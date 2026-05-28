La visite du leader Tô Lâm va renforcer le partenariat stratégique avec le Philippines

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Hanoi (VNA) – La visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm aux Philippines, du 31 mai au premier juin, devra renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays qui célèbrent cette année le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il s’agit de la première visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam aux Philippines. Elle témoigne de la haute estime que le Vietnam porte à ses relations d’amitié et de coopération avec les Philippines, ainsi qu’avec l’ASEAN et l’Asie du Sud-Est, a déclaré à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong.

Cette visite offre également aux dirigeants de haut niveau des deux pays l’occasion d’engager des discussions approfondies sur les orientations majeures permettant de développer davantage le partenariat stratégique Vietnam-Philippines de manière plus vigoureuse, plus substantielle et plus efficace dans cette nouvelle phase, a-t-il poursuivi.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a souligné les attentes de ce voyage, notamment le renforcement et l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays, la création d’une nouvelle dynamique pour la coopération économique, un pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion de la coopération maritime et océanique, et la coordination entre les deux pays au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux.

La coopération économique entre les deux pays dispose encore d’un fort potentiel de développement, notamment dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, la logistique, l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables, la transformation numérique et l’économie maritime, a-t-il soutenu.

Dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, le Vietnam souhaite demeurer un partenaire fiable des Philippines, tout en développant sa coopération dans des secteurs tels que la transformation des produits agricoles et aquatiques, les applications de haute technologie et l’adaptation au changement climatique, a-t-il poursuivi.

La coopération maritime et océanique demeure un volet majeur. Les deux pays partagent un intérêt commun à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale sur la base du droit international, et notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il relevé.

Par ailleurs, les deux parties prévoient de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la sécurité maritime, la recherche et le sauvetage, la gestion des catastrophes et la réponse aux nouveaux défis sécuritaires, a-t-il ajouté.

Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., dont le pays assume la présidence de l'ASEAN en 2026, reçoit le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (à gauche) au 48e Sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

Selon le vice-ministre Nguyên Manh Cuong, les Philippines assumant la présidence de l’ASEAN en 2026, les deux pays devraient coopérer étroitement afin de consolider la solidarité de l’ASEAN, de renforcer son rôle central et de promouvoir une architecture régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

Cette visite devrait également contribuer à promouvoir les échanges entre les peuples, la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme et de la connectivité locale. Il s’agit d’un socle social essentiel au développement durable des relations Vietnam-Philippines.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1976 et ont élevé leurs liens au niveau de partenariat stratégique en 2015, jetant les bases d’une coopération globale dans une nouvelle phase. Les relations d’amitié traditionnelle n’ont cessé de se développer, marquées par une confiance politique accrue, une coopération économique élargie et une coordination renforcée sur les questions régionales et internationales.

Les Philippines constituent actuellement un marché important pour le Vietnam au sein de l’ASEAN, notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Le Vietnam est un fournisseur de riz essentiel pour les Philippines, contribuant ainsi à garantir la sécurité alimentaire du pays et à créer un marché stable pour les produits agricoles vietnamiens.

Cependant, au vu des bonnes relations politiques et du potentiel des deux économies, la coopération économique bilatérale présente encore un fort potentiel de développement. Les deux pays disposent d’un potentiel important pour renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de la logistique, de l’agriculture de pointe, de l’économie numérique, des énergies renouvelables, de l’aquaculture et de l’économie maritime.

Par ailleurs, les échanges entre les peuples, la coopération éducative, les échanges culturels et le tourisme bilatéraux ne cessent de s’élargir, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples et à créer un socle social positif pour un développement durable et à long terme des relations bilatérales.

Il est possible d’affirmer que, sur la base de l’amitié traditionnelle, de la confiance politique et du potentiel de coopération entre le Vietnam et les Philippines, cette visite devrait créer un nouvel élan, renforçant davantage les relations bilatérales et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région, a-t-il conclu.

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