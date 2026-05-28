Politique

Les communautés vietnamiennes en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines renforcent les liens régionaux

La Thaïlande, Singapour et les Philippines, proches géographiquement du Vietnam, partagent des similitudes culturelles avec ce pays. Bien que les communautés vietnamiennes de ces pays diffèrent par leur taille, leur histoire et leur composition, elles ont toutes contribué de manière significative à l'amitié et à la coopération bilatérales dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations amicales ces dernières années.

Des Vietnamiennes en Thaïlande visitent le mémorial du Président Hô Chi Minh, dans la province d'Udon Thani. Photo : VNA
Des Vietnamiennes en Thaïlande visitent le mémorial du Président Hô Chi Minh, dans la province d'Udon Thani. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les communautés vietnamiennes en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines jouent un rôle croissant de pont entre leurs pays d’accueil et le Vietnam, a déclaré Nguyên Trung Kiên, président du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Ses propos interviennent avant la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, en Thaïlande du 27 au 29 mai, à Singapour du 29 au 31 mai et aux Philippines du 31 mai au 1er juin.

Nguyen Trung Kien a souligné que la Thaïlande, Singapour et les Philippines, proches géographiquement du Vietnam, partagent des similitudes culturelles avec ce pays. Bien que les communautés vietnamiennes de ces pays diffèrent par leur taille, leur histoire et leur composition, elles ont toutes contribué de manière significative à l'amitié et à la coopération bilatérales dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations amicales ces dernières années.

La communauté vietnamienne en Thaïlande compte plus de 100 000 personnes et est profondément intégrée à la société locale. De génération en génération, elle a su préserver son identité culturelle grâce aux festivals traditionnels, à l’usage de la langue vietnamienne et aux associations communautaires.

Les sites commémoratifs dédiés au président Hô Chi Minh, entretenus conjointement par les Vietnamiens en Thaïlande et les autorités locales, ont contribué à renforcer la compréhension culturelle et historique entre les deux peuples. Les « villages vietnamiens » récemment mis en valeur à Udon Thani et Nakhon Phanom ont enrichi la vie culturelle locale et attiré de nombreux visiteurs thaïlandais vers la culture vietnamienne.

Sur le plan économique, certains Vietnamiens en Thaïlande ont investi directement au Vietnam et ont joué un rôle de facilitateur pour le commerce, plusieurs communautés étant reconnues pour leur contribution au développement socio-économique local.

De même, la communauté vietnamienne à Singapour est relativement jeune et très dynamique grâce à ses nombreux membres qui sont des professionnels, des intellectuels et des scientifiques travaillant dans des universités prestigieuses, des instituts de recherche et des multinationales.

Nombre d’entre eux sont retournés au Vietnam ou collaborent avec des partenaires locaux dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, contribuant ainsi au développement national.

La communauté vietnamienne y organise également des événements culturels d’envergure, tels que les célébrations du Nouvel An lunaire, la Fête de la Mi-Automne et diverses activités communautaires. Sa participation à la Chingay Parade de Singapour a contribué à projeter une image positive du Vietnam, enrichissant le paysage multiculturel de la cité-État et renforçant les relations bilatérales.

La communauté vietnamienne aux Philippines est relativement petite, comptant quelques milliers de personnes et de composition diverse. Elle est néanmoins devenue de plus en plus active dans les domaines du commerce, de l'éducation et des échanges entre les peuples. Les professionnels qualifiés, les entrepreneurs et les travailleurs expérimentés sont perçus comme ayant un fort potentiel pour dynamiser davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Dans les trois pays, les Vietnamiens ont activement soutenu les politiques et les directives du Parti et de l'État et ont participé à des actions caritatives et à des campagnes de collecte de fonds pour venir en aide à leurs compatriotes au pays lors de catastrophes naturelles et de pandémies.

Selon Nguyên Trung Kiên, alors que l’intégration internationale s’approfondit, les Vietnamiens de la diaspora ne sont pas seulement une composante indissociable de la grande union nationale, mais aussi un vecteur essentiel de promotion de l’image, du peuple et de la culture vietnamiens à l’étranger.

Il a souligné que les déplacements du dirigeant To Lam, s'inscrivent dans un contexte particulier, le Vietnam célébrant 50 ans de relations diplomatiques avec la Thaïlande et les Philippines, tandis que les relations Vietnam-Singapour sont à leur apogée suite à leur passage au statut de Partenariat stratégique global.

Au Vietnam, le 14e Congrès national du PCV s’est achevé avec succès, définissant des objectifs stratégiques et une nouvelle vision de développement pour guider le pays dans une nouvelle phase de développement.

Selon le responsable, ces visites permettront au leader du Parti et de l’État de rencontrer directement les entrepreneurs, intellectuels et experts vietnamiens, d’écouter leurs préoccupations et de lever les obstacles liés aux politiques d’investissement, d’affaires, de transfert de technologie et d’attraction des talents. Elles constitueront ainsi une base importante pour améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources vietnamiennes à l’étranger.

Ces rencontres permettront également de relier les réseaux internationaux d’experts et d’intellectuels vietnamiens aux priorités de développement national, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’éducation.Ces visites contribuent à renforcer l'image du Vietnam à l'échelle mondiale. À mesure que le pays gagne en influence, les Vietnamiens seront davantage motivés à promouvoir son image et à soutenir le commerce, les investissements, le tourisme et les échanges culturels avec les pays hôtes.

En ce qui concerne le travail lié aux Vietnamiens à l’étranger, Nguyen Trung Kien a souligné les réformes importantes en matière de mentalité, de politiques, de mécanismes et de méthodes de mise en œuvre, mettant en lumière une évolution progressive vers une approche plus proactive axée sur le partenariat, la connectivité et l'exploitation efficace de leurs ressources stratégiques pour le développement et la défense nationale.

Au cours de la période 2024-2026, le Bureau politique a adopté neuf nouvelles résolutions stratégiques couvrant les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, l'intégration internationale, le développement du secteur privé, l'éducation et la formation, la culture et d'autres domaines. Les questions relatives aux Vietnamiens de l’étranger ont également été intégrées aux stratégies globales de développement du pays.

Par ailleurs, le gouvernement a perfectionné le cadre juridique et les politiques les concernant, dans une logique d’ouverture, de flexibilité et de pragmatisme, conformément aux pratiques internationales.Parmi les réformes les plus importantes, les politiques ne se contentent plus de soutenir la vie communautaire, mais visent de plus en plus à créer les conditions favorables à la participation directe des ressortissants étrangers au développement national.

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Le président du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, Nguyên Trung Kiên. Photo: VNA

Le Parti et l'État restent attachés à la préservation de la langue et de l'identité culturelle vietnamiennes, ainsi qu'au renforcement du bloc de grande union nationale. Parallèlement, les méthodes de communication et de mise en relation ont progressé.On compte aujourd'hui environ 6,5 millions de Vietnamiens résidant dans plus de 130 pays et territoires, parmi lesquels figurent de nombreux intellectuels, experts et entrepreneurs de renommée internationale.

À l’avenir, le cadre institutionnel et politique sera encore affiné selon une approche centrée sur les personnes, intégrant pleinement les Vietnamiens de l’étranger comme acteurs du développement national. L’accent sera mis sur la transformation numérique, la création de mécanismes plus efficaces de coopération avec les intellectuels, experts et entrepreneurs, ainsi que sur une meilleure prise en compte de la vie communautaire, tout en garantissant la protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Surtout, le Parti et l'État s'attacheront à consolider la confiance et le sens des responsabilités chez les Vietnamiens afin de répondre à leur aspiration à contribuer au développement de la patrie, a conclu Nguyen Trung Kien. -VNA

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