Politique

La visite du leader Tô Lâm va renforcer le partenariat stratégique avec le Philippines

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong a souligné les attentes de ce voyage, notamment le renforcement et l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays, la création d’une nouvelle dynamique pour la coopération économique, un pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion de la coopération maritime et océanique, et la coordination entre les deux pays au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong. Photo: VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm aux Philippines, du 31 mai au premier juin, devra renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays qui célèbrent cette année le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il s’agit de la première visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam aux Philippines. Elle témoigne de la haute estime que le Vietnam porte à ses relations d’amitié et de coopération avec les Philippines, ainsi qu’avec l’ASEAN et l’Asie du Sud-Est, a déclaré à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong.

Cette visite offre également aux dirigeants de haut niveau des deux pays l’occasion d’engager des discussions approfondies sur les orientations majeures permettant de développer davantage le partenariat stratégique Vietnam-Philippines de manière plus vigoureuse, plus substantielle et plus efficace dans cette nouvelle phase, a-t-il poursuivi.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a souligné les attentes de ce voyage, notamment le renforcement et l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays, la création d’une nouvelle dynamique pour la coopération économique, un pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion de la coopération maritime et océanique, et la coordination entre les deux pays au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux.

La coopération économique entre les deux pays dispose encore d’un fort potentiel de développement, notamment dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, la logistique, l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables, la transformation numérique et l’économie maritime, a-t-il soutenu.

Dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, le Vietnam souhaite demeurer un partenaire fiable des Philippines, tout en développant sa coopération dans des secteurs tels que la transformation des produits agricoles et aquatiques, les applications de haute technologie et l’adaptation au changement climatique, a-t-il poursuivi.

La coopération maritime et océanique demeure un volet majeur. Les deux pays partagent un intérêt commun à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale sur la base du droit international, et notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il relevé.

Par ailleurs, les deux parties prévoient de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la sécurité maritime, la recherche et le sauvetage, la gestion des catastrophes et la réponse aux nouveaux défis sécuritaires, a-t-il ajouté.

vnanet-leminhhung.jpg
Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., dont le pays assume la présidence de l'ASEAN en 2026, reçoit le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (à gauche) au 48e Sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Selon le vice-ministre Nguyên Manh Cuong, les Philippines assumant la présidence de l’ASEAN en 2026, les deux pays devraient coopérer étroitement afin de consolider la solidarité de l’ASEAN, de renforcer son rôle central et de promouvoir une architecture régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

Cette visite devrait également contribuer à promouvoir les échanges entre les peuples, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme et de la connectivité locale. Il s’agit d’un socle social essentiel au développement durable des relations Vietnam-Philippines.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1976 et ont élevé leurs liens au niveau de partenariat stratégique en 2015, jetant les bases d’une coopération globale dans une nouvelle phase. Les relations d’amitié traditionnelle n’ont cessé de se développer, marquées par une confiance politique accrue, une coopération économique élargie et une coordination renforcée sur les questions régionales et internationales.

Les Philippines constituent actuellement un marché important pour le Vietnam au sein de l’ASEAN, notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Le Vietnam est un fournisseur de riz essentiel pour les Philippines, contribuant ainsi à garantir la sécurité alimentaire du pays et à créer un marché stable pour les produits agricoles vietnamiens.

Cependant, au vu des bonnes relations politiques et du potentiel des deux économies, la coopération économique bilatérale présente encore un fort potentiel de développement. Les deux pays disposent d’un potentiel important pour renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de la logistique, de l’agriculture de pointe, de l’économie numérique, des énergies renouvelables, de l’aquaculture et de l’économie maritime.

Par ailleurs, les échanges entre les peuples, la coopération éducative, les échanges culturels et le tourisme bilatéraux ne cessent de s’élargir, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples et à créer un socle social positif pour un développement durable et à long terme des relations bilatérales.

