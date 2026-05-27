Les Vietnamiens de Thaïlande attendent avec fierté la visite du leader Tô Lâm

Bangkok (VNA) – La communauté des Vietnamiens résidant en Thaïlande attend avec honneur, fierté et émotion la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, dans la province d’Udon Thani, dans le Nord-Est du royaume où il les rencontrera dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai.



Au site mémoriel du président Hô Chi Minh à Udon Thani, qui conserve les souvenirs d’une période importante des activités révolutionnaires en Thaïlande du fondateur du Vietnam moderne, les préparatifs vont bon train pour accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm.



Vu Manh Hung, membre du comité de gestion du site, a déclaré que cette visite revêtait une importance particulière pour la diaspora vietnamienne en Thaïlande en général et à Udon Thani en particulier. Il l’a décrite comme une démonstration éloquente de l’engagement du Parti et de l’État envers les Vietnamiens de l’étranger, reflétant la conviction que cette communauté est indissociable de la patrie.



Lê Thi Tuyêt Thê, une femme d’origine vietnamienne née à Udon Thani et actuellement conseillère auprès du comité de gestion du site, a déclaré que cette visite était un immense honneur pour la communauté vietnamienne et le conseil. Elle a ajouté qu’elle encouragerait les efforts de préservation de ce site historique pour les générations futures.



Au Centre VT Nam Nueng, où le secrétaire général et président Tô Lâm devra rencontrer et s’entretenir avec les membres de la communauté, des personnes venues de toutes les provinces du Nord-Est de la Thaïlande se sont rassemblées dès le 27 mai en prévision de la cérémonie d’accueil.



Lê Van Huân, ancien président de l’Association des Vietnamiens dans la province de Sakhon Nakhon, s’est dit profondément touché et encouragé par le renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande.



Il a souligné que la rencontre du dirigeant suprême avec la diaspora vietnamienne dans le Nord-Est de la Thaïlande témoigne de l’attention particulière portée par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens à cette communauté, tout en incitant les autorités thaïlandaises à soutenir et faciliter davantage leur vie quotidienne et leurs activités professionnelles.



Pham Thi Thanh Hiên, vice-présidente de l’Association des Vietnamiens dans la province de Sakhon Nakhon, a parcouru les 160 kilomètres séparant Sakon Nakhon d’Udon Thani. Elle a déclaré que la communauté était fière d’accueillir le plus haut dirigeant vietnamien. Elle a ajouté que le choix d’Udon Thani, pour sa première visite en Thaïlande, revêtait une signification toute particulière.



Selon la responsable, cette visite devrait renforcer davantage les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, tout en promouvant l’unité et la cohésion parmi les Vietnamiens de l’étranger et en facilitant leur vie et leur travail en Thaïlande.



La visite du secrétaire général du pays devrait promouvoir les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, tout en les Vietnamiens de l'étranger à se rapprocher et à s'unir davantage, ainsi qu'à vivre et à travailler plus confortablement dans la société de leurs pays de résidence.



Les chiffres officiels indiquent que la communauté des Vietnamiens résidant en Thaïlande compte environ 100.000 personnes, en majorité dans le Nord-Est, région où le président Hô Chi Minh a vécu et mené des activités révolutionnaires entre 1928 et 1929, lors de son périple pour le salut national. – VNA

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