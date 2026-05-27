Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme renforcé



New York (VNA) – À l’occasion d’un débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU), tenu le 26 mai au siège de l’ONU à New York sous la présidence du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le Vietnam a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations unies, au droit international, au multilatéralisme et au système international centré sur l’ONU.



Organisé dans le cadre de la présidence chinoise du Conseil de sécurité, le débat portait sur le thème « Soutenir les buts et principes de la Charte des Nations unies et renforcer le système international centré sur l’ONU ».



La réunion a réuni près de 20 ministres et vice-ministres des Affaires étrangères ainsi que des ambassadeurs et représentants d’environ 100 États membres de l’ONU.



Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné que la Charte des Nations unies constituait le fondement de l’ordre international et un « guide de survie pour l’humanité ». Il a toutefois averti qu’elle faisait face à de graves défis liés à la concurrence géopolitique, à la multiplication des conflits et à l’affaiblissement du respect du droit international.



Partageant cette analyse, de nombreux représentants ont insisté sur la nécessité de renforcer le respect des principes et objectifs de la Charte, de promouvoir le dialogue et la coopération, ainsi que de consolider le système international centré sur l’ONU. Ils ont également appelé la communauté internationale à intensifier la prévention des conflits, à appliquer de manière cohérente le droit international et à accélérer la réforme du Conseil de sécurité ainsi que des institutions mondiales afin de les adapter davantage au contexte actuel.



Prenant la parole lors du débat, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a rappelé que le Vietnam, alors président du Conseil de sécurité en janvier 2020, avait déjà présidé un débat ouvert sur cette même thématique et fait adopter une déclaration présidentielle correspondante.



Le représentant vietnamien a exprimé sa profonde préoccupation face à l’intensification des tensions géopolitiques, à l’extension des conflits, aux violations croissantes du droit international ainsi qu’à la course aux armements, qui érodent progressivement la confiance dans le multilatéralisme et dans les Nations unies.



L’ambassadeur vietnamien a également fait part de ses préoccupations concernant l’augmentation des mesures coercitives visant Cuba, y compris les menaces de recours à la force. Il a appelé le Conseil de sécurité à renforcer son rôle dans la prévention des conflits, la promotion du dialogue, la protection des civils ainsi qu’à poursuivre sa réforme afin de devenir plus démocratique, plus représentatif et plus efficace.



Le chef de la Mission permanente du Vietnam a par ailleurs souligné la nécessité pour les Nations unies de maintenir leur rôle central dans l’élaboration des normes et des cadres de coopération internationale concernant les domaines émergents tels que le cyberespace, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies.



À cette occasion, l’ambassadeur Do Hung Viet a réaffirmé l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Charte des Nations unies, du droit international, du multilatéralisme et du système international centré sur l’ONU. Il a également souligné la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec les États membres afin de promouvoir le dialogue, de renforcer la confiance mutuelle et de contribuer à la paix, au développement et à la justice dans le monde. -VNA