Il est possible d’affirmer que, sur la base de l’amitié traditionnelle, de la confiance politique et du potentiel de coopération entre le Vietnam et les Philippines, cette visite devrait créer un nouvel élan, renforçant davantage les relations bilatérales et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région, a-t-il conclu.

source
#visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm aux Philippines
Suivez VietnamPlus

Voir plus

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, rencontre à Canberra la haute-commissaire de Nauru en Australie, Camilla Solomon. Photo: VNA

Nauru considère le Vietnam comme un partenaire prometteur dans divers secteurs

La haute-commissaire de Nauru en Australie a indiqué que Nauru, riche en ressources maritimes, considérait le Vietnam comme un modèle de développement et un partenaire prometteur dans l’approvisionnement en produits essentiels, la coopération dans la pêche au thon et le développement des infrastructures.

Entretien entre le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, en mars 2025. Photo: VNA

Tô Lâm à Singapour : coopération stratégique et enjeux régionaux au cœur des discussions

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à Singapour, du 29 au 31 mai, marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Elle témoigne également du rôle croissant du Vietnam sur la scène régionale et internationale, alors que le dirigeant vietnamien doit intervenir au Dialogue Shangri-La, principal forum asiatique sur la sécurité.

Les dirigeants des deux pays passent en revue la garde d’honneur des Forces armées royales thaïlandaises. Photo : VNA

Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm et de son épouse en Thaïlande

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la haute délégation vietnamienne dans la matinée du 28 mai. 

Des Cubains participent à un rassemblement dans la capitale La Havane, le 16 avril 2026 au matin, affichant leur détermination et leur confiance dans la voie du socialisme. Photo: VNA

À l’ONU, le Vietnam réitère son soutien au peuple cubain

Lors d’une réunion du Mouvement des non-alignés au siège des Nations unies à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé la profonde solidarité du Vietnam envers le peuple cubain face aux difficultés actuelles.

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai

Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à Bangkok. Photo: VNA

Bangkok accueille le dirigeant vietnamien To Lam

Au cours de son séjour dans la capitale thaïlandaise, le dirigeant vietnamien doit rencontrer le Roi et la Reine de Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais ainsi que plusieurs hauts responsables du Royaume afin d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo: VNA

Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme renforcé

L'ambassadeur Do Hung Viet a réaffirmé l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Charte des Nations unies, du droit international, du multilatéralisme et du système international centré sur l’ONU.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, se rend le 27 mai au site mémoriel dédié au Président Ho Chi Minh dans la province thaïlandaise d’Udon Thani. Photo: vNA

Le SG du Parti et président To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh en Thaïlande

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh sur le site mémoriel d’Udon Thani, haut lieu historique témoignant des liens entre le dirigeant vietnamien, la communauté vietnamienne en Thaïlande et la lutte pour l’indépendance nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse sont arrivés dans l’après-midi du 27 mai à l’aéroport international d’Udon Thani, entamant une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam et son épouse entament leur visite officielle en Thaïlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a entamé le 27 mai une visite officielle en Thaïlande, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette visite témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération bilatérale et leur coordination au sein de l’ASEAN.

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, Photo : VNA

50 ans de relations Vietnam–Philippines : une visite de To Lam pour tracer les perspectives futures

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné la portée historique de la visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam du 31 mai au 1er juin 2026, et les perspectives d'une coopération bilatérale approfondie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et son épouse. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam part pour une visite officielle en Thaïlande

La visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays, à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et dans un contexte de coopération économique en forte progression.

Les membres de la délégation vietnamienne effectuent des recherches sur des documents relatifs au Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh : visite du lieu où il travailla à Boston

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur Do Hung Viet s’est rendue à l’hôtel historique Omni Parker House, à Boston, où le jeune Nguyen Tat Thanh travailla au début du XXe siècle. Cette visite de mémoire met en lumière les liens historiques et humains entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que l’héritage international laissé par le dirigeant vietnamien.