Politique

Les Vietnamiens de Thaïlande attendent avec fierté la visite du leader Tô Lâm

Au Centre VT Nam Nueng, où le secrétaire général et président Tô Lâm devra rencontrer et s’entretenir avec les membres de la communauté, des personnes venues de toutes les provinces du Nord-Est de la Thaïlande se sont rassemblées dès le 27 mai en prévision de la cérémonie d’accueil.

Des compatriotes vietnamiennes résidant en Thaïlande prennent une pose de souvenir au Centre VT Nam Nueng, avant l’arrivée du secrétaire général et président Tô Lâm. Photo : VNA
Des compatriotes vietnamiennes résidant en Thaïlande prennent une pose de souvenir au Centre VT Nam Nueng, avant l’arrivée du secrétaire général et président Tô Lâm. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – La communauté des Vietnamiens résidant en Thaïlande attend avec honneur, fierté et émotion la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, dans la province d’Udon Thani, dans le Nord-Est du royaume où il les rencontrera dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai.

Au site mémoriel du président Hô Chi Minh à Udon Thani, qui conserve les souvenirs d’une période importante des activités révolutionnaires en Thaïlande du fondateur du Vietnam moderne, les préparatifs vont bon train pour accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm.

Vu Manh Hung, membre du comité de gestion du site, a déclaré que cette visite revêtait une importance particulière pour la diaspora vietnamienne en Thaïlande en général et à Udon Thani en particulier. Il l’a décrite comme une démonstration éloquente de l’engagement du Parti et de l’État envers les Vietnamiens de l’étranger, reflétant la conviction que cette communauté est indissociable de la patrie.

Lê Thi Tuyêt Thê, une femme d’origine vietnamienne née à Udon Thani et actuellement conseillère auprès du comité de gestion du site, a déclaré que cette visite était un immense honneur pour la communauté vietnamienne et le conseil. Elle a ajouté qu’elle encouragerait les efforts de préservation de ce site historique pour les générations futures.

Au Centre VT Nam Nueng, où le secrétaire général et président Tô Lâm devra rencontrer et s’entretenir avec les membres de la communauté, des personnes venues de toutes les provinces du Nord-Est de la Thaïlande se sont rassemblées dès le 27 mai en prévision de la cérémonie d’accueil.

Lê Van Huân, ancien président de l’Association des Vietnamiens dans la province de Sakhon Nakhon, s’est dit profondément touché et encouragé par le renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande.

Il a souligné que la rencontre du dirigeant suprême avec la diaspora vietnamienne dans le Nord-Est de la Thaïlande témoigne de l’attention particulière portée par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens à cette communauté, tout en incitant les autorités thaïlandaises à soutenir et faciliter davantage leur vie quotidienne et leurs activités professionnelles.

Pham Thi Thanh Hiên, vice-présidente de l’Association des Vietnamiens dans la province de Sakhon Nakhon, a parcouru les 160 kilomètres séparant Sakon Nakhon d’Udon Thani. Elle a déclaré que la communauté était fière d’accueillir le plus haut dirigeant vietnamien. Elle a ajouté que le choix d’Udon Thani, pour sa première visite en Thaïlande, revêtait une signification toute particulière.

Selon la responsable, cette visite devrait renforcer davantage les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, tout en promouvant l’unité et la cohésion parmi les Vietnamiens de l’étranger et en facilitant leur vie et leur travail en Thaïlande.

La visite du secrétaire général du pays devrait promouvoir les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, tout en les Vietnamiens de l'étranger à se rapprocher et à s'unir davantage, ainsi qu'à vivre et à travailler plus confortablement dans la société de leurs pays de résidence.

Les chiffres officiels indiquent que la communauté des Vietnamiens résidant en Thaïlande compte environ 100.000 personnes, en majorité dans le Nord-Est, région où le président Hô Chi Minh a vécu et mené des activités révolutionnaires entre 1928 et 1929, lors de son périple pour le salut national. – VNA

source
#Vietnamiens résidant en Thaïlande #visite officielle du secrétaire général et président Tô Lâm en Thaïlande #site mémoriel du président Hô Chi Minh à Udon Thani
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à Bangkok. Photo: VNA

Bangkok accueille le dirigeant vietnamien To Lam

Au cours de son séjour dans la capitale thaïlandaise, le dirigeant vietnamien doit rencontrer le Roi et la Reine de Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais ainsi que plusieurs hauts responsables du Royaume afin d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo: VNA

Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme renforcé

L'ambassadeur Do Hung Viet a réaffirmé l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Charte des Nations unies, du droit international, du multilatéralisme et du système international centré sur l’ONU.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, se rend le 27 mai au site mémoriel dédié au Président Ho Chi Minh dans la province thaïlandaise d’Udon Thani. Photo: vNA

Le SG du Parti et président To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh en Thaïlande

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh sur le site mémoriel d’Udon Thani, haut lieu historique témoignant des liens entre le dirigeant vietnamien, la communauté vietnamienne en Thaïlande et la lutte pour l’indépendance nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse sont arrivés dans l’après-midi du 27 mai à l’aéroport international d’Udon Thani, entamant une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam et son épouse entament leur visite officielle en Thaïlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a entamé le 27 mai une visite officielle en Thaïlande, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette visite témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération bilatérale et leur coordination au sein de l’ASEAN.

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, Photo : VNA

50 ans de relations Vietnam–Philippines : une visite de To Lam pour tracer les perspectives futures

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné la portée historique de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam du 31 mai au 1er juin 2026, et les perspectives d'une coopération bilatérale approfondie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et son épouse. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam part pour une visite officielle en Thaïlande

La visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays, à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et dans un contexte de coopération économique en forte progression.

Les membres de la délégation vietnamienne effectuent des recherches sur des documents relatifs au Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh : visite du lieu où il travailla à Boston

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur Do Hung Viet s’est rendue à l’hôtel historique Omni Parker House, à Boston, où le jeune Nguyen Tat Thanh travailla au début du XXe siècle. Cette visite de mémoire met en lumière les liens historiques et humains entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que l’héritage international laissé par le dirigeant vietnamien.

Le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn, expert de premier plan des questions régionales, lors d’un entretien accordé au correspondant de la VNA à Bangkok. Photo : VNA

Les relations Thaïlande-Vietnam gagnent en dynamisme et en portée stratégique

À la veille de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn souligne le dynamisme croissant des relations bilatérales. Selon lui, le partenariat stratégique global entre les deux pays ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, sécuritaire et régional, tout en renforçant le rôle central de l’ASEAN face aux défis géopolitiques actuels.

Photo: Ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues algérien et namibien afin de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des investissements. Les échanges ont mis en avant la volonté commune de consolider les relations traditionnelles et d’élargir les partenariats économiques entre le Vietnam et ses partenaires africains.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et des délégués. Photo : VNA

Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit des parlementaires américains

Le 26 mai 2026 à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu une délégation de parlementaires des États-Unis. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, notamment dans les domaines économique, commercial, technologique et sécuritaire.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et la délégation de parlementaires américains. Photo: daibieunhandan.vn

Renforcer une coopération Vietnam–États-Unis plus substantielle et approfondie

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Doan Anh, a reçu mardi à Hanoï une délégation de parlementaires américains conduite par le représentant Michael Baumgartner, dans le cadre d’un échange visant à renforcer la coopération parlementaire et le partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette rencontre a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir les relations Vietnam–États-Unis dans les domaines politique, économique et régional.

Les délégués à la conférence de presse pour annoncer officiellement le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : Façonner un avenir commun centré sur les peuples

Hanoï accueillera les 9 et 10 juin 2026 le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la Vision ASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

La rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang et le représentant Micheal Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA

Promouvoir la coopération Vietnam–États-Unis sur la base de la confiance et de l’amitié

Le Vietnam et les États-Unis entendent poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment la défense, l’économie, l’éducation et les échanges parlementaires. Lors d’une rencontre tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider la confiance politique et de promouvoir des relations stables et constructives.