Vietnam – Laos – Cambodge : les jeunes officiers resserrent leurs liens

Quang Ngai (VNA) - Dans le cadre des activités d’échange entre jeunes officiers des armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 2026, la délégation des trois pays s’est rendue, le 27 mai, à la Division 10 du 34e Corps d’armée pour une visite ainsi que des échanges sportifs et artistiques.



Les jeunes officiers des trois pays ont déposé des fleurs et offert de l’encens en mémoire du Président Ho Chi Minh et des héros morts pour la Patrie au mémorial de la Division 10. Ils ont ensuite participé à un match de volley-ball et à un programme artistique composé d’œuvres dédiées au Président Ho Chi Minh, de chants célébrant l’amitié entre les trois nations ainsi que de performances inspirées des traditions folkloriques propres à chaque pays.

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S’exprimant lors de l’événement, le colonel Ho Sy Chiên a souligné que le Vietnam, le Laos et le Cambodge sont trois pays voisins liés par une solidarité indéfectible forgée au cours de leur histoire commune de construction et de défense nationales. Durant les luttes pour la libération nationale et la protection de la Patrie, les armées et les peuples des trois pays sont restés côte à côte, partageant les mêmes épreuves dans les tranchées face à des ennemis communs, écrivant ainsi des pages héroïques d’une solidarité internationale fidèle et rare dans le monde.



Fondée en 1972, la Division 10 est aujourd’hui l’une des divisions régulières majeures, dotée d’un effectif complet et d’une puissance de feu importante, avec pour mission centrale l’entraînement et la préparation au combat pour défendre fermement la Patrie socialiste du Vietnam.

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En tant qu’unité d’élite, les jeunes officiers y constituent la majorité des cadres à tous les niveaux, possédant une formation universitaire solide et des connaissances approfondies en sciences militaires et humaines. Depuis près de 54 ans de développement et de combat, ces jeunes cadres bénéficient constamment de l’attention et du soutien de leurs supérieurs afin de perfectionner leurs compétences.



« Nous sommes convaincus qu’à travers ces échanges, les officiers et soldats des trois armées renforceront leurs liens fraternels, partageront leurs expériences professionnelles et contribueront à consolider l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale en faveur d’un développement durable », a déclaré le colonel Ho Sy Chiên.



Le colonel Nak Vichet, chef adjoint du bureau de l’Armée de terre des Forces armées royales cambodgiennes, a remercié le Département politique du ministère vietnamien de la Défense pour l’organisation de cette rencontre, permettant aux jeunes cadres cambodgiens de discuter et d’échanger des expériences, maintenant ainsi les bonnes relations de coopération et préparant les futures générations.

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Il a également exprimé sa fierté face au développement constant des relations d’amitié entre les États, les peuples et les armées des trois nations, dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du droit international, conformément au principe de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme ».



De son côté, le lieutenant-colonel Solibanh Sophappanhnya, chef adjoint de la section de la Jeunesse de l’Armée populaire lao a indiqué que les 15 jeunes officiers de l’Armée populaire lao, issus de diverses unités, constituent une force de choc pour resserrer la solidarité et diffuser ces liens au sein de leurs corps respectifs.

Il a souligné que cette visite à la Division 10 revêt une signification profonde, marquant le premier voyage au Vietnam pour de nombreux officiers laotiens, découvrant ainsi une terre de prospérité et un peuple vietnamien courageux et héroïque.- VNA