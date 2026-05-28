Politique

Vietnam et Russie signent des accords au 1er Forum international sur la sécurité à Moscou

Une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par son ministre, le général Luong Tam Quang, a mené une série d’activités importantes et signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires russes en marge du premier Forum international sur la sécurité à Moscou.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang (1er plan, à droite), et le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique, Dmitry Shugaev, signent un accord établissant un groupe de travail conjoint entre l’agence russe et le ministère vietnamien de la Sécurité publique. Photo : VNA
Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang (1er plan, à droite), et le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique, Dmitry Shugaev, signent un accord établissant un groupe de travail conjoint entre l’agence russe et le ministère vietnamien de la Sécurité publique. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par son ministre, le général Luong Tam Quang, a mené une série d’activités importantes et signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires russes en marge du premier Forum international sur la sécurité à Moscou.

Cet événement, qui s’est ouvert le 26 mai, a réuni plus de 150 délégations étrangères de plus de 120 pays, dont des membres des BRICS, de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi que des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine.

Dès son arrivée à Moscou, le ministre Luong Tam Quang s’est entretenu avec le conseiller du président russe et président du Conseil maritime de la Fédération de Russie, le général Nikolaï Patrouchev.

Accueillant la délégation vietnamienne, le général Nikolaï Patrouchev a salué le développement important de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam, notamment en matière de coopération sécuritaire, qu’il a qualifiée de pilier fondamental des relations bilatérales.

De son côté, le ministre Luong Tam Quang a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté au Vietnam par l’ancienne Union soviétique et l’actuelle Fédération de Russie au fil des ans, notamment pour l’aide efficace apportée par le général Nikolaï Patrouchev au ministère vietnamien de la Sécurité publique et aux efforts de maintien de la sécurité nationale et de l’ordre social du Vietnam au cours des dernières années.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun visant à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Suite aux propositions de la partie vietnamienne, elles ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines du développement de l’industrie de la sécurité, de l’économie maritime et de la formation des ressources humaines.

Le premier jour du forum, à l’issue de leur entretien, le ministre Luong Tam Quang et le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique, Dmitry Shugaev, ont signé un accord établissant un groupe de travail conjoint entre l’agence russe et le ministère vietnamien de la Sécurité publique, sous le regard du secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergueï Choïgou.

Le même jour a également été marqué par la signature des protocoles d’accord sur la coopération technologique, sécuritaire et d’infrastructure numérique entre des entreprises vietnamiennes et russes, en présence du ministre vietnamien.

Ces protocoles d’accord jetteront les bases d’une coopération accrue en matière de transfert de technologies, de formation du personnel, de recherche et développement, d’essais et de déploiement de produits et de solutions spécifiques.

Jeudi 28 mai, le ministre Luong Tam Quang devrait prononcer un discours lors de la 14e réunion des hauts responsables de la sécurité, consacrée aux défis et menaces à la sécurité internationale dans le contexte d’un monde multipolaire émergent.

Par ailleurs, dans le cadre du premier Forum international sur la sécurité, six réunions multilatérales et 21 tables rondes, conférences et sessions stratégiques sont organisées. Vingt-cinq stands d’exposition présentant les dernières technologies russes en matière de défense et de sécurité ont également été inaugurés. – VNA

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