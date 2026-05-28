Tourisme

Le tourisme hanoïen poursuit sa croissance portée par de nouveaux produits expérientiels

La capitale vietnamienne a enregistré une forte progression de ses recettes touristiques au cours des cinq premiers mois de 2026, malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et la hausse des coûts du transport aérien. Les autorités misent désormais sur les expériences culturelles, l’économie nocturne et la transformation numérique pour renforcer l’attractivité de la destination “Hanoï – Venir pour aimer”.

Des touristes étrangers à Hanoi. Photo: VNA
Des touristes étrangers à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon le Département municipal du tourisme, Hanoï a accueilli près de 15 millions de visiteurs au cours des cinq premiers mois de 2026, soit une hausse de 17,2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Parmi eux, le nombre de touristes internationaux est estimé à environ 4,06 millions, en progression de plus de 28 %, tandis que le tourisme domestique a atteint près de 11 millions de visiteurs, en hausse de 13,7 %. Les recettes générées par le secteur touristique sont évaluées à plus de 62.700 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 20 % sur un an.

Ces résultats interviennent dans un contexte où le tourisme mondial reste affecté par les incertitudes géopolitiques et l’augmentation des coûts du transport aérien. Malgré ces difficultés, le secteur touristique de Hanoï poursuit sa reprise avec plusieurs indicateurs de croissance jugés encourageants.

Les autorités de la capitale intensifient parallèlement le développement de nouveaux produits touristiques axés sur l’expérience, la culture et l’économie nocturne. Plusieurs projets sont appelés à devenir de nouveaux pôles d’attractivité, parmi lesquels le circuit nocturne “L’esprit héroïque de Saint Giong” à Soc Son, le tourisme communautaire de Muong Coc à My Duc, le modèle culturel “L’âme du bambou de Dong Vu” ou encore les itinéraires touristiques le long du fleuve Rouge et la ligne ferroviaire thématique “Hanoï – Les cinq portes historiques”.

Hanoï a également élaboré un ensemble de 80 produits touristiques promotionnels destinés à stimuler la demande intérieure dans le cadre de la campagne « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens ».

Dans le même temps, la ville poursuit l’extension de ses espaces touristiques grâce à l’ouverture de nouvelles rues piétonnes et de zones gastronomiques dans les quartiers de Dong Da, Cau Giay et Tu Liem, tout en encourageant le développement de complexes touristiques et hôteliers haut de gamme.

Au premier trimestre, un nouvel hôtel cinq étoiles est entré en service dans la capitale. Plusieurs grands projets hôteliers devraient également être inaugurés au cours de l’année 2026, notamment le complexe hôtelier de luxe de 58 Quang An, dans le quartier de Tay Ho, ainsi que le complexe hôtelier Tien Bo Plaza dans le quartier de Ba Dinh. L’ensemble de ces projets devrait permettre la création d’environ 3.000 nouvelles chambres d’hôtel.

Malgré cette dynamique, les autorités touristiques de Hanoï soulignent que le secteur demeure confronté à plusieurs défis. Selon le Service du tourisme, les tensions au Moyen-Orient ont des répercussions sur le transport aérien mondial, entraînant une hausse des coûts de déplacement et affectant le moral des voyageurs internationaux. Les marchés long-courriers, notamment en Europe et en Amérique du Nord, montrent par ailleurs des signes de ralentissement depuis mars 2026.

La concurrence régionale s’intensifie également, plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande, Singapour et la Malaisie, multipliant les mesures de promotion et les politiques incitatives afin d’attirer davantage de visiteurs étrangers.

Malgré ces pressions, Hanoï maintient son objectif d’accueillir environ 9,04 millions de visiteurs internationaux et plus de 27 millions de touristes domestiques sur l’ensemble de l’année 2026, avec des recettes touristiques estimées à près de 160.000 milliards de dôngs.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités de la capitale entendent développer des produits touristiques reflétant l’identité culturelle de Hanoï, accélérer la transformation numérique, renforcer la promotion internationale et améliorer la qualité des services.

Plusieurs grands événements de promotion touristique seront organisés cette année, notamment le Festival d’automne de Hanoï, le Festival des cadeaux touristiques et le Festival de l’ao dai touristique de Hanoï. La ville prévoit également de développer une base de données touristique centralisée, une « Carte numérique de la gastronomie touristique de Hanoï », ainsi qu’un système élargi de billetterie électronique dans les sites et attractions touristiques.

Selon le Service du tourisme de Hanoï, l’objectif ne se limite pas à augmenter le nombre de visiteurs, mais vise également à accroître les dépenses touristiques, prolonger la durée des séjours et renforcer l’image de marque de la capitale autour du slogan “Hanoi – Venir pour aimer”. -VNA

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