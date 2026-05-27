Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme renforcé

New York (VNA) – À l’occasion d’un débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU), tenu le 26 mai au siège de l’ONU à New York sous la présidence du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le Vietnam a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations unies, au droit international, au multilatéralisme et au système international centré sur l’ONU.
Organisé dans le cadre de la présidence chinoise du Conseil de sécurité, le débat portait sur le thème « Soutenir les buts et principes de la Charte des Nations unies et renforcer le système international centré sur l’ONU ».
La réunion a réuni près de 20 ministres et vice-ministres des Affaires étrangères ainsi que des ambassadeurs et représentants d’environ 100 États membres de l’ONU.
Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné que la Charte des Nations unies constituait le fondement de l’ordre international et un « guide de survie pour l’humanité ». Il a toutefois averti qu’elle faisait face à de graves défis liés à la concurrence géopolitique, à la multiplication des conflits et à l’affaiblissement du respect du droit international.
Partageant cette analyse, de nombreux représentants ont insisté sur la nécessité de renforcer le respect des principes et objectifs de la Charte, de promouvoir le dialogue et la coopération, ainsi que de consolider le système international centré sur l’ONU. Ils ont également appelé la communauté internationale à intensifier la prévention des conflits, à appliquer de manière cohérente le droit international et à accélérer la réforme du Conseil de sécurité ainsi que des institutions mondiales afin de les adapter davantage au contexte actuel.
Prenant la parole lors du débat, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a rappelé que le Vietnam, alors président du Conseil de sécurité en janvier 2020, avait déjà présidé un débat ouvert sur cette même thématique et fait adopter une déclaration présidentielle correspondante.
Le représentant vietnamien a exprimé sa profonde préoccupation face à l’intensification des tensions géopolitiques, à l’extension des conflits, aux violations croissantes du droit international ainsi qu’à la course aux armements, qui érodent progressivement la confiance dans le multilatéralisme et dans les Nations unies.
L’ambassadeur vietnamien a également fait part de ses préoccupations concernant l’augmentation des mesures coercitives visant Cuba, y compris les menaces de recours à la force. Il a appelé le Conseil de sécurité à renforcer son rôle dans la prévention des conflits, la promotion du dialogue, la protection des civils ainsi qu’à poursuivre sa réforme afin de devenir plus démocratique, plus représentatif et plus efficace.
Le chef de la Mission permanente du Vietnam a par ailleurs souligné la nécessité pour les Nations unies de maintenir leur rôle central dans l’élaboration des normes et des cadres de coopération internationale concernant les domaines émergents tels que le cyberespace, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies.
À cette occasion, l’ambassadeur Do Hung Viet a réaffirmé l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Charte des Nations unies, du droit international, du multilatéralisme et du système international centré sur l’ONU. Il a également souligné la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec les États membres afin de promouvoir le dialogue, de renforcer la confiance mutuelle et de contribuer à la paix, au développement et à la justice dans le monde. -VNA
Voir plus
Bangkok accueille le dirigeant vietnamien To Lam
Au cours de son séjour dans la capitale thaïlandaise, le dirigeant vietnamien doit rencontrer le Roi et la Reine de Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais ainsi que plusieurs hauts responsables du Royaume afin d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération bilatérale.
Le Vietnam élargit sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU
Le Vietnam poursuit l’élargissement de sa contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU en préparant sept nouveaux types d’unités destinés à être déployés dans les missions internationales.
Le SG du Parti et président To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh en Thaïlande
En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh sur le site mémoriel d’Udon Thani, haut lieu historique témoignant des liens entre le dirigeant vietnamien, la communauté vietnamienne en Thaïlande et la lutte pour l’indépendance nationale.
Les Vietnamiens de Thaïlande attendent avec fierté la visite du leader Tô Lâm
Au Centre VT Nam Nueng, où le secrétaire général et président Tô Lâm devra rencontrer et s’entretenir avec les membres de la communauté, des personnes venues de toutes les provinces du Nord-Est de la Thaïlande se sont rassemblées dès le 27 mai en prévision de la cérémonie d’accueil.
Le Premier ministre demande à Dong Thap d’exploiter efficacement ses nouveaux potentiels de développement
Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le matin du 27 mai à Dong Thap, une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti.
Le dirigeant To Lam et son épouse entament leur visite officielle en Thaïlande
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a entamé le 27 mai une visite officielle en Thaïlande, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette visite témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération bilatérale et leur coordination au sein de l’ASEAN.
50 ans de relations Vietnam–Philippines : une visite de To Lam pour tracer les perspectives futures
L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné la portée historique de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam du 31 mai au 1er juin 2026, et les perspectives d'une coopération bilatérale approfondie.
Le dirigeant To Lam part pour une visite officielle en Thaïlande
La visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays, à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et dans un contexte de coopération économique en forte progression.
136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh : visite du lieu où il travailla à Boston
À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur Do Hung Viet s’est rendue à l’hôtel historique Omni Parker House, à Boston, où le jeune Nguyen Tat Thanh travailla au début du XXe siècle. Cette visite de mémoire met en lumière les liens historiques et humains entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que l’héritage international laissé par le dirigeant vietnamien.
ONUDC: La Convention de Hanoi doit être vue comme un engagement à long terme
Delphine Schantz, représentante régionale de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a recommandé aux pays de considérer la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi) comme un «point de départ», et non comme un «objectif final».
Rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos
Une cérémonie de recueillement, d’adieu et de remise des restes de neuf soldats volontaires et experts militaires vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre a eu lieu le 26 mai à Oudomxay.
Les relations Thaïlande-Vietnam gagnent en dynamisme et en portée stratégique
À la veille de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn souligne le dynamisme croissant des relations bilatérales. Selon lui, le partenariat stratégique global entre les deux pays ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, sécuritaire et régional, tout en renforçant le rôle central de l’ASEAN face aux défis géopolitiques actuels.
Le dirigeant To Lam effectuera une visite d’État aux Philippines
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État aux Philippines du 31 mai au 1er juin.
Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels en Afrique
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues algérien et namibien afin de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des investissements. Les échanges ont mis en avant la volonté commune de consolider les relations traditionnelles et d’élargir les partenariats économiques entre le Vietnam et ses partenaires africains.
Le travail législatif doit passer d’une logique de gestion à une logique de création du développement
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a présidé une réunion consacrée à l’examen des résultats du contrôle et de la supervision du Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, mettant en avant le rôle central de l’institution dans le travail législatif et les réformes en cours.
Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit des parlementaires américains
Le 26 mai 2026 à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu une délégation de parlementaires des États-Unis. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, notamment dans les domaines économique, commercial, technologique et sécuritaire.
Renforcer une coopération Vietnam–États-Unis plus substantielle et approfondie
Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Doan Anh, a reçu mardi à Hanoï une délégation de parlementaires américains conduite par le représentant Michael Baumgartner, dans le cadre d’un échange visant à renforcer la coopération parlementaire et le partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette rencontre a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir les relations Vietnam–États-Unis dans les domaines politique, économique et régional.
Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : Façonner un avenir commun centré sur les peuples
Hanoï accueillera les 9 et 10 juin 2026 le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la Vision ASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.
Promouvoir la coopération Vietnam–États-Unis sur la base de la confiance et de l’amitié
Le Vietnam et les États-Unis entendent poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment la défense, l’économie, l’éducation et les échanges parlementaires. Lors d’une rencontre tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider la confiance politique et de promouvoir des relations stables et constructives.
Coopération judiciaire : le Vietnam et le Canada lancent un projet de renforcement des capacités
Les activités du projet de renforcement des capacités judiciaires Vietnam-Canada sont axées sur le renforcement des compétences des juges et du personnel judiciaire, ainsi que sur l'amélioration d'un accès équitable à la justice, avec une attention particulière portée aux femmes et aux mineurs.