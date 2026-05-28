Politique

La satisfaction des citoyens sert de mesure de la performance des Conseils populaires

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité de renforcer la direction du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des Conseils populaires, de poursuivre le déploiement de l’option du Parti visant à construire un État de droit socialiste, de renouveler le modèle d’administration locale, de promouvoir la démocratie socialiste et de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’exprime en clôture de la Conférence nationale des Conseils populaires, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’exprime en clôture de la Conférence nationale des Conseils populaires, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a déclaré jeudi 28 mai que la satisfaction des citoyens et des entreprises devait être le critère principal d’évaluation des activités des Conseils populaires de tous les échelons.

Il a formulé cette recommandation lors de son intervention à la Conférence nationale des Conseils populaires, consacrée au déploiement des orientations et des tâches pour le mandat 2026-2031.

Le législateur suprême a hautement apprécié les efforts, les innovations et les résultats remarquables obtenus par les Conseils populaires provinciaux et municipaux au cours du mandat 2021-2026 et durant les premiers mois du mandat 2026-2031.

Il a souligné que, dans ce nouveau contexte marqué par de nombreuses opportunités et de nombreux défis, les Conseils populaires de tous les échelons doivent poursuivre leurs efforts d’innovation, renforcer leur sens des responsabilités et agir avec une détermination accrue pour répondre aux exigences du développement national.

Le président de l’Assemblée nationale a également insisté sur la nécessité de renforcer la direction du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des Conseils populaires, de poursuivre le déploiement de l’option du Parti visant à construire un État de droit socialiste, de renouveler le modèle d’administration locale, de promouvoir la démocratie socialiste et de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Selon Trân Thanh Mân, toute décision politique doit être ancrée dans la réalité, opportune, réalisable et susceptible de générer de nouveaux moteurs de développement.

Il a souligné que le Politburo, le Secrétariat du Comité central du Parti et le secrétaire général et président Tô Lâm accordent une attention particulière à l’objectif d’une croissance à deux chiffres au niveau local, en vue d’atteindre les objectifs de développement fixés pour 2030 et 2045.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, pose avec les délégués à la Conférence nationale des Conseils populaires, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA

Pour atteindre ces objectifs, il a plaidé pour un développement axé sur les infrastructures stratégiques, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition écologique, l’économie circulaire, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la réforme administrative, tout en levant les obstacles institutionnels et réglementaires.

Le président de l’Assemblée nationale a exigé que les activités de surveillance soient substantielles et efficaces, axées sur les préoccupations des électeurs telles que le foncier, l’environnement, la réforme administrative et les investissements publics.

Il a également appelé à améliorer la qualité de la réception des citoyens et des électeurs, du règlement des plaintes et dénonciations, de la reddition de comptes et de la responsabilisation des chefs hiérarchiques, ainsi qu’à en finir avec l’évitement et la peur des responsabilités.

Le législateur suprême a par ailleurs souligné la nécessité d’accélérer la transformation numérique, de mettre en œuvre l’intelligence artificielle et de construire un système de données interconnecté entre l’Assemblée nationale et les Conseils populaires de tous les échelons, ainsi que de renforcer l’interaction numérique avec les citoyens et d’améliorer la transparence des activités publiques.

À cet égard, il a salué le Conseil populaire de Hanoi pour son rôle de pionnier dans la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle, et a proposé d’étendre ce modèle à d’autres localités du pays.

Le renforcement de la structure organisationnelle et l’amélioration de la qualité des élus des Conseils populaires des facteurs déterminants, a-t-il souligné.

Réitérant la demande du secrétaire général et président Tô Lâm concernant la construction d’une administration proche du peuple et au service du peuple, d’un appareil rationnalisé mais plus efficace, la décentralisation associée au contrôle du pouvoir et à la reddition de comptes, le président de l’Assemblée nationale a voulu que cet esprit continue de régner dans l’organisation et le fonctionnement des Conseils populaires lors du prochain mandat.

Il s’est dit convaincu que les Conseils populaires de tous les échelons continueront d’innover et de fonctionner plus efficacement, se montrant ainsi dignes de la confiance du Parti, de l’État et du peuple. – VNA

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