative. Les autorités locales appellent à une collaboration étroite entre développeurs et ports de pêche pour assurer un soutien technique permanent et respecter les objectifs de transition numérique sectorielle. -VNA

source
#pêche INN #INN #pêche #journal de bord électronique
Suivez VietnamPlus

Mer Orientale

Sur le même sujet

Le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Do Tam Hien (deuxième, gauche), inspecte les travaux de prévention et de contrôle de la pêche INN au port de pêche de My A, dans le quartier de Tra Cau. Photo : VNA

Pêche INN : Quang Ngai durcit le ton pour lever le « carton jaune » de l’UE

Lors de réunions de travail avec les autorités locales, le vice-président du Comité populaire de Quang Ngai, Do Tam Hien, a appelé à des mesures plus strictes et plus décisives contre la pêche INN, insistant sur la nécessité d'une répartition claire des responsabilités entre les individus et les organismes. 

Des embarcations de pêche opérant en mer de Cà Mau. Photo : VNA.

INN : Cà Mau renforce la gestion des navires pour lever le « carton jaune » de la CE

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Cà Mau déploie des mesures de gestion renforcées des navires de pêche et accélère la mise en place du système électronique de traçabilité des produits de la mer, avec pour objectif de contribuer à la levée de l’avertissement « carton jaune » de la Commission européenne.

Voir plus

Les clients internationaux sont séduits par les produits vietnamiens grâce à leurs saveurs naturelles et leurs emballages attractifs. Photo: VNA

Les produits vietnamiens séduisent au salon Foodservice Australia 2026

Le salon Foodservice Australia 2026, organisé à Sydney du 25 au 27 mai, a offert aux entreprises vietnamiennes une vitrine importante pour promouvoir leurs produits alimentaires et de restauration. Les produits vietnamiens ont suscité l’intérêt des visiteurs internationaux grâce à leur qualité, leurs saveurs authentiques et leur orientation vers une production durable.

Ligne de transformation de mangues congelées de la société ANTESCO dans la commune de Chau Phu, province d'An Giang. Photo : VNA.

Numérisation : un atout clé pour les exportations agricoles vietnamiennes

La technologie, la transparence des données et le respect des normes environnementales sont devenus des conditions incontournables pour intégrer les chaînes d’approvisionnement internationales. Dans ce contexte, la numérisation et l’innovation s’imposent comme des leviers essentiels pour réduire les coûts et assurer une croissance durable.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, préside une réunion consacrée à l’examen du projet de Rapport de contrôle et de supervision (deuxième phase) concernant le Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï appelée à accélérer l’innovation et la gouvernance numérique

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a salué les premiers résultats obtenus par Hanoï dans la mise en œuvre des réformes et des mécanismes de gouvernance locale, tout en appelant la capitale à approfondir les transformations institutionnelles, numériques et administratives afin de devenir un pôle majeur de l’innovation au Vietnam.

Les délégués à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération logistique et commerciale

Le Forum des entreprises logistiques Vietnam–Laos 2026, tenu mardi à Vientiane, a réuni les acteurs publics et privés des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la logistique. L’événement s’inscrit dans une dynamique commune visant à moderniser les chaînes d’approvisionnement et à accroître la connectivité régionale entre le Vietnam et le Laos.

Des entreprises thaïlandaises et vietnamiennes ont établi des liens commerciaux directs lors de l'événement de réseautage commercial des produits industriels Vietnam-Thaïlande, le 13 février 2025. Photo : VNA

Le Vietnam reste attractif pour les entreprises thaïlandaises

Avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune, un vaste réseau d’accords de libre-échange et des incitations à l’investissement attractives, le Vietnam offre des opportunités commerciales que les entreprises thaïlandaises ne devraient pas négliger.

Le développement et le perfectionnement des infrastructures de services financiers numériques constituent l'une des solutions clés de la stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam vise à construire un écosystème financier complet moderne et sûr

Cette stratégie a objectif global de créer un écosystème financier complet moderne, sûr et inclusif qui contribue à améliorer la vie des citoyens et à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, selon la décision n° 928/QD-TTg du 25 mai 2026 signé par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Tran Duy Dong, président du Comité populaire provincial de Phu Tho : Photo : BNEWS/VNA

Phu Tho renforce sa coopération stratégique avec les entreprises chinoises

Grâce à sa position stratégique, à l’amélioration de son environnement d’investissement et à une politique d’ouverture proactive, la province de Phu Tho intensifie sa coopération avec les entreprises chinoises afin d’attirer davantage de projets dans les hautes technologies, la logistique et les infrastructures stratégiques.